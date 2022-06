CNN: Etelä-Ukrainan Mariupolissa pula juomavedestä jo kriittisellä tasolla - vaarana tautien leviäminen.

Britannia vahvisti maanantaina, että se tekee samoin kuin Yhdysvallat ja lähettää keskipitkän kantaman ohjusjärjestelmiä Ukrainaan. Näin myös Britannia uhmaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin varoituksia siitä, että Ukrainalle ei tule toimittaa kehittyneitä aseita.

Vladimir Putin varoittaa lähettämästä aseita Ukrainalle.

Britannian puolustusministeriön mukaan maa koordinoi tiiviisti Yhdysvaltain kanssa rakettijärjestelmien luovuttamista. Ministeriö lisäsi, että M270-heittimet, jotka voivat iskeä kohteisiin jopa 80 kilometrin ​​päässä tarkkuusohjatuilla raketeilla, ”tarjoavat merkittävän lisäyksen Ukrainan joukkojen kykyihin”.

Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla, että se antaa Ukrainalle tehokkaasti liikkuvan tykistörakettijärjestelmän. Presidentti Joe Biden kuitenkin samalla painotti, että Yhdysvallat rajaa pois aseavusta sellaiset ohjusten järjestelmät, joilla Ukraina kykenisi iskemään Venäjän alueelle asti.

Ukrainan puolustusministeriö: Venäjän ohjus- ja ilmaiskut ovat lisääntyneet

Venäjän ohjus- ja ilmahyökkäykset ovat lisääntyneet useilla rintamilla Ukrainan puolustusministeriön mukaan, kertoo uutiskanava CNN.

Ministeriön edustajan mukaan Venäjä on toteuttanut ”intensiivisiä tuli- ja hyökkäysoperaatioita” koko taistelulinjalla Donetskin ja Luhanskin alueilla.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Maan itäosassa Sjevjerodonetskin kaupungissa Ukrainan joukot pidättelevät Venäjän joukkoja. Ukrainalaiset ovat kuitenkin määrällisesti alakynnessä Venäjään verrattuna, sanoo presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Sjevjerodonetsk ja läheinen Lysytshanskin kaupunki ovat nyt ”kuolleita kaupunkeja”, sanoi presidentti toimittajille Kiovassa.

Vettä vain joka toinen päivä

Sodan seuraukset Ukrainan alueen siviiliväestölle käyvät yhä vaikeammiksi. Etelä-Ukrainassa Mariupolin satamakaupungin pula juomavedestä on jo kriittisellä tasolla, kertoi kaupungin pormestarin avustaja uutiskanava CNN:n mukaan.

Pormestarin avustajan Petro Andrushenkon mukaan ihmiset joutuvat rekisteröitymään juomavettä saadakseen, minkä lisäksi vettä saa vain joka toinen päivä.

Taistelujen aiheuttamat vahingot kaupungin infrastruktuurille ovat olleet niin vakavat, ettei esimerkiksi sähköä, vesijohtovettä ja kaasua ole saatu palautettua.

Mariupol on tätä nykyä venäläisjoukkojen hallinnassa. Andrushenkon mukaan miehittäjien tarjoama vesi ei sovellu käytettäväksi ilman keittämistä, mutta koska keittäminen ei onnistu kuin ulkona tulella, käyttävät paikalliset vettä sellaisenaan. Avustaja varoitti mahdollisista tautiepidemioista tulevaisuudessa. Niistä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole CNN:n mukaan vahvistettuja tietoja.

– Luvassa saattaa olla koleraa tai mitä tahansa maha-suolitulehduksiin liittyvää virusepidemiaa. Epähygieenisten olosuhteiden seurauksena näin voi tapahtua, Andrushenko varoitti.

Mariupolissa pula juomavedestä on jo kriittinen, eikä tilanne parane Venäjän hyökkäyksen edetessä ja kesän lämmetessä.

Hän arvioi, että vesitilanne tulee muuttumaan vieläkin kriittisemmäksi kesän aikana, kun lämpötilat nousevat ja vettä tulee olemaan vähemmän.

Andrushenko ei ole tällä hetkellä itse Mariupolissa.

Ukrainaan jumiin jäävän viljan määrä voi jopa kolminkertaistua

Ukrainaan jumiin jääneen viljan määrä voi jopa kolminkertaistua syksyyn mennessä, sanoo maan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Presidentin mukaan syksyllä maassa voi olla jumissa jopa 75 miljoonaa tonnia viljaa. Tällä hetkellä Ukrainassa on jumissa noin 20–25 miljoonaa tonnia viljaa, jota ei voida kuljettaa pois maasta.

Ukraina oli ennen Venäjän hyökkäystä maailman neljänneksi suurin viljan viejä.

”Kaikilla perheillä on oma tarinansa”

Presidentti Zelenskyi vieraili sunnuntaina ukrainalaisjoukkojen luona sodan eturintaman tuntumassa maan itäosissa, kerrotaan muun muassa presidentin kanslian sivuilla.

Presidentti vieraili Donetskin alueella Bahmutissa ja Luhanskin Lysytshanskissa. Zelenskyi matkusti myös Zaporizhzhjaan.

Presidentti kertoi myös tavanneensa Mariupolista paenneita.

– Kaikilla perheillä on oma tarinansa. Suurin osa oli ilman miehiä. Yhden mies oli lähtenyt sotaan, toisen on vangittu ja kolmannen on valitettavasti kuollut. Tragedia. Ei kotia, ei läheisiä. Mutta meidän täytyy elää lasten takia, Zelenskyi kertasi tuoreimmassa puheessaan.

Hauta Mariupolin tuhojen keskellä.

Venäjä on viime aikoina keskittynyt sotatoimiin Itä-Ukrainassa, mutta pääkaupungissa Kiovassa raportoitiin sunnuntaiaamuna Venäjän ohjusiskuja ensimmäistä kertaa yli kuukauteen.

Venäjän joukkojen on kerrottu viime päivinä menettäneen asemiaan Sjevjerodonetskissa. Kaupungissa on kuitenkin paikallisen kuvernöörin Serhi Haidain mukaan odotettavissa lähipäivinä suuri Venäjän vastahyökkäys.

Lavrovin matka Serbiaan tyssäsi

Ukrainassa yli kolme kuukautta sotineen Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov joutui peruuttamaan suunnitellun vierailunsa Serbiaan maanantaina. Matka jäi tekemättä, koska Serbian kolme naapurimaata epäsivät Lavrovin koneelta pääsyn ilmatilaansa.

Ulkoministerin koneen kulun ilmatilansa läpi estivät Bulgaria, Pohjois-Makedonia ja Montenegro.

Lavrov tuomitsi jyrkästi lentonsa kieltämisen Moskovassa maanantaina pitämässään lehdistötilaisuudessa. Lavrov kuvaili päätöstä käsittämättömäksi ja syytti, että Serbian naapurit riistivät suvereenilta valtiolta oikeuden toteuttaa ulkopolitiikkaansa.

Serbia on yksi harvoista jäljellä olevista Venäjän liittolaisista Euroopassa.