Kuolassa sijaitseva Gadzhievo halusi ehostaa kaupunkia ja kunnioittaa samalla Venäjän merivoimia. Kaupunginisien pestaama taiteilija käytti kuitenkin seinämaalauksensa mallina yhdysvaltalaista sukellusvenettä, kertoo The Barents Observer -lehti.

Venäjän Pohjoisen laivaston tukikohta Gadzhievossa on maan moderneimpien Borei-ja Yasen-luokan ydinsukellusveneiden kotisatama. Kaupunki sijaitsee 50 kilometrin päässä Murmanskista pohjoiseen.

Gadzhievon johto päätti hiljattain kohentaa kaupunkikuvaa ja kunnioittaa samalla sukellusveneissä palvelevia merisotilaita, kertoo The Barents Observer. Asiasta järjestettiin äänestys, jossa kansalaiset saivat valita kuvan seinämaalausta varten. Eniten ääniä saanut kuva voitti.

Kaupunki tilasi seinämaalauksen ammattitaiteilijalta, mutta hanke meni pahasti pieleen. Kesäkuun alussa valmistuneessa maalauksessa komeilee Yhdysvaltain merivoimien Los Angeles -luokan hyökkäyssukellusvene – juuri sellainen, joka vaanii ja jäljittää Kuolan satamista merelle lähteviä venäläisiä sukellusveneitä.

Ei ihme, että maalauksesta nousi kova myrsky. Somessa sen sanottiin pilkkaavan venäläisiä sukellusvenemiehiä. Taideteos ei liene kovin pitkäikäinen.

Useilla sosiaalisen median VKontakte-kanavilla vaaditaan jo fiaskosta vastuullisia tilille.

”Voi kuinka inhottavaa! Miksi siinä on vihollisen alus? Kuka sen valitsi? Meillä on omat sukellusveneemme, jotka ovat paljon kauniimpia kuin vastustajan. Tämähän on oikein mielenkiintoista. Kuka on vastuussa”, kysyy nimeä Pavel Az käyttävä kirjoittaja VKontaktessa.

Kesäkuun alussa valmistunut seinämaalaus nostatti Venäjällä someraivoa.

Jotkut VKontakte-kommentoijat osoittivat ymmärrystä taiteilijalle. Eihän symbolisen kuvan tehneeltä maalarilta voi edellyttää sukellusveneiden teknisten yksityiskohtien tuntemusta, kirjoittaa Katerina Klimenko.

Yhdysvaltain merivoimien Los Angeles -luokan hyökkäyssukellusvene USS Los Angeles kuvattuna Guamissa vuonna 2009.

Kuva ei kuitenkaan jätä varaa tulkinnoille: seinämaalaus esittää selvästi amerikkalaista sukellusvenettä. Alukselle on piirretty Yhdysvaltain sukellusveneille tyypilliset, torniin sijoitetut syvyysperäsimet ja Los Angeles- tai Ohio-luokan aluksia muistuttava torni periskooppeineen.

Borei-luokan ydinkäyttöinen ohjussukellusvene Aleksanteri Nevski on 170 metriä pitkä.

Gadzhievoon sijoitetut Borei- ja Yasen-luokkien veneet ovat rakenteeltaan erilaisia: niissä syvyysperäsimet on sijoitettu runkoon. Borei-luokan alukset ovat suuria ohjussukellusveneitä, Yasen-luokan hyökkäyssukellusveneet on varustettu muun muassa merimaali- ja risteilyohjuksin.