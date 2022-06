Israelin ilmavoimat modifioi F-35-hävittäjiään – kykenevät nyt iskemään syvälle Iraniin ilman välitankkauksia

Israel on harjoitellut Iranin ydinlaitosten tuhoamista, kertoo Jerusalem Post.

F-35I Adir on Israelin ilmavoimien versio F-35-monitoimihävittäjästä.

Israel on pidentänyt uusien F-35I Adir -monitoimihävittäjiensä toimintamatkaa merkittävästi, kertoi Jerusalem Post -lehti keskiviikkona. Koneet kykenevät näin tekemään pitkiä taistelulentoja ilman välitankkauksia.

F-35I Adir on Israelin ilmavoimille IAF:lle toimitettu versio Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjästä. Israel on sopinut Yhdysvaltain puolustushallinnon kanssa, että koneeseen voidaan tehdä ulkoisia modifikaatioita Israelin ilmavoimien tarpeisiin. Lisäksi valmistaja on antanut Israelille luvan räätälöidä vapaasti hävittäjän tietokoneohjelmistoja.

Jerusalem Post ei kerro tarkasti Adirien uusista modifikaatioista. Aiemmin julkaistujen mediatietojen mukaan IAF kuitenkin saa Adir-koneisiinsa Israelissa valmistetut ulkoiset lisäpolttoainesäiliöt, jotka voivat pidentää koneiden toimintasädettä. Ilman lisäpolttoainetta tai ilmatankkausta F-35-koneiden toimintasäde on vajaat 1 100 kilometriä.

Kuinka paljon toimintasäde sitten pidentyisi lisäsäiliöin? Forbes-lehden arvion mukaan ”useita satoja maileja”. Tel Avivista Teheraniin on matkaa noin 1 600 kilometriä, Forbes huomauttaa.

Yhdysvalloista lisäsäiliöitä ei tähän hätään olisi saanut. Lockheed Martin suunnitteli ulkoisten lisäpolttoainesäiliöiden valmistamista F-35-koneisiin, mutta hankkeesta on kuitenkin toistaiseksi luovuttu.

Ulkoiset lisäpolttoainesäiliöt heikentävät F-35:n häiveominaisuuksia. Aina kun kone kantaa siipiripustimissa aseita tai muita laitteita, se näkyy helpommin vastustajan tutkassa kuin ”sileänä”.

Polttoainesäiliöiden lisäksi F-35I Adir saa uuden järeän pommin, Jerusalem Post kertoo.

Israelilainen asevalmistaja Rafael on Jerusalem Postin mukaan kehittänyt F-35I-koneiden sisäisiin asekuiluihin mahtuvan tuhannen kilon täsmäpommin. Rungon sisään ripustettava ase ei heikennä koneen häiveominaisuuksia.

Israelin ilmavoimat otti F-35-kaluston operatiiviseen käyttöön vuonna 2018. Kuva Nevatimin lentotukikohdasta vuodelta 2017.

Israel kehittää Adir-kalustoaan ilmeisesti iskuihin syvälle Iraniin, sillä Israelin hallituksen mukaan Iran ei ole luopunut salaisesta ydinaseohjelmastaan. Israel on varoittanut olevansa valmis kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta Iran ei saisi ydinasetta. Israelilla ydinpelote on – se on ollut julkinen salaisuus jo useita vuosikymmeniä.

Israel suunnittelee Adir-koneille mahdollisesti tehtäväprofiilia, jossa koneet lentäisivät hyökkäyksen aluksi ulkoisin lisäpolttoainesäiliöin varustettuina ja pudottaisivat ne sitten pois ennen Iranin ilmapuolustuksen valvonta-aluetta. Näin Adirit voisivat käyttää mahdollisessa iskussa hyväksi koneen pientä tutkapoikkipinta-alaa.

Iskuja on jo harjoiteltu.

– IAF on järjestänyt viime kuussa neljä suurta harjoitusta, joissa on simuloitu iskua Iraniin, Jerusalem Post kertoo.

Lehden mukaan yksi harjoituksista testasi IAF:n kykyä tunkeutua kohteeseen Iranin ydinlaitoksia suojaavien ilmavalvontajärjestelmien läpi.

IAF on myös harjoitellut viidennen sukupolven häiveteknologiaa edustavien F-35-koneiden yhteistoimintaa edellisen sukupolven hävittäjien kanssa.

F-35 on myös Suomen hävittäjävalinta. Valtioneuvosto päätti koneiden hankinnasta viime joulukuussa. Kauppa on arvoltaan 10 miljardia euroa.

Lockheed Martin toimittaa Suomelle yhteensä 64 kappaletta F-35A-monitoimihävittäjiä vuosina 2025–2030. Ensimmäiset koneet saa Lapin lennosto Rovaniemellä vuonna 2026.