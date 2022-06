Venäjä asetti joukon upseereja syytteeseen

Syynä on varusmiesten lähettäminen Ukrainaan sotimaan.

Venäjä on asettanut kymmenkunta upseeria syytteeseen. Syynä on satojen varusmiesten lähettäminen Ukrainaan sotimaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maan presidentti Vladimir Putin on väittänyt kieltäneensä useaan otteeseen varusmiesten ja reserviläisten käytön sodassa. Hänen mukaansa linjana on ollut, että Ukrainassa sotii vain ammattisotilaita.

Venäjän puolustusministeriö kuitenkin totesi maaliskuussa, että joitain varusmiehiä oltaisiin lähetetty sotimaan. Puolustusministeriö kutsui tätä vahingoksi.

– Noin 600 varusmiestä lähetettiin sotilaalliseen erikoisoperaatioon, heistä kaikki vedettiin takaisin niin nopeasti kuin mahdollista, syyttäjä Arthur Jegiev sanoi.

Varusmiesten sotaan vetämisestä vastuussa olevat upseerit ovat kohdanneet kurinpidollisia menettelyjä. Jegiev kertoi kurinpitotoimiin sisältyvän virasta erottamisen mahdollisuus, mutta ei tarkentanut menettelyjä enempää.

Varusmiesten ja reserviläisten mukanaolo sodassa on herkkä aihe Venäjällä. Maan virallinen linja on edelleen se, että Ukrainassa on menossa sodan sijaan sotilaallinen erikoisoperaatio.

Varusmiesten kutsuminen sotaan voisi kieliä maan kansalle, että Ukrainassa on todellisuudessa menossa sotatoimia erikoisoperaation sijaan.

Venäläisten sotilaiden äitejä edustavat järjestöt ovat Reutersin mukaan ilmaisseet huolensa liian vähäistä koulutusta saaneiden varusmiesten kutsumisesta sotaan. Venäjä on menettänyt 24. helmikuuta alkaneessa sodassa arvioiden mukaan tuhansia sotilaita.