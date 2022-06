Suomessa Topi Huhtala asensi kattoja. Nyt hän johtaa pohjoismaalaista taistelijajoukkuetta Venäjää vastaan Ukrainassa.

Joukko suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita selviää Etelä-Ukrainassa Zaporizzjan seudulla sijaitsevaan kylätaloon toukokuisena aamupäivänä. Kylätalo on muutettu joukkosidontapaikaksi ja nyt sen sisätiloissa käy kova kuhina.

Pellon maaperästä tarttunut lieju on tahrinut suomalaisten univormut. Osan varusteisiin ja ihon läpi on nirhautunut kranaatinsirpaleita.

Ukrainan asejoukot sekä kansainväliset vapaaehtoiset ovat yrittäneet vallata takaisin Venäjän miehittämän kylän. Miehitetylle alueelle tehty vastahyökkäys on kuitenkin epäonnistunut täysin.

Takana on miltei kaksi vuorokautta yhtäjaksoista valvomista ja lähes epäonnistunut vetäytyminen venäläisten kranaattikeskittymän alta.

Ukrainan puolesta taistelleiden sotilaiden ruumiita kannetaan solkenaan kylätaloon. Suomalainen vapaaehtoistaistelija Topi Huhtala katsoo heidän kasvojaan. Kuolleet taistelijat ovat nuoria, vanhoja, kaikkea siltä väliltä. Näyttää siltä, että jokainen kynnelle kyennyt ukrainalaismies on tarttunut aseeseen.

Kaatuneiden sotilaiden kuolinajat kirjataan ja heidät riisutaan taisteluvarusteista. Heidät asetetaan ruumispusseihin odottamaan kuljetusta.

Suomalaistaistelijat seuraavat vainajien siirtoa, eikä kukaan sano sanaakaan. Taustalla eivät räisky kranaatit eikä maankamara tärise pommituksen voimasta. Sotilaita kuolee rintamalla yhtenään, mutta nyt hiljaisuudessa Huhtala näkee sodan tuhon ensi kertaa selkeästi.

Miksi se menee tapattamaan itsensä toisten sotaan?

Kauhavalainen Topi Huhtala, 26, on nähnyt tällaisen kysymyksen kommenttipalstoilla ja kuullut sen monelta tutulta. Venäjän aloittamaa laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa on kestänyt 117 päivää. Seinäjoen seutukunnasta ponnistanut Huhtala on ollut Ukrainassa niistä 91.

– Mulla oli Suomessa päällisin puolin kaikki hyvin. Hyvä työpaikka, ystäviä, kavereita ja hyvän päivän tuttuja sekä hyvä suhde perheeseen. Mutta olen kunnianhimoinen ja halusin jotain merkityksellisempää sisältöä elämään. Oon aina haaveillut sotilaan urasta. Se ajoi mut sitten tälle tielle, Huhtala sanoo Ilta-Sanomille puhelimessa.

– En koe, että puolustan täällä Eurooppaa tai länsimaista demokratiaa vaan sorrettuja ihmisiä.

Topi Huhtala johtaa pohjoismaalaisista koostuvaa vapaaehtoistaistelijoiden joukkuetta Ukrainassa.

Suomessa nautitaan vuoden ensimmäisestä hellerajan ylittävästä lauantaista samalla, kun runsaan 1 100 kilometrin päässä Kiovassa on 29 astetta lämmintä. Illalla Huhtala aikoo vaihtaa ylleen shortsit ja poistua kasarmilta ulkoilemaan. Suunnitelmissa on pelata ehkä lentopalloa.

Huhtala on pohjoismaalaisista, pääosin suomalaisista, koostuvan taisteluryhmän joukkueenjohtaja. He taistelevat osana Ukrainan asevoimien alaista kansainvälistä legioonaa.

Haastatteluhetkellä joukkue on pitänyt parin viikon taukoa rintamalta. Päivät Kiovassa ovat silti kiireisiä. Taukojen aikana suomalaiset kouluttavat ukrainalaisista upseereja. Suomalaisia taisteluoppeja arvostetaan maassa suuresti.

Tauko ei kestä enää pitkään. Seuraava tehtävä on jo tiedossa, mutta sen sisältö tai toiminta-alue eivät ole julkista tietoa. Suomalaiset vapaaehtoistaistelijat kuitenkin viedään Huhtalan mukaan kriittisiin taisteluihin eturintamalle, eikä esimerkiksi tukitehtäviin.

Kattorakentajasta joukkuejohtajaksi

Jo helmikuussa Huhtalan äiti lähetti pojalleen tekstiviestin, johon hän oli liittänyt uutisen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin avoimesta kutsusta ulkomaalaisille taistelijoille.

– Koska meinaat lähteä, äiti kirjoitti.

Huhtala rauhoitteli äitiään, vaikka oli jo tehnyt päätöksensä. Kun hän kertoi lähdöstä läheisilleen, ymmärtäväisimpiä olivat äiti ja vanhin pikkusisko.

– He tuntuivat arvaavan jo etukäteen aikeista. Äidin huoli välittyy joskus puheluissa. Mutta mieluummin olen täällä kuin miettisin kotona koko ajan Ukrainassa olemista. Se tekisi levottomaksi, ja se ei ole mun persoonalle hyvä juttu.

Topi Huhtalan somessa julkaisema joulutervehdyskuva. Lähtöön Ukrainaan suhtautuivat ymmärtäväisin oma äiti ja sisko.

Huhtala pyrkii viestittelemään kotiin säännöllisesti. Hän jakaa perheen yhteiseen Whatsapp-ryhmään kuulumisiaan, esimerkiksi ylenemisestään joukkueenjohtajaksi tai missä päin Ukrainaa milloinkin ollaan. Ryhmässä ovat vanhemmat, sisarukset ja mummit. Kavereille hän lähettää tunnelmaa keventäviä kuvia Snapchat-keskusteluun.

– En laita mitään arkaluontoista koskaan. Ilmoitan vain, että täällä ollaan ja pärskitään eteenpäin.

Huhtala saapui Ukrainaan maaliskuun puolivälin tienoilla. Ennen lähtöään hän rakensi työkseen Suomessa kattoja, valoi asfalttia ja teki ”teollisuushommia”. Hän luonnehtii itseään ”pohjanmaalaiseksi työukoksi”, jota on aina kiinnostanut historia: erityisesti Karibianmeren kauppaliikennettä häiriköineet merirosvot, skandinaavinen esihistoria sekä sotahistoria.

– Historia oli ainut oppiaine, jossa en ollut huono. Kyllä se kiinnostus historiaan ja seikkailunhaluisuus on suuri tekijä, miksi olen tänne lähtenyt.

Huhtala suoritti asepalveluksensa Kajaanissa, mutta korostaa, ettei ollut armeijassa ”särmin jätkä”. Taistelukokemusta hänellä ei ollut ennen siirtymistä Ukrainaan. Siksi hän oletti, että hänelle vain sysätään kivääri käteen ja potkaistaan eturintamalle.

Huhtalan mukaan hän kuitenkin erottui edukseen jo varhain, kun kansainvälinen vapaaehtoisista muodostettu niin kutsuttu muukalaislegioona ryhmäytyi ensimmäisiä kertoja Länsi-Ukrainassa.

– Jos näin puutoksia, niin puutuin. Nopeasti mulle syntyi muukalaislegioonassa auktoriteetti ja nousin varajohtajaksi. Suomalaisryhmässä äijät näki, että musta olisi joukkueenjohtajan tehtävään ja siihen sitten asetuin. Asemaan ei huutoäänestyksellä pääse.

” Nopeasti mulle syntyi muukalais­legioonassa auktoriteetti ja nousin vara­johtajaksi. Suomalais­ryhmässä äijät näki, että musta olisi joukkueen­johtajan tehtävään ja siihen sitten asetuin.

Kielimuurin ja asepalveluksessa saadun samanlaisen koulutuksen vuoksi sekä ukrainalaiset kouluttajat että suomalaiset vapaaehtoiset itse katsoivat parhaimmaksi, että suomalaisista muodostetaan oma joukkueensa. Joukkueeseen kuuluu vapaaehtoisia myös muista pohjoismaista.

Huhtala jakaa komentoja parinkymmenen pohjoismaalaisen taistelijan muodostamalle joukkueelleen suomeksi ja ”sujuvalla rallienglannilla”.

Huhtalan alaiset ovat 20–30-vuotiaita miehiä, joista monella on jääkäri- tai tiedustelukoulutus. Joukkueen tehtävät ovat pääasiassa isku- ja väijytystehtäviä. Joukkue sabotoi ja tuhoaa venäläisjoukkojen logistisia reittejä sekä pyrkii lamauttamaan vihollisen.

Joukkueen kokoonpano on muuttunut sodan aikana: jotkut ovat poistuneet Ukrainasta ja osa on siirtynyt muihin tehtäviin, kun ryhmädynamiikka ei ole toiminut. Huhtala ei tarkenna syitä.

– Osa on katsonut, ettei ole tehty hyviä ratkaisuja. Olemme aikuisia miehiä, eikä täällä ketään ruveta vahtimaan. Jokainen tekee ja vastaa omista teoistaan, hän linjaa.

Huhtala on käynyt myös maailmaa järkyttäneistä siviilien surmista tunnetuksi tulleessa Butshassa.

Kuvat Butshasta on ottanut pohjoismaalaisten joukkueen kuljettaja ja tekniikkavastaava.

Kuvat on otettu viikkoja kaupungin vapautuksen jälkeen.

Kääntyykö pitkittynyt sota Venäjän eduksi?

Ukrainan itä- ja eteläosissa taistellaan nyt kiivaasti, kun Venäjä pyrkii läpimurtoon Donbassin alueella.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institue for the Study of War (ISW) julkaisi 11. kesäkuuta arvion, jonka mukaan Venäjä valmistautuu pitkittämään sotaa alustavasti lokakuuhun asti. Venäjän suunnitelmat näyttävät kuitenkin muuttuvan kuukausi kerrallaan menestyksen mukaan. Ajatushautomon arvio perustuu Ukrainan tiedustelutietoihin ja Kremlin edustajien lausuntoihin.

Huhtala pelkää, että nykyisellä kehityslinjallaan tilanne jämähtää asemasodaksi. Itä-Ukrainassa alueita miehitetään ja vallataan takaisin vuoron perään, hän kertoo. Tilanne nytkähtelee suuntaansa kylä kylältä ja alue alueelta.

– Se pelko on, että jos paljonkin paikoillaan ollaan, niin ne asemat kaivetaan. Siitä on vaikea sitten liikkua suuntaan tai toiseen.

Venäjän hyökkäyssodan on arvioitu kestävän pahimmillaan jopa vuosia. Huhtala vastaa epäröimättä olevansa valmis sotimaan loppuun asti.

– Niin kauan täällä ollaan, kun mua tarvitaan. Uskoakseni sama ajatus on myös muilla ryhmässä. Lähtökohtaisesti kaikki odottavat voitonpäivää. Ja sen koittoon uskotaan.

Ukrainan viranomaiset ovat vedonneet kiivaasti länsimaihin saadakseen aseapua, etteivät ukrainalaisjoukot jäisi alakynteen Venäjän tykistövoimalle. Esimerkiksi Severodonetskin pormestari toivoi hiljattain pitkän kantaman tykistö- ja ilmapuolustusjärjestelmiä, jotta Venäjän eteneminen ​​Luhanskin alueella voidaan estää.

Venäjän suoriutumista on luonnehdittu ensimmäisten kuukausien aikana monin tavoin kehnoksi. Kalusto on ollut vanhaa ja miehistö kokematonta.

Huhtala ei kuitenkaan luota siihen, että Ukraina olisi tällä hetkellä niskan päällä. Vaarana on, että vihollinen aliarvioidaan.

– Toivotaan, ettei niin tapahdu. On sitä valitettavasti näkynyt, että osa joukoista on mennyt [miehitettyyn] kylään löysin rantein ja vastassa onkin ollut osaavaa joukkoa. Sitten tulee pahasti tappioita. Täälläkin on kuitenkin paljon nuoria tyyppejä. Välillä tuntuu, kuin eivät tietäisi missä he ovat.

Sodan pitkittyessä on myös se vaara, että venäläiset ovat ottaneet virheistään opiksi.

– Nekin [venäläiset] on varmaan varpaillaan, kun huomasivat, ettei tämä olekaan vain peace of cake.

” Niin kauan täällä ollaan, kun mua tarvitaan. Uskoakseni sama ajatus on myös muilla ryhmässä.

Ukrainalainen sotilas Zaporizzjan alueella kuvatoimisto Zumapressin välittämässä kuvassa.

Taistelussa elämä vilisee silmissä – ”Se on kuin filminauhaa”

Ukraina ja varsinkin Venäjä ovat kertoneet miehistötappioistaan julkisuuteen hyvin niukasti. Kesäkuun alussa presidentti Zelenskyi kuitenkin arvioi, että noin 60–100 Ukrainan sotilasta kuolee ja 500 haavoittuu joka päivä.

– Tuollaiset tappiot muistuttavat vain, että täytyy pysyä hereillä ja olla itse tilanteen päällä, Huhtala sanoo.

Hän ei kertomansa mukaan enää oikeastaan mieti kuolemaa ollessaan rintamalla. Se ei ole sotilaalle hyödyllistä.

Suomalaiset vapaaehtoiset ovat taistelleet huhtikuussa Harkovan rintamalla Pohjois-Ukrainassa ja viimeksi toukokuussa Etelä-Ukrainan Zaporizzjassa eturintamassa vihollislinjojen takana.

– Ensimmäisiä kertoja pommituksen alle joutuessa mietti, että tässäkö tämä nyt oli. Mutta ei enää. On mietittäviä mukavia asioita, jos alkaa päässä viheltämään ja heittäytyy maahan, Huhtala sanoo.

Pahimpina hetkinä hän palaa mielessään muistoihin koti-Suomesta ja ajatuksiin läheisistä.

Sanotaan, että kuoleman hetkellä elämä vilisee silmissä. Huhtala on kokenut tämän rintamalla kahdesti. Tajuntaan on muodostunut sirpaleinen jatkumo muistoista.

– Se on kuin filminauhaa.

Sota on saanut rikkomaan omia periaatteita. Sellaisia, jotka liittyvät ihmisarvon kunnioittamiseen.

– Olen yrittänyt aina elää periaatteella, että en vedä johtopäätöksiä ihmisestä, kenen kanssa en ole kasvotusten jutellut. Täällä se on kärsinyt. Ei niitä [venäläisiä] ihmisinä pidä. Karulta se kuulostaa, mutta niin se vaan on.

Ajatteleeko rintamalla tappavansa toisen ihmisen?

– En osaa tuohon vastata. Kun mä lähdin tänne, niin mietin, pystynkö tappamaan tai miten mun pää kestää. Mulla ei ole nyt tai lähipäivinä vastausta siihen. Sen tietää sitten, kun tämä kaikki on ohi.

Huhtalan tuttavallinen puheenparsi ei nyrjähdä synkästä aiheesta huolimatta. Venäjän aiheuttaman hävityksen jälkiä seuratessa vastustajan inhimillisyys on ollut helppoa kieltää.

– Eniten se tunne on herännyt siitä, että siviileihin on kohdistettu silmitöntä ja eläimellistä väkivaltaa. En pysty käsittämään, mikä saa ihmisen käyttäytymään noin. Mitä tapahtuu pääkopassa, että lähtee tappamaan ja raiskaamaan siviilejä?

” Olen yrittänyt aina elää periaatteella, että en vedä johtopäätöksiä ihmisestä, kenen kanssa en ole kasvotusten jutellut. Täällä se on kärsinyt.

Butshan kaduille tuhotut ajoneuvot ja ammutut ihmiset toivat viimeistään maailman tietoisuuteen siviileihin kohdistuneet julmuudet Ukrainassa.

Siviilejä haudattiin Butshassa huhtikuussa.

Sota tuntuu Huhtalasta henkilökohtaiselta. Kun kolonna kulkee kadulla ohi, ukrainalaiset siviilit pysähtyvät tervehtimään niin koti- kuin ulkomaalaisia sotilaita. Arvostus välittyy matkustamoon, kun asukkaat vilkuttavat, huutavat ja antavat lentosuukkoja.

Huhtala on päättänyt olla miettimättä liikaa sotarikoksia, ettei viha sumenna järkeä.

– Toitotan äijille, että käyttäydytään sotilaallisesti. Suoritetaan oma tehtävä. Se on paras tapa, miten me voidaan auttaa.

Huhtala kertoo saaneensa Ukrainaan yhteydenottoja psykologeilta, mutta toistaiseksi yöunet eivät ole kärsineet.

– Olen pystynyt käsittelemään näkemäni. Pidän myös itse henkilökohtaisesti huolta siitä, että puututaan siihen, jos jätkät ei saa nukuttua öisin tai mielentila järkkyy. Toistaiseksi ei ole järkkynyt.

Huhtala ei usko palaavansa Suomeen asumaan. Hän haaveilee saavansa sodan jälkeen töitä Ukrainasta tai jatkavansa muuten uraa palkkasotilaana tai henkilösuojaukseen liittyvällä alalla.

– Pitää katsoa, pääseekö siihen tienhaaraan hengissä. En kyllä näe, että lähtisin purkamaan konesaumakattoa enää koskaan.

Huhtalaa on haastatellut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.