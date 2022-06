Tällainen on presidentti Zelenskyin uskomaton tie tv-koomikosta Ukrainan sota­johtajaksi

Volodymyr Zelenskyi kasvoi venäjänkielisessä kulttuuripiirissä ja inhosi väkivaltaa. Kaikkia todennäköisyyksiä vastaan suosikkikoomikosta tuli rakastettu sotapresidentti.

Kun Volodymyr Zelenskyi uudenvuodenaattona 2018 ilmoitti lähtevänsä tavoittelemaan Ukrainan presidentin virkaa, länsimaihin suuntautuneet ukrainalaiset olivat kauhuissaan.

Zelenskyi oli ulkomailla vielä tuntematon, mutta venäjänkieliselle maailmalle hän oli vuosia ollut kansan hauskuuttaja ja koomikko, joka oli sketseissään pannut halvalla myös ukrainalaisia ja ukrainalaisuutta – äidinkielellään venäjäksi.

Olipa hän esiintynyt yksityisesti jopa syrjäytetylle ex-presidentille Viktor Janukovitshille ja Venäjän taannoiselle pääministerille Dmitri Medvedeville.

Ilveily oli jatkunut Zelenskyin suursuosioon nostaneessa Kansan palvelija -komediassa, jossa hän esitti yllättäen maan presidentiksi valittua tavista.

Presidenttiehdokas Zelenskyi sai niskaansa heti kovan syytöksen: hän oli ”venäläismielinen pelle”, joka yritti samanlaista temppua kuin epäuskottavassa tv-sarjassaan ja myisi maansa Vladimir Putinille ensi henkäyksellä tai vähintään luikkisi pakoon oligarkkiystäviensä helmoihin Putinin ärjähtäessä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui ukrainalaisille myöhään yöllä 24. helmikuuta juuri ennen Venäjän hyökkäystä. Kuva on tiettävästi toistaiseksi viimeinen, jossa presidentillä oli puku päällä.

Kelataan tapahtumia runsaat kolme vuotta eteenpäin. Venäjä oli hyökännyt täydellä voimalla Ukrainaan, kun presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvasi helmikuussa itseään kännykällään Kiovassa ja julisti raivokkaasti:

– Hän (Putin) haluaa tuhota minun maani, meidän maamme, kaiken sen, minkä me olemme rakentaneet, kaiken sen, minkä puolesta me elämme. Minä osoitan nyt sanani kaikille ukrainalaisille ja erityisesti ukrainalaisille sotilaille: te olette urheita, murtumattomia, te olette ukrainalaisia.

Kuolemattomaksi hän piirsi itsensä historiaan kommentilla, jonka hänen kerrotaan lausuneen evakuointimahdollisuutta tarjonneille amerikkalaisille viestintuojille.

– En tarvitse kyytiä, tarvitsen ammuksia.

Luotiliiviin pukeutunut Zelenskyi jakoi mitaleja ansioituneille ukrainalaissotilaille vierailullaan Harkovassa 29. toukokuuta.

Zelenskyin elämän käännekohdat on nyt kiteytetty uuteen elämäkertakirjaan Volodymyr Zelenskyi – Sodan sankari (Otava), jonka ovat tehneet ranskalaistoimittajat Regis Gente ja Stephane Siohan. Heistä jälkimmäinen on myös haastatellut Zelenskyia useita kertoja.

– Hänet valittiin presidentiksi niin erikoisella tavalla, ettei sille löydy vertaista mistään muualta koko maailmasta. Tapahtumasarja oli niin surrealistinen ja postmoderni, että on vaikea pysyä kärryillä siitä, mikä on totta ja mikä fiktiota. Tv-sarjan Vasyl Holoborodkon hahmossa Zelenskyi esiintyi kaikissa mahdollisissa tilanteissa, joihin oli kuvitellut Ukrainan presidentin saattavan joutua. Yhtä roolia hän ei kuitenkaan ollut osannut itselleen käsikirjoittaa. Se oli sota-ajan presidentin rooli, tekijät kirjoittavat.

Syytös ”venäläis­mielisyydestä” ei tarkoittanut sitä, että Zelenskyi olisi rinnastettu Itä-Ukrainan kapinallisiin tai Venäjälle myötä­mielisiin ukrainalaisiin.

Sillä viitattiin ennemminkin siihen, että Zelenskyin juuret ovat syvällä venäjän­kielisessä Ukrainassa ja hän oli koko uransa ajan suuntautunut itään, ei länteen, joka oli hänelle vieras. Se herätti epäluuloja.

Zelenskyi syntyi korkeasti koulutettuun, maallistuneeseen juutalais­perheeseen 25. tammikuuta 1978. Keski-Ukrainassa sijaitseva harmaa teollisuus­kaupunki oli tuolloin nimeltään venäläisittäin Kryvoi Rog (nyk. Kryvyi Rih), ja Zelenskyin etunimi sekä lausuttiin että kirjoitettiin venäläisittäin Vladimir.

Vladimir-poika eli suojatun lapsuuden Ukrainan levottomimpiin kuuluneen kaupungin lähiössä nimeltä Kvartal 95 (suom. kortteli). Hän antoi myöhemmin ohjelmatuotantoyhtiölleen saman nimen ja otti mukaan useita lapsuudenystäviään, jotka vaikuttavat yhtiössä edelleen.

– Kryvyi Rih oli rikollinen ja väkivaltainen kaupunki, ja me olimme erilaisia nuoria, rokkareita enimmäkseen, kertoo Zelenskyin lapsuudenystävä Vadym Pereverzjev kirjassa.

– Tutustuin Vovaan lukiossa englannintunnilla ja meistä tuli kavereita, kun kävimme yhdessä tupakalla. Perustimme rokkibändin ja teimme cover-versioita Beatlesin, Eaglesin ja Kinon biiseistä.

Eniten Zelenskyin on kerrottu nuoruudessaan fanittaneen amerikkalaisrappari MC Hammeria, jonka kappaleet hän opetteli ulkoa ja imitoi tämän lantion liikkeitä.

Neuvostoliitto oli kaatunut, Ukraina itsenäistynyt, ja huumori oli sallittua. Zelenskyi perusti ystävineen harrastelijateatterin vuonna 1994. Tuskinpa nuoret miehet tuolloin vielä arvasivat, että olivat tulleet perustaneeksi esiintyjäryhmän, joka veisi päähahmonsa aikanaan presidentiksi asti.

Kuvitteellinen presidentti Vasyl Holoborodko suositun Kansan palvelija -sarjan mainoskuvassa.

Venäjänkielisen maailman tietoisuuteen ryhmä nousi suositun, jo Neuvostoliiton aikana perustetun KVN-shown ansiosta. Siinä opiskelijoista kootut ryhmät visailivat vastaamalla kysymyksiin improvisaatioteatterin avulla.

Ohjelma oli myös Kremlin suosiossa: se oli yksi pehmeän vallan muodoista ja keino ylläpitää yhtenäiskulttuuria venäläisellä kielialueella Neuvostoliiton hajottua. Kvartal 95:n menestys kilvoittelussa vei ryhmän asumaan Moskovaankin joksikin aikaa, ja samalla Zelenskyi keskeytti oikeustieteen opintonsa.

Presidentiksi, ja erityisesti sotapresidentiksi tullakseen Zelenskyi on käynyt elämänsä aikana läpi muodonmuutoksia, joista ehkä merkittävin liittyy hänen kielitaustaansa.

Venäjäksi esiintyvän Kvartal 95:n menestys alkoi 2000-luvulle tultaessa hiipua ukrainankielisessä Ukrainassa, kun yhä useampi edistyneenä itseään pitävä hylkäsi venäjän kielen. Moni torjui myös Zelenskyin, joka laski roisia leikkiä aroistakin asioista, kuten Josif Stalinin Ukrainassa käynnistämästä holodomor-nälänhädästä.

Zelenskyi joutui myöhemmin poliitikkona pyytämään anteeksi monia vanhoja sketsejään.

Kansan palvelija teki Zelenskyista supertähden, koska sarja iski ajan hermoon pilailemalla korruptoituneiden poliitikkojen kustannuksella. Ei haitannut, vaikka sarja oli lähes täysin venäjänkielinen, ja siinä vitsailtiin ”rumasta” ukrainan kielestä.

Koomikko Zelenskyi tarjosi ukrainalaisille uutta alkua vaalikampanjassaan ja haastoi istuvan presidentin Petro Poroshenkon, joka kuuluu myös maan oligarkkeihin. Kaksikko otti ennen vaaleja yhteen stadionväittelyssä huhtikuussa 2019.

Zelenskyi oli aina kangerrellut ukrainan vaikeampien sanojen kanssa, mutta presidenttiehdokkaaksi lähdettyään hän alkoi päntätä kieltä.

Pysäyttävin osoitus täydellisestä omistautumisesta tuli haastattelussa, jonka hän antoi maanpaossa oleville venäläistoimittajille viime maaliskuun lopussa.

Zelenskyi puhui haastattelussa venäjää, kun Mariupolin tilannetta käsiteltäessä hän alkoi yhtäkkiä tapailla sanaa ”lääke” venäjäksi.

– Liky… Liky… Miten se nyt sanotaan? hän joutui tankkaamaan avustajansa puoleen kääntyen.

Ukrainalainen politiikan toimittaja kertoi kirjan kirjoittajille, että vaikka väsymys tai tarkoituksellinen teatraalisuus saattoivatkin selittää kangertelua, todennäköisempää on, että sataprosenttisen ukrainalaiseksi kääntynyt ja päivät pitkät vain ukrainaa puhuva Zelenskyi oli aidosti unohtanut oman äidinkielensä keskeisen sanan.

Zelenskyi rajoitti haastattelujen antamista vaalikampanjansa aikana ja kampanjoi paljon somessa. Erityisesti kuvat yleisön kanssa selfieitä ottavasta ehdokkaasta levisivät maailmalle. Monet ulkomaillakin pohtivat, millainen presidentti hänestä tulisi.

Syytökset Zelenskyin ”venäläismielisyydestä” olivat saaneet alkunsa Ukrainan mollaamisesta, mutta arvostelijat olivat jättäneet huomiotta, että samalla lailla Zelenskyin ryhmä löi myös Venäjää vitsailemalla esimerkiksi väärennetyistä vaaleista.

Kansan palvelijaa esitettiin hetki Venäjälläkin, mutta se loppui, kun Putinista vitsailtiin alapäähuumorin kera sarjan alkujaksoissa. Juuri seksuaalissävytteinen huumori oli tyypillistä Zelenskyille ja Kvartal 95:lle.

Yhdestä asiasta Zelenskyi ei koskaan ole vitsaillut. Ja se seikka tekee hänestä entistä erikoisemman sotapresidentin.

Zelenskyi tapasi Putinin, kun rauhasta neuvoteltiin Pariisissa Saksan Angela Merkelin (kesk.) ja Ranskan Emmanuel Macronin johdolla joulukuussa 2019. Zelenskyi ei taipunut Ukrainalle erittäin epäedullisina pidettyihin Venäjän ehtoihin.

Kirjan mukaan Zelenskyi kaihtoi koko koomikon uransa ajan puhumista sodasta, Kiovan Maidanin aukion verilöylystä tai Itä-Ukrainan taisteluista.

Yleinen tulkinta on, että hän on pasifisti, sodanvastustaja, jolle väkivalta on kaikissa muodoissaan suuri kauhistus.

Osansa voi olla hänen sukunsa kokemuksilla: natsi-Saksan sotilaat teloittivat hänen isoisoisänsä ja kolme isosetäänsä toisen maailmansodan aikana.

Sodasta ei puhuta juuri lainkaan edes Kansan palvelijassa, vaikka sitä alettiin tehdä pian vuoden 2014 tapahtumien jälkeen.

Vaalikampanjassaan Zelenskyi ei sotaa enää kyennyt välttelemään, mutta otti selkeän kannan: hän lopettaisi sen. On kohtalon ivaa, että sen sijaan hän joutuu luotsaamaan kansaansa läpi sodan kauhujen.

Väsynyt, murheellinen presidentti vieraili huhtikuun alussa Butshan joukkomurhan tapahtumapaikoilla Kiovan lähellä.

– Zelenskyi aloitti valtakautensa rauhan presidenttinä. Ihmisenä hän vastustaa koko sodan ajatusta, hän ei todellakaan halua sotaa. Hän haluaa rakentaa teitä, toteuttaa suuria projekteja, mutta ei sotaa, toteaa ukrainalaistoimittaja Krystyna Berdynskyh kirjassa.

– Tämä seikka selittää, miksi moni uskoi pitkään, että uusi presidentti olisi heikko sodan johdossa.

Zelenskyin ura presidenttinä kangerteli alkuun, kun hän ei hallinnut poliitikon tapoja tai asiakysymysten faktoja, lateli haastatteluissa latteuksia tai kangerteli esiintymisissään länsimaisten johtajien kanssa.

Toisaalta maanläheisyys vetosi äänestäjiin. Puhuessaan itsestään Zelenskyin on sanottu olleen aidoimmillaan.

– Minä olen tuottanut tarinoita ja viestejä jo viisitoista vuotta ja näen itseni sen alan ammattilaisena. Koen kykeneväni siirtämään tuon ammattitaidon koko valtion tasolle, Zelenskyi sanoi länsimaisten toimittajien haastattelussa ennen presidentinvaaleja.

Britannian pääministeri Boris Johnson on yksi monista ulkomaisista johtajista, jotka ovat vierailleet Kiovassa sodan aikana. Zelenskyi ei aiemmin urallaan tuntenut länsikumppaneitaan eikä hän koskaan ollut erityisen länsimielinen, mutta hän on sittemmin pyrkinyt viemään maataan kiihkeästi kohti EU:ta ja Natoa.

Zelenskyi mullisti politiikan satsaamalla sosiaaliseen mediaan ja kuuntelemalla kansaa. Monet hänen poliittisista aloitteistaan on otettu mielipidemittausten suosituista teemoista.

Yhtä keskeistä asiaa Ukrainan poliittisessa elämässä Zelenskyi ei kyennyt muuttamaan. Myös hänen taustaltaan löytyy parjattu oligarkkiliikemies, jota hänen on kiittäminen poliitikon urastaan.

Kyseessä on Kansan palvelijaa esittäneen kanavan omistaja, Ukrainan kolmanneksi rikkain mies, bisnesoligarkki Ihor Kolomoiskyi.

Kolomoiskyin asianajaja ja myöhempi Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Bohdan on kertonut, että idea Zelenskyin tosielämän presidenttiehdokkuudesta oli syntynyt Kolomoiskyin lähipiirissä Kansan palvelijan menestyksen myötä. Oligarkki rahoitti ehdokkuutta. Hän ei tehnyt sitä hyvää hyvyyttään vaan lisätäkseen vaikutusvaltaansa.

Ukrainan harvalukuisen miljardöörikerhon omistuksessa on maan merkittävin teollisuus ja käytännössä kaikki mediat. Kirjassa kuvataan hyvin, mitä poliitikolle voi tapahtua, jos hän ryhtyy pullikoimaan oligarkkeja vastaan.

– Olen omin korvin kuullut, kun Rinat Ahmetov, Viktor Pintshuk tai joku heidän juoksupojistaan on tullut presidentin luo ja todennut: ”jos et tarjoa minulle tätä tai tuota rahallista etuutta tai jos et muuta tätä tai tuota lakia tai vahvista asetusta, minä järjestän lehdistön kimppuusi ja heitän lokaa päällesi ja potkin pihalle muutaman tuhatta työntekijää yrityksestäni.” Presidentti joutuu sitten kärsimään seuraukset, Ukrainan valtakoneiston tunteva lähde kuvailee kirjassa.

Oliko Zelenskyillakin oma tällainen hetkensä? Mahdollisesti, mutta totuutta ei tiedetä.

Hänen hallintonsa yllätettiin pahan kerran 10. syyskuuta 2019, kun tutkivat toimittajat paljastivat, että Kolomoiskyi oli tavannut Zelenskyin. Presidentin kanslia ryhtyi kertomaan syitä tapaamiselle, mutta oikein mikään selitys ei vakuuttanut.

Kohukuva presidentin toimistosta. Pöydän päässä istuvan Zelenskyin vierellä oikealla hänen tukijansa, oligarkki Ihor Kolomoiskyi. Kuva julkaistiin, kun tieto tapaamisesta oli vuotanut.

Marraskuussa 2021 Zelenskyi allekirjoitti lain, jonka piti suitsia oligarkkien valtaa, mutta lakia pidettiin lähinnä silmänlumeena.

Tutkivat toimittajat tekivät lisää löytöjä. Ulkomailta paljastui Zelenskyin tuotantoyhtiön omistamia luksusasuntoja, ja hänen epäiltiin siirtäneen varojaan verottajaa pakoon. Joulukuussa 2021 presidentin kannatus oli pudonnut vain 38 prosenttiin.

Sota käytännössä katkaisi ikävät kysymykset Zelenskyille sekä kannatuksen laskun. Kun presidentin suosiota jälleen mitattiin, peräti 91 prosenttia antoi tukensa hänelle.

Silti monet ukrainalaiset pitävät selvänä, että menneeseen palataan vielä.

– Kaikki hänen (Zelenskyin) panettelijansa ovat vaienneet. Se ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat yhtäkkiä ryhtyneet hänen kannattajikseen. Tällä hetkellä kaikki ymmärtävät, että tärkeintä on vastustaa Venäjää ja voittaa sota Putinia vastaan eikä antaa sisäisten jakolinjojen tulla väliin, sanoo toimittaja Krystyna Berdynskyh kirjassa.

– Olen varma, että sen jälkeen, kun Ukraina on voittanut, Zelenskyin arvostelijat palaavat. Ukrainalaiset ovat nimittäin nopeita kokoamaan voimansa vihollisen edessä, mutta he ovat myös kärkkäitä riitelemään keskenään rauhan aikana.