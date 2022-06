Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kohahdutti maailmaa Telegram-viestillään tiistaiaamuna.

Venäjän entinen presidentti ja nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev ei ole säästellyt sanojaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Medvedev laukoi jälleen tiistaiaamuna rajuja lausuntoja Telegram-kanavallaan.

Medvedev pohjustaa viestiään, että saa paljon kyselyitä, miksi hänen julkaisunsa ovat niin ankaria.

– Vastaus on, että vihaan heitä. He ovat paskiaisia ja friikkejä. He haluavat meidän kuolevan, Venäjän. Niin kauan kuin minussa henki pihisee, aion tehdä kaikkeni, jotta heidät pyyhitään maailmankartalta, Medvedev kirjoitti.

Medvedevin viestin tulkittiin eri puolilla maailmaa oitis tarkoittavan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja, Venäjä-asiantuntija Hanna Smith kuitenkin korostaa, että Medvedevin viestin tarkka osoite jäi hämärän peittoon.

Medvedev ei alkuperäisessä viestissään mainitse Ukrainaa tai ukrainalaisia sanallakaan, hän käyttää viestissään vain persoonapronominia he (venäjäksi oni). Se jättää paljon tulkinnan varaa.

– Keitä ovat ”he”? Smith kysyy.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev pani taas näppäimistön laulamaan – ja mölyhän siitä syntyi.

Smithin mukaan Medvedevin viittaama ”he” voi olla Ukrainan sijasta myös esimerkiksi Yhdysvallat tai länsi kokonaisuutena. Tai lännen russofoobikot, joihin Medvedev on viitannut Telegram-viesteissään aikaisemminkin.

– On epäselvää, keihin viitataan ja ketä Medvedev kokonaisuutena tarkoittaa, Smith sanoo.

Tämä on Smithin mukaan osa Venäjän viestintästrategiaa. Viestit pidetään tarkoituksellisesti epämääräisinä, jolloin lukija itse määrittää sen merkityksen.

– Venäjällä ei koskaan spesifioida sisältöä tarkasti. Mitä abstraktimmaksi sisältö jää, sitä paremmin se luo vastakkainasettelua. Se saa viestin lukijan sellaiseen ajatukseen, että hui kauhistus, missä tilanteessa ollaan, Smith kuvaa.

– Venäjällä esimerkiksi moni on kyseenalaistanut sen, miksi venäläisten pitäisi tappaa ukrainalaisia. Mutta jos viestit luetaan niin, että kyseessä onkin fasistien tappaminen, niin se saa paljon suuremman suosion, Smith vertaa.

Keitä ovat Dmitri Medvedevin viestissä mainitut ”he”? Vaihtoehtoja on Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smithin mukaan useita.

Eikä Medvedev ole ainoa. Smithin mukaan monen virkamiehen, diplomaatin tai muun korkean tason henkilön viesteistä löytyy yhteneväisyyksiä Medvedevin postaukseen.

– Myös presidentti Vladimir Putin puhuu aika usein ”heistä”, Smith lisää.

Oli Medvedevin viesti tarkoitettu sitten lännelle, Ukrainalle tai russofoobikoille, yksi asia on Smithin mukaan selvä: noin raju purkaus kertoo syvästä turhautumisesta, pelosta ja hermostumisesta, kun kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan.

Silloin venäläisessä ajatusmaailmassa hyökkäys on paras puolustus.

– Noin vahva reaktio ja kovat sanat tuon tason henkilöltä kertovat, ettei ”varmistus” ole ollut päällä. Kun tulee tiukka paikka, kontrolli vähän putoaa, ja siitä saattaa välillä seurata sellaisia sanoja, joita ei muutoin kirjoittaisi, Smith arvioi.

– Samoin on käynyt Putinillekin. Kun hän on päästellyt sammakoita suustaan, hän on ollut raivoisassa mielentilassa.

Kyse ei kuitenkaan ole Smithin mukaan äkillisestä hermostumisesta tai turhautumisesta, sillä Medvedev on käyttänyt sodan aikana aikaisemminkin kovaa kieltä.

Smith sanoo, että Medvedevin viesti oli suunnattu etupäässä venäläisille. Viesti oli kirjoitettu venäjäksi, ja se oli kirjoitettu Venäjällä paljon käytettyyn Telegram-viestintäsovellukseen.

– Viesti oli suunnattu venäläisille – tai ainakin venäjänkielisille.

Suomessa presidentti Tarja Halonen on yksi niistä, joka tuntee Medvedevin parhaiten. Halonen ja Medvedev olivat presidentteinä samaan aikaan, ja kaksikon välit olivat presidenteiksi poikkeuksellisen läheiset.

Halonen mm. lähetti Medvedeville vuonna 2009 suomalaisen hevibändin Stratovariuksen levyjä. Medvedev puolestaan lähetti Haloselle alkuvuodesta 2013 viisikuukautisen kissanpennun.

Halonen ei tiistaina halunnut arvioida Ilta-Sanomille, mikä Medvedevin purkauksen syy tai kohde mahdollisesti oli.

– Olen päättänyt, että en vastaa Venäjää koskeviin kysymyksiin. Tuen valtiojohtoa ja annan heidän hoitaa kommunikoinnin, Halonen sanoi IS:lle vierailtuaan Rauhankasvatusinstituutin 40+1-syntymäpäiväjuhlissa.