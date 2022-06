Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan puheet johtivat Venäjän YK-edustajan uloskävelyyn.

YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa nähtiin maanantaina pienimuotoinen välikohtaus, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel syytti Venäjää maailmanlaajuisesti lähestyvästä ruokakriisistä.

Michel puhui suoraan Venäjän YK-suurlähettiläälle Vassili Nebenzialle.

– Herra Venäjän federaation suurlähettiläs, ollaan rehellisiä. Kreml käyttää ruokavaroja näkymättömänä ohjuksena kehittyviä maita vastaan, Michel sanoi BBC:n mukaan.

Ukraina on yksi suurista viljan ja vehnän vientimaista. Venäjän aloittama sota Ukrainassa on tyrehdyttänyt Ukrainan eteläisistä kaupungeista lähtevät Mustanmeren kauppareitit. Samalla Venäjän harjoittama ruokatuotteiden vienti on vähentynyt pakotteiden myötä.

– Venäjän aloittaman sodan dramaattiset vaikutukset läikkyvät ympäri maapalloa. Tämä ajaa ruoan hinnan nousua sysäten ihmisiä köyhyyteen, epävakauttaen kokonaisia alueita, Michel jatkoi.

– Venäjä on yksinään vastuussa tästä ruokakriisistä.

Vasilly Nebenzia ei pitänyt kuulemastaan.

Michel sanoi nähneensä miljoonia tonneja viljaa ja vehnää jumissa Odessan satamakaupungissa vieraillessaan Etelä-Ukrainassa. Hänen mukaansa ruokavarat ovat jumissa Venäjän Mustaamerta tukkivien sotalaivojen vuoksi.

Lisäksi Michel syytti Venäjää viljan varastamisesta sekä sadon istutuksen ja sadonkorjuun estämisestä Ukrainassa.

Nebenzia ei pitänyt kuulemastaan. Venäjän suurlähettiläs syytti Michelia valehtelusta. Lopulta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kommentit olivat Nebenzialle liikaa ja hän päätti poistua kokouksesta.

– Voit poistua huoneesta. Ehkä on helpompaa olla kuuntelematta totuutta, Michel näpäytti Nebenziaa tämän poistuessa.

Nebenzia sanoi Reutersille, ettei hän voinut jäädä huoneeseen ”Charles Michelin täällä levittämien valheiden vuoksi”.