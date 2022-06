Ukrainalaistoimittaja täräytti tiukan kysymyksen päin Lavrovin naamaa

”Te ukrainalaiset aina mietitte, mitä voi varastaa!” Lavrov älähti toimittajalle.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sai keskiviikkona ukrainalaistoimittajalta kiperän kysymyksen, johon hän ei osannut varautua. Lavrov osallistui keskiviikkona Ankarassa tiedotustilaisuuteen turkkilaisen kollegansa Mevlut Cavusoglun kanssa.

Tiedotustilaisuudessa ukrainalainen toimittaja Muslim Umerow kysyi Lavrovilta, mitä kaikkea Ukrainasta varastettua Venäjä on onnistunut myymään ja kenelle. Esimerkkinä Umerow mainitsi Venäjän varastaneen viljaa. Tapauksesta uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian ja uutistoimisto AFP.

Voit katsoa tilanteen artikkelin yläosassa olevasta videosta. Video on tekstitetty.

Ilmeisesti ulkoministeri ei odottanut tällaista kysymystä, sillä heti sen kuultuaan hän päivitteli kuulemaansa kysyen ”mitä?”. Umerowin toistettua kysymyksen ulkoministeri sivalsi vastauksensa.

– Te ukrainalaiset aina mietitte, mitä voi varastaa ja mistä. Luulette, että kaikki ajattelevat samalla tavalla!

Sitten Lavrov palasi tyypilliseen Venäjän hallituksen viljelemään propagandaan.

– Toteutamme (Ukrainassa) samoja tavoitteita, joista olemme ilmoittaneet aiemmin. Haluamme vapauttaa Itä-Ukrainan natsihallinnostaan. Sitä me teemme. Ja kuten tänään kerroimme: viljaa saa kuljettaa vapaasti kohdemaihinsa. Venäjä ei aseta sille mitään esteitä.

– Tämä vaatii vain (Ukrainan presidentti Volodymyr) Zelenskyin käskyä. Jos hänellä enää siis on päätösvaltaa, joka sallisi ulkomaisten ja Ukrainan alusten lähdön.

Kansainvälinen yhteisö on syyttänyt Venäjää siitä, että se on estänyt elintärkeiden viljarahtien pääsyn Ukrainan satamista. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on varastanut noin 600 000 tonnia viljaa, josta osan se on kuljettanut muualle.