Kommentti: Boris joutuu taistelemaan tosissaan – täpärä voittokin veisi Johnsonin heikoille jäille

Boris Johnson tajusi tilanteensa vakavuuden viime hetkellä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Boris Johsonin olisi pitänyt viimeistään perjantaina arvata mitä tulemaan pitää. Silloin väkijoukko buuasi hänelle, kun hän kulki kuningatar Elisabetin platinajuhlan kunniaksi järjestettyyn jumalanpalvelukseen St. Paulin katedraalissa.

Kuningatar on Britanniassa yleisesti pidetty, mutta lontoolaisen kirkon ympärille kerääntynyt väkijoukko todennäköisesti keskimääräistä konservatiivisempaa väkeä. Hekään eivät enää kunnioita pääministeriä.

Luottamusäänestykseen konservatiivien parlamenttiryhmässä tarvittiin 54 jäsenen vaatimus. Osa ilmeisesti odotti kohteliaasti siihen, että kuningattaren juhlat olivat ohi.

Johnsonin piittaamattomuus oman hallituksensa säätämistä koronarajoituksista loukkasi kansaa syvästi. Kun virka-asunnossa juhlittiin, kymmenettuhannet kuolivat sairauteen.

Johnsonille luottamusäänestys tuntuu tulleen yllätyksenä. Toki hän tavalliseen uhmakkaaseen tapaansa ilmoitti, että tämä on konservatiiveille oiva tapa jättää koko ”partygate” taakseen.

Johnsonilla oletetaan olevan voiton mahdollisuudet. Hänellä ei ole vahvaa kilpailijaa tai seuraajaehdokasta tarjolla. Johnson itse varoittelee, että konservatiivien ajaminen kaaokseen vain antaisi vallan työväenpuolueelle. Itseään hän pitää järjestyksen miehenä.

Pelkkä voitto ei kuitenkaan riitä. Johnsonin edeltäjä Theresa May selvisi samanlaisesta äänestyksestä vuonna 2018, mutta joutui eroamaan seuraavana vuonna.

Johnson tarvitsee voittaakseen 180 ääntä konservatiiviparlamentaarikoilta. The Times -lehden arvion mukaan Johnson on kuivilla, jos häntä vastaan äänestävien määrä on noin 60. Silloin hänen äänestyksensä olisi niin selvä, että kapina kuivuisi.

Mutta jos vastustajat saavat yli 150 ääntä, Johnsonin asema heikkenee olennaisesti, vaikka hän säilyttäisi asemansa puolueen ja hallituksen johdossa. Hän olisi sen jälkeen rampa pääministeri.

Maanantaina tihkuneiden tietojen mukaan Johnson on luvannut konservatiiveille veroleikkauksia, jos saa jatkaa virassaan.

Osa konservatiiveista katsoo Johnsonin hallituksen livenneen talouskuripolitiikasta ja käyttäneen liikaa julkisia rahoja. Tosin tähän on syynä kaksi vuotta jatkunut pandemia ja sitä seurannut Ukrainan taistelun tukeminen. Pandemian aikana suunnilleen kaikki Länsi-Euroopan hallitukset joutuivat toimimaan samalla tavalla.

Johnsonin suursaavutuksena pidettiin Pohjois-Englannin vahvan työväenpuolueen alueen, ”punaisen vallin”, äänestäjien kääntämistä konservatiivien taa Brexit-politiikallaan. Paluu perinteisempään konservatiivimenoon vaarantaisi tämän saavutuksen, mutta sillä ei ehkä nyt ole niin väliä.

Kiireen sai maanantaina kokea The Guardianin mukaan myös Lontoossa vieraillut Viron pääministeri Kaja Kallas. Johnson ei ilmaantunut hänen kanssaan vastaamaan median eteen nyt jo pahamaineisen virka-asunnon edustalle. Kallas on Lontoossa vahvistaakseen Naton tukea Ukrainalle.

Johnson ilmeisesti pelkäsi maanantaina, että kysymykset eivät koskisi tätä. Nyt edes hänellä ei todellakaan ole varaa lipsahduksiin.