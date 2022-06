Pahamaineinen ”teloittaja” sai surmansa Ukrainassa

Venäläinen palkkasotilas Vladimir Andonov sai Venäjän median mukaan surmansa tiedustelulennolla Harkovassa.

Siviilien ja sotavankien tappamisen takia julkisuudessa ”teloittajana” tunnettu venäläinen palkkasotilas Vladimir Andonov on kuollut Venäjän median mukaan tiedustelulennolla Harkovan yllä Ukrainassa.

Peleng 03 -kanavan mukaan Andonov kuoli todennäköisesti tarkka-ampujan laukauksesta, kun hän oli yöllisellä tiedustelutehtävällä toisen venäläissotilaan kanssa. Kanavalla kerrottiin asiasta sunnuntaina.

Andonovin, 44, kuolemasta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalainen Newsweek.

Andonov oli kotoisin Baikaljärven luota Burjatian tasavallasta. Alueen hallintojohtaja Zhambal-Zhamso Zhanaev vahvisti Andovin kuoleman venäläiselle Moskovskij Komsomoletsille.

Venäjä on menettänyt hyökkäyssodassaan Ukrainassa lukuisia korkea-arvoisia sotilasjohtajia.

Andonov oli sotimassa Itä-Ukrainassa vuosina 2014–2016. Hän sai liikanimensä siviilien ja sotavankien tappamisesta Lohvynoven kaupungissa Donetskissa vuonna 2015. Andonovin liikanimi on tallennettu muun muassa ukrainalaiseen Venäjän väitettyjä sotarikollisia listaavaan tietokantaan.

Muun muassa ukrainalaisen tietokannan mukaan Andonov olisi kuulunut Wagner-palkka-armeijaan ja olisi sotinut Wagnerin nimissä ainakin Libyassa. Myös BBC on kirjoittanut miehen Wagner-kytköksistä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin lehdistösihteeri John Kirby on keväällä kertonut, että tiedustelupalvelulähteiden mukaan Ukrainassa on noin tuhat Wagner-sotilasta. Venäjä on virallisesti kieltänyt siteensä palkka-armeijaan, mutta monien riippumattomien selvitysten mukaan suhde Kremliin on selvä.

Andonov kertoi venäläiselle Gazyeta Nomer Adeen -lehdelle haastattelussa itsestään vuonna 2017, uutisoi Newsweek. Hän sanoi, että hänellä on ”ideologiset motiivit” sotaan osallistumiseen, millä hän viittasi toisessa maailmansodassa kansallismielisiä ukrainalaisia vastaan taistelleeseen isoisäänsä.