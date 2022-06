BBC kertoo haastatelleensa venäläissotilasta, joka kieltäytyi palaamasta Ukrainaan ja kritisoi muun muassa Venäjän joukkojen varustelua.

Venäläissotilas on kuvaillut Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle antamassaan haastattelussa kokemuksiaan etulinjassa Ukrainassa. BBC kertoo miehen taistelleen Ukrainassa reilun kuukauden sodan alkupuolella.

Tällä hetkellä sotilas on Venäjällä. BBC:n mukaan hän on hankkinut lakiasiantuntijalta neuvoja välttääkseen joutumasta takaisin etulinjaan.

– En halua mennä (takaisin Ukrainaan) tappamaan ja tulemaan tapetuksi.

Sotilas kertoo traumatisoituneensa kokemuksistaan Ukrainassa.

– Olin ajatellut, että olemme Venäjän armeija, erinomaisin maailmassa, hän sanoo katkerasti.

Miehen mukaan todellisuus oli kuitenkin toinen: sotilaiden odotettiin esimerkiksi toimivan ilman perusvälineitä, kuten pimeänäkölaitteita.

– Olimme kuin sokeat kissanpennut. Olen järkyttynyt armeijastamme. Sotilaiden varustaminen ei maksaisi paljon. Miksi sitä ei tehty?

Sotilas liittyi armeijaan varusmiehenä, mutta allekirjoitti jonkin ajan päästä ammattisotilaan sopimuksen.

Tämän vuoden tammikuussa hänet lähetettiin lähelle Ukrainan rajaa sotilasharjoituksiin. 24. helmikuuta, päivänä, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, sotilas käskettiin ylittämään raja.

Miehen mukaan hänen yksikkönsä joutui hyvin pian hyökkäyksen kohteeksi.

– Ensimmäiset ajatukseni olivat: Tapahtuuko tämä todella minulle?

Miehen mukaan joukolta uupui strategia. Vahvistuksia ei saapunut, ja sotilaat olivat huonosti varustautuneita suuren kaupungin valtaamiseen.

– Menimme ilman helikoptereita – pystyrivissä, ikään kuin olisimme olleet menossa paraatiin.

Sotilaan mukaan hänen yksiköstään noin kymmenen kuoli ja kymmenen muuta haavoittui.

Hän uskoo, että komentajat olivat suunnitelleet valtaavansa tukikohtia ja keskeisiä kaupunkeja nopeasti, ja arvioineet ukrainalaisten yksinkertaisesti antautuvan.

– Kiirehdimme eteenpäin ilman juoksuhautoja, ilman tiedustelua. Emme jättäneet ketään varmistamaan selustaa, joten jos joku päätti tulla takaapäin ja iskeä meihin, ei ollut suojaa.

– Luulen, että (niin monet) miehemme kuolivat suurelta osin tämän vuoksi.

Mies kuuli myös venäläisistä sotilaista, joiden kerrottiin olevan niin kokemattomia, etteivät he osanneet ampua tai erottaa kranaatinheittimen päitä toisistaan.

Keväällä sotilas lähetettiin kertomansa mukaan takaisin Venäjän puolella sijaitsevalle leirille, ja joukot vaikuttivat ryhmittyvän uudelleen hyökkäykseen idässä. Myöhemmin keväällä hän sai käskyn palata Ukrainaan. Hän ei kuitenkaan halunnut palata.

Sotilas kertoo BBC:lle ottaneensa yhteyttä lakiasiantuntijaan. Miehen mukaan asianajaja ohjeisti häntä palaamaan yksikkönsä tukikohtaan ja toimittamaan kirjeen, jossa hän kertoisi olevansa "moraalisesti ja psykologisesti uupunut", minkä vuoksi hän ei voisi jatkaa taistelemista Ukrainassa.

Asianajaja sanoi virallisen ilmoituksen asiasta olevan tärkeä, sillä pelkkä lähteminen voitaisiin tulkita karkuruudeksi.

BBC:n mukaan sotilaan kieltäytymiskirje hyväksyttiin, mutta ei ole takeita siitä, ettei häntä lähetettäisi takaisin Ukrainaan.

BBC kirjoittaa, että riippumattomat venäläiset tiedotusvälineet ovat raportoineet sadoista tapauksista, joissa sotilaiden kerrotaan kieltäytyneen uusista Ukraina-komennuksista huhtikuun alusta lähtien.

BBC on puhunut useiden asianajajien ja ihmisoikeusaktivistien kanssa, jotka ovat tarjonneet neuvoja sotilaille, jotka yrittävät välttää paluuta Ukrainaan. Jokainen haastatelluista lakiasiantuntijoista kertoi käsitelleensä kymmeniä tapauksia.

BBC:n haastatteleman sotilaan valitus Venäjän joukkojen puutteellisesta varustuksesta on samankaltainen, jollaisia on tullut esiin venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä väitetyistä puhelinkeskusteluista. Ukrainan turvallisuuspalvelu on julkaissut tällaisia verkossa.

Suomessa muun muassa kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on esittänyt arvioita Venäjän armeijan suorituskyvystä ja varustelusta Ukrainan sodassa.

Paitsi että venäläisten johtamisjärjestelmä Ukrainassa on ollut arvioiden mukaan heikko, ongelmia on ollut muun muassa sotilaiden suojavarusteissa ja vaunukalustossa, Toveri on aiemmin arvioinut.

Toverin mukaan venäläiset varusmiehet ovat myös simputettuja ja huonosti koulutettuja.

IS kertoi viime viikolla, kuinka brittitiedustelu on uskottavina pitämiensä lähteiden mukaan saanut useita raportteja Venäjän hyökkäysarmeijan suurista alemman ja keskitason upseerien tappioluvuista. He ovat joutuneet johtamaan taktista toimintaa etulinjassa, jossa kaatumisprosentti on korkea.

Vahvistettua ja tarkkaa tietoa Ukrainassa kaatuneiden venäläissotilaiden määrästä ei ole. Yhdysvaltain arvion mukaan venäläisiä sotilaita olisi kuollut Ukrainassa jo 15 000, Ukraina puolestaan on väittänyt 30 000 venäläissotilaan kaatuneen.