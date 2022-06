Venäjän duuman jäsen kyseenalaisti Liettuan itsenäisyyden

Jevgeni Fjodorovin mukaan Liettuan tunnustaminen itsenäiseksi valtioksi tapahtui vastoin Neuvostoliiton perustuslakia.

Venäjän duumalle on jätetty outo lakiehdotus. Hallituspuolue Yhtenäisen Venäjän edustaja Jevgeni Fjodorov on jättänyt ehdotuksen, jossa vaaditaan Neuvostoliiton valtioneuvoston asetusta Liettuan tasavallan itsenäisyyden tunnustamisesta kumottavaksi.

Fjodorovin mukaan Liettuan tunnustaminen vuonna 1991 tapahtui laittomasti, koska sen antoi perustuslain vastainen elin eikä se täten ollut Neuvostoliiton perustuslain mukainen.

Fjodorovin perustelujen mukaan Neuvostoliitossa järjestettiin maaliskuussa 1991 kansanäänestys, jossa päätettiin Neuvostoliiton säilyttämisestä yhtenä valtiona. Neuvostoliiton korkein neuvosto antoi kansanäänestyksen jälkeen asetuksen, jossa äänestystulos tunnustettiin lopulliseksi ja sitovaksi koko Neuvostoliiton alueella.

Asetuksen mukaan yhdelläkään Neuvostoliiton valtion elimellä ei ollut valtuuksia tehdä päätöksiä tasavaltojen eroamisesta Neuvostoliitosta tai Neuvostoliiton olemassaolon lopettamisesta yhtenä valtiona.

Syyskuussa 1991 Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov allekirjoitti lain, jonka mukaisesti muodostettiin Neuvostoliiton valtioneuvosto – valtiovaltaelin, jonka tarkoitus oli hoitaa ja ratkaista valtiovallan ja hallinnon sisä- ja ulkopoliittiset asiat siirtymäkaudella.

Duuma saattaa joutua käsittelemään varsin mielenkiintoista lakiehdotusta, Liettuan itsenäisyyden tunnustamisen peruuttamista.

Fjodorov kuitenkin painottaa, että Neuvostoliiton perustuslaki ei tuntenut valtioneuvostoa.

Seuraavana päivänä, Neuvostoliiton valtioneuvoston ensimmäisessä kokouksessa, annettiin asetus Liettuan tasavallan itsenäisyyden tunnustamisesta.

Fjodorovin mukaan Neuvostoliiton perustuslakiin ei tehty vastaavia muutoksia. Näin hän katsoo, että Neuvostoliiton valtioneuvoston asetus on laiton, koska sen on antanut perustuslain vastainen elin, joka on vielä rikkonut Neuvostoliiton perustuslain pykäliä ja artikloja.

Lisäksi Fjodorov huomauttaa ehdotuksessaan, että Liettuassa ei järjestetty kansanäänestystä Neuvostoliitosta eroamiseksi eikä sovittu siirtymäkautta kaikkien kiistanalaisten asioiden ratkaisemiseksi.

– Näin ollen, kun otetaan huomioon, että Venäjän perustuslain pykälän 67.1 mukaisesti "Venäjän federaatio on alueellaan Neuvostoliiton oikeudellinen seuraaja, ...", Neuvostoliiton valtioneuvoston asetus voidaan peruuttaa, Fjodorov kirjoittaa ehdotuksessaan.

Liettua julistautui itsenäiseksi maaliskuussa 1990. Neuvostoliiton tunnustaessa Liettuan itsenäisyyden sen oli ehtinyt tehdä jo yli 50 valtiota eri puolilla maailmaa.

Euractiv-sivuston mukaan Fjodorov oli kyseenalaistanut Liettuan itsenäisyyden myös jo vuonna 2015.