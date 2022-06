Asiantuntija: Itä-Ukrainan tiiviisti asutetulla alueella alkavat pian helvetilliset taistelut – nämä ovat sodan tärkeimmät rintamat

”Voin uskoa, että kaupungissa on aika kova pelkotila tällä hetkellä, että mitä sille tulee käymään”, arvioi sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi.

Ukrainan sotaa käydään nyt kahdenlaisilla rintamilla.

Tietyillä alueilla sodankäynti on hyvinkin liikkuvaa. Esimerkiksi Itä-Ukrainan polttopisteessä Severodonetskin kaupungissa Ukraina onnistui viikonloppuna vastahyökkäyksissä. Uuden viikon alettua uutisoitiin, että Venäjä onnistui taas saamaan alueita takaisin.

Toisissa paikoissa sodankäynti on taas jämähtänyt täysin staattiseksi. Tästä hyvä esimerkki on Zaporizzjan ja Donetskin kaupunkien välinen linja, joka on jämähtänyt täysin paikoilleen.

Sotahistorian tutkija ja Ukrainan sodan tilannekarttapalvelun ylläpitäjä Emil Kastehelmi arvioi, mitkä juuri nyt ovat sodan tärkeimmät rintamasuunnat, ja mitä niiltä on syytä odottaa. Arvio on, että Severodonetskin kaupunki saattaa pian kaatua.

Hieman lännempänä voi kuitenkin olla edessä entistä helvetillisempi taistelu.

Itärintama

Severodonetsk

Kastehelmi arvioi, että Severodonetsk todennäköisesti päätyy venäläisten haltuun jossain vaiheessa. Valtaaminen on kuitenkin ollut hidasta ja koko kaupungin haltuun saaminen tulee viemään aikaa.

Jos ja kun Severodonetsk aikanaan kaatuu, Kastehelmi uskoo Venäjän pysäyttävän hyökkäyksensä tässä suunnassa. Välissä virtaa Donetsjoki, jonka toisella puolella odottaa Lysytshanskin kaupunki.

Sen valtaamisen yrittäminen olisi todella riskialtista. Ensinnäkin Donetsjoki on kaupunkien välissä todella leveä. Toisekseen Lysytshansk sijaitsee jonkin verran korkeammalla merenpinnasta katsottuna kuin Severodonetsk. Tämä antaa Ukrainalle etua esimerkiksi tähystämisessä.

Lysytshanskin kaupunki on myös täysin kiinni Donetsjoessa.

– Jos ukrainalaiset pystyvät tähystämään venäläisten ryhmitystä ja vesistön ylitystä, ja venäläisten pitäisi heti joen ylityksen jälkeen aloittaa taistelu rakennetulla alueella, siinä tulisi hyvin paljon tappioita, Kastehelmi sanoo.

Kaiken lisäksi Venäjällä on Donetsin ylittämisestä huonoja kokemuksia.

Venäjä yritti Donetsjoen yhden sivuhaaran ylittämistä jo toukokuun alkupuolella lähellä Bilohorivkan kylää. Yritys epäonnistui katastrofaalisella tavalla, koska Ukraina oli ilmeisesti saanut tiedustelutietoa venäläisten aikeista.

Osa venäläisistä joukoista oli jo ylittänyt joen, kun Ukraina aloitti tuntikausia kestäneen tykistökeskityksen. Armeijan kerrottiin onnistuneen tuhoamaan kerralla lähes kokonaisen venäläispataljoonan.

Ukrainan asevoimat julkaisi lennokkikuvia Siverskyi Donets -joelta, jonka rannoilla käytiin taistelu toukokuun alussa.

Yksi Severodonetskin valtaamiseen liittyvä avainkohta on Bahmutin kaupunkipiiristä Lysythsanskiin ja Severodonetskiin vievä tie ja sen kohtalo.

Viimeisimpien tietojen mukaan tie on edelleen ukrainalaisten hallussa, mutta sillä kulkeminen on Venäjän epäsuoran tulen vuoksi erittäin riskialtista. Se on kuitenkin alueen teistä paras huoltoväylä, sillä muut tiet ovat kapeita ja huonokuntoisia.

Slovjansk

Hieman Severodonetskista länteen sijaitsevan Slovjanskin kaupungilla on lähitulevaisuudessa merkittävä rooli, arvioi Kastehelmi.

Venäjä on pyrkinyt etenemään kohti Slovjanskia pohjoisesta. Kastehelmi arvioi, että tulevien viikkojen aikana rintama lipuu kohti Slovjanskin suuntaa niin, että kaupungista tulee uusi etulinja.

Slovjanskista ei ole pitkä matka Kramatorskin kaupunkiin. Kun kaikki kylät ja asutuskeskukset lasketaan mukaan, alueella asuu arviolta 250 000–300 000 ihmistä.

– Jos Venäjä lähtee tuota valtaamaan, siitä tulee kyllä todella pitkä ja vaikea operaatio Venäjälle. He juuttuvat muutenkin asutuskeskuksiin, ja nämä ovat isompia kaupunkeja kuin vaikkapa Severodonetsk.

Kaupunkitaistelut ovat olleet Ukrainassa todella tuhoisia.

– Voin uskoa, että Slovjanskissa on aika kova pelkotila tällä hetkellä, että mitä kaupungille tulee käymään.

Etelärintama

Hersonin alue

Etelärintama on tällä hetkellä pysähtyneemmässä tilassa kuin itärintama.

Viimeisen viikon aikana Ukraina on kuitenkin onnistunut tekemään Hersonin alueella vastahyökkäyksiä. Ukraina on saanut haltuunsa useita kyliä.

Nyt lupaavasti alkanut hyökkäys on kuitenkin jähmettynyt. Maasto on vaikeaa, sillä siellä on paljon laajoja, avoimia alueita ja todella vähän luonnollisia suojia.

Venäläisten puolustus on kovaa, ja se on pystynyt hillitsemään Ukrainan murtohyökkäyksiä. Venäjä on myös suorittanut omia vastahyökkäyksiä Ukrainaa vastaan.

Venäjän tavoite etelässä on todennäköisesti saada haltuunsa koko Hersonin alue. Kastehelmen mukaan Venäjällä on ilmeisesti tahtoa saada alueella aikaan samanlainen nukkehallinto kuin Donetskissa ja Luhanskissa.

Tiistaina kerrottiin, että miehitetyllä Hersonin alueella ollaan järjestämässä kansanäänestystä Venäjään liittymisestä.

Ukraina taas haluaisi saada luonnollisesti puskettua Venäjää pois alueelta. Voimasuhteet Hersonin suunnalla ovat tasaisemmat kuin idässä, koska Venäjällä on etelässä vähemmän joukkoja. Venäjän oma kyky hyökätä alueella on alentunut.

Kastehelmi kuitenkin arvioi, että Hersonin alueen taistelut ovat tulevien viikkojen aikana aika staattisessa tilassa. Ukraina onnistuu kenties välillä saamaan joitain kyliä haltuunsa, mutta isoja rintamamuutoksia tuskin on tulossa.

– Esimerkiksi Hersonin kaupunkia ei tulla pitkään aikaan vapauttamaan.

Muut rintamat

Harkova

Ukraina ehdittiin jo julistaa Koillis-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan alueen taisteluiden voittajaksi. Venäjän joukkoja ei ole kuitenkaan onnistuttu lyömään täysin rajan taakse, vaan se hallitsee pientä aluetta rajan tuntumassa.

Kastehelmi arvioi, että Harkovassa tilanne on jäätynyt nyt sijoilleen. Ukrainan onnistuneet vastahyökkäykset eivät tulleet heillekään ilmaiseksi.

Mustameri

Venäjän Mustanmeren-laivasto pystyi operoimaan aiemmin hyvin lähelläkin Ukrainan rannikkoa, mutta tilanne on nyttemmin muuttunut.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo tuoreessa tilannekatsauksessaan, että Ukrainan mukaan Venäjän laivasto on onnistuttu työntämään jo 100 kilometrin päähän Ukrainan rannikosta.

Kastehelmi pitää arviota uskottavana. Ukrainan meritorjuntaohjusten vuoksi Venäjän on täytynyt olla entistä enemmän varuillaan sen suhteen, minkälaisia operaatioita se merialueilla suorittaa.

Yleistilanne rannikolla on kuitenkin edelleen se, että Ukrainan satamat eivät ole normaalissa tilassa. Sen takia esimerkiksi viljan toimituksissa on edelleen pahoja ongelmia.