Tapettuna löydetyn pariskunnan lapsi löytyi yli 40 vuoden jälkeen elossa Yhdysvalloissa

Tiedossa ei ole, kuka tappoi nuoren parin, ja miten heidän lapsensa päätyi adoptoitavaksi.

40 vuotta kadonneena ollut Holly Clouse on löytynyt.

Loppuvuonna 1980 yhdysvaltalainen Donna Casasanta ihmetteli, miksi hän ei enää kuullut Harold-pojastaan, joka oli muuttanut Floridasta Texasiin yhdessä nuoren Tina-vaimonsa ja taaperoikäisen tyttärensä kanssa, Houston Chronicle kertoo. Kirjeitä oli tullut Floridaan jääneelle äidille säännöllisesti, mutta lokakuussa tulleen kirjeen jälkeen perheestä ei kuulunut enää mitään.

Viime vuoden lopulla Casasanta sai tietää, että hänen poikansa ja tämän vaimo löydettiin tapettuina metsästä jo vuonna 1981. Pari pystyttiin kuitenkin tunnistamaan vasta modernin teknologian ja suositun sukututkimussivun kautta. Nuoren parin lapsen, Holly Marien, kohtalo oli kuitenkin mysteeri.

Holly Marie Clouse

Kunnes Casasanta sai tällä viikolla kuulla geeni­tutkijoilta, että lapsi oli löytynyt elossa. Nykyisin hän on 42-vuotias nainen, joka on ollut pari­kymmentä vuotta naimisissa. Paris­kunnalla on viisi lasta ja kaksi lasten­lasta.

Holly Marie oli annettu pikku­tyttönä adoptioon. Perheen mukaan nainen on elänyt hyvän elämän.

– Rukoilin yli 40 vuotta vastauksia ja Luoja on paljastanut osan niistä... me olemme löytäneet Hollyn, Casasanta sanoi tiedotteessa CNN:n mukaan.

Holly tapasi Casasantan ja muita biologisia sukulaisiaan videopuhelun välityksellä 7. kesäkuuta. Sama päivä oli Hollyn isän syntymäpäivä. Tämän takia Casasanta pitääkin Hollyn löytymistä ”taivaallisena lahjana”.

– Saatuamme jälleen yhteyden Hollyyn, näin unta hänestä ja siskostani Tinasta viime yönä. Unessani Tina makasi lattialla ja pyöri ympäriinsä ja nauroi ja leikki Hollyn kanssa siten kuin näin heidän tekevän monta kertaa, kun he asuivat kanssani ennen muuttoa Texasiin, Hollyn täti Sherry Linn Green sanoi.

– Uskon, että Tina vihdoin lepää rauhassa tietäen, että Holly on löytänyt uudestaan perheensä. Henkilökohtaisesti olen niin helpottunut siitä, että Holly on elossa ja voi hyvin ja hänestä on pidetty huolta, mutta toisaalta olen myös rikki. Se vauva oli hänen (Tinan) koko elämä.

– Oli niin jännittävää nähdä Holly. Olin niin onnellinen nähdessäni hänet ensimmäistä kertaa. On siunaus saada varmuus, että hän voi hyvin ja hänellä on ollut hyvä elämä. Koko perhe nukkui hyvin viime yönä, Hollyn täti Cheryl Clouse sanoi Fox 35 Orlandon mukaan.

Vaikka tytön ja tämän vanhempien kohtalo on nyt selvillä, monta kysymystä on yhä auki. Poliisi tutkii yhä, kuka tappoi Harold ja Tina Clousen. Epäselvää on myös, antoiko nuoripari lapsensa adoptioon vai oliko kyse ihmisistä, jotka esittivät olevansa lapsen vanhempia.