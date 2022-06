Amerikkalaisten uusi tiedusteluraportti Putinista: ”Loppu on lähellä”

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö on julkaissut jälleen uuden tiedusteluraportin Venäjän johtajasta. Raportin mukaan Vladimir Putin on vakavasti sairas ja yhä vainoharhaisempi omasta asemastaan.

Vladimir Putinista on Venäjällä piirretty kuvaa maskuliinisena ja elinvoimaisena johtajana. Näitä piirteitä ei ole viime aikojen julkisissa esiintymisissä nähty.

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö julkaisi toukokuun lopulla neljännen kattavan raportin Venäjän presidentti Vladimir Putinin terveydentilasta, kertoo Newsweek-lehti.

Salaiseksi luokitellun raportin mukaan Putinia hoidettiin huhtikuussa pitkälle edenneen syövän vuoksi. Maaliskuussa Putin joutui salamurhayrityksen kohteeksi, tiedusteluyhteisön virkamiehet vahvistavat amerikkalaislehdelle.

Tiedustelupalveluiden korkea-arvoiset virkamiehet ovat huolissaan siitä, että Putin on yhä vainoharhaisempi valta-asemastaan. Sen vuoksi Ukrainan sodan suuntaa on vaikea ennustaa. Toisaalta presidentin vallan horjuminen vähentää ydinaseiden käytön uhkaa sodassa, virkamiehet sanovat.

– Putinin ote on vahva, mutta ei enää ehdoton. Kremlin sisällä ei ole koskaan hänen valtakaudellaan käyty yhtä kovaa kilpailua kuin nyt, ja kaikki aistivat, että loppu on lähellä, sanoo eräs raportteihin tutustunut korkea-arvoinen tiedustelu-upseeri Newsweekille.

Samaan aikaan tiedustelulähteet myöntävät, että Putinin eristäytyminen vaikeuttaa hänen terveydentilansa ja valta-asemansa arviointia.

– Tiedämme, että siellä on jäävuori, vaikkakin sumun peitossa, nimettömänä pysyttelevä lähde sanoo lehdelle.

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö on yksimielinen siitä, että Putin on sairas. He kuitenkin varoittavat, ettei lännen tulisi vain odottaa hänen kuolemaansa, sillä Putinin jälkeinen valtatyhjiö voi olla maailmalle hyvin vaarallinen.

Putinin rapistuva terveys ja lähestyvä kuolema ovat kuitenkin siinä mielessä hyviä uutisia maailmalle, että ne vähentävät ydinsodan riskiä, tiedusteluviranomaiset sanovat lehdelle. Heidän mukaansa lännen ei tulisi kuitenkaan tuudittautua toiveikkaaseen ajatteluun, vaan olla varuillaan.

– Hän on yhä vaarallinen. Ja jos hän kuolee, edessä on kaaos, tiedustelulähde varoittaa.

Mies käveli Belgradissa Vladimir Putinista maalatun graffitin ohi.

Huhut Venäjän presidentin Vladimir Putinin terveydentilasta ovat kiihtyneet Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi huhuja viikko sitten ranskalaisen televisiokanavan haastattelussa.

– En usko, että järjissään olevat ihmiset voivat nähdä tämän henkilön terveydentilassa merkkejä jostain sairaudesta tai vaivasta, Lavrov sanoi.

Amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset pitävät Lavrovin puheita lähinnä uskollisuudenosoituksena Putinille. Samaan aikaan ne vahvistavat, että Putin todella on sairas, Newsweekille kommentoidaan.

Kevään mittaan Putinin on huhuttu kärsivän muun muassa kilpirauhassyövästä, leukemiasta ja Parkinsonin taudista. Putinin terveydentilasta on levinnyt väitteitä vuosien ajan, Hybridiosaamiskeskuksen johtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith muistutti Ilta-Sanomissa aiemmin. Smithin mukaan yhä kovemmilla kierroksilla käyvä huhumylly kielii siitä, että jotakin Putinin terveydessä on pielessä.

– Putin on sen ikäinenkin, melkein seitsemänkymmentä, että takuuvarmasti jotain kremppaa on, Smith arvioi.

Smithin mukaan on ainakin viisi mahdollista selitystä sille, että Putinin terveydentilasta leviää nyt julkisuuteen toinen toistaan villimpiä väitteitä. Kyse voi olla niin toiveajattelusta kuin valtakamppailusta. Toisaalta voi jopa olla, että Putinin terveydestä vuodetaan tarkoituksella valheita, jotta nähdään, kuka on lojaali ja kuka ei, Smith analysoi.

Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvosto puolestaan kieltää Newsweek-lehdessä, että Venäjän presidentin terveydentilasta ja asemasta olisi olemassa tiedusteluraportteja tai että niistä olisi kerrottu Yhdysvaltain presidentille.