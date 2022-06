Joukkoampumiset piinaavat arkisia askareitaan suorittavia siviilejä Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa oli viikonlopun aikana yhteensä 13 joukkoampumista, uutisoi uutiskanava CNN.

Ampumavälikohtauksissa menehtyi yhteensä yli tusina ihmistä. Loukkaantuneita on yli 70.

Viikonlopun aikana ihmisjoukkoja kohti ammuttiin muun muassa useammassa valmistujaisjuhlassa, yökerhon edustalla, ostoskeskuksessa ja suositulla viihdealueella.

Maan aselait ovat olleet keskustelun keskipisteenä viimeisen kuukauden aikana. Toukokuussa maata kohtasi useampi verinen joukkoampuminen.

Buffalon kaupungissa New Yorkin osavaltiossa menehtyi toukokuun puolivälissä 10 ihmistä, kun 18-vuotias mies asteli paikalliseen ruokakauppaan puoliautomaattikiväärin kanssa ja ampui ostoksia tehneitä.

Lue lisää: 10 kuollut ammuskelussa Yhdysvaltain Buffalossa – poliisi tutkii viharikoksena

Vain kymmenen päivää myöhemmin Uvalden kaupungissa Texasin osavaltiossa 21 ihmistä menehtyi niin ikään puoliautomaattikivääriä kantaneen 18-vuotiaan ampumana. Ammuskelu tapahtui paikallisessa koulussa. 19 uhreista oli lapsia.

Lue lisää: Tämä kaikki tiedetään nyt Texasin koulu­ampumisesta

Uvalden joukkoampumisen uhrien muistolle tuotiin kasoittain kukkia Texasin osavaltiossa.

Maassa on laskettu yhteensä 246 joukkoampumista tämän vuoden aikana. Joukkoampumisia on ollut vuoden 2022 aikana huomattavasti enemmän kuin vuodessa on ehtinyt kulua päiviä.

Tahti on sama kuin viime vuonna, joka on maan historian verisin vuosi joukkoampumisien osalta. Vuonna 2020 joukkoampumisia oli samassa ajassa 161, vuonna 2019 niitä oli 154.

CNN ja Yhdysvaltalainen joukkoampumisia laskeva järjestö Gun Violence Archive laskee joukkoampumiseksi tapauksen, jossa neljä ihmistä, ampujaa lukuun ottamatta, saa luodista.

Näissä paikoissa joukkoampumisia oli viikonlopun aikana Yhdysvalloissa: