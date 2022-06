Tuoreet arviot: Venäjän terävin isku saattaa olla lässähtämässä

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW arvioi, että Ukrainan puolustus on edelleen vahva.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Venäjän hyökkäyskampanjaa eilen lauantaina julkaisemassaan kirjoituksessa.

Arvion mukaan Ukrainan joukot hidastavat menestyksekkäästi Venäjän operaatioita Ukrainan asemien saartamiseksi Luhanskin alueella, sekä Venäjän rintamahyökkäyksiä Severodonetskissa ”harkitsevaisten ja tehokkaiden paikallisten vastahyökkäysten kautta”.

Ukrainan hallitus ja armeija puhuvat nyt Severodonetskin taistelusta yhä luottavaisempaan sävyyn.

Ukrainan viranomaiset kertoivat 3. kesäkuuta, että ukrainalaiset puolustajat ovat vastustaneet Venäjän etenemistä Severodonetskissa ja vaikeuttaneet aktiivisesti sen joukkojen etenemistä Lysytsanskissa lounaasta.

Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidain mukaan Venäjän joukot uskovat virheellisesti omiin menestyksiinsä, mikä antaa ukrainalaisille puolustajille mahdollisuuden aiheuttaa suuria tappioita pahaa-aavistamattomia tshetsheeniyksiköitä vastaan.

ISW arvioi raportissaan, että vaikka Venäjän joukot saattavat edelleen pystyä valtaamaan Severodonetskin ja Lysytsanskin, ja Ukrainan joukot ovat todennäköisesti heikentyneempiä kuin mitä Haidain lausunnot antavat ymmärtää, ”Ukrainan puolustus on edelleen vahva tällä ratkaisevalla näyttämöllä”.

ISW:n mukaan Venäjän armeija on keskittänyt kaikki käytettävissä olevat voimavaransa tähän yhteen taisteluun vain vaatimattomien voittojen saavuttamiseksi.

Myös Britannian sotilastiedustelu on julkaissut päivittäisen tiedusteluraporttinsa Ukrainan sodan tilanteesta.

Britannian tiedustelun tilannekatsauksen mukaan kuluneen vuorokauden aikana Ukrainan joukot ovat vastahyökänneet Severodonetskin kaupungissa Itä-Ukrainassa. Tiedustelupäivityksessä arvioidaan, että tämä todennäköisesti lässähdyttää Venäjän operatiivista vauhtia, jonka Venäjän joukot saivat aiemmin keskittämällä taisteluyksiköitä ja tulivoimaa.

Tiedustelutietojen perusteella tähän alueeseen sitoutuneet Venäjän joukot sisältävät henkilöstöä, joka on mobilisoitu Venäjän johtamien separatistijoukkojen reservistä itse julistetusta Luhanskin kansantasavallasta. Nämä joukot ovat huonosti varustettuja ja koulutettuja, ja niillä ei ole raskasta kalustoa verrattuna tavallisiin venäläisiin yksiköihin.

Katsauksessa kerrotaan, että jalkaväen sijaisjoukkojen käyttö kaupunkioperaatioissa on aiemmin havaittu venäläinen taktiikka Syyriasta. Tämä lähestymistapa osoittaa todennäköisesti pyrkimystä rajoittaa kuolonuhrien määrää tavallisissa venäläisjoukoissa.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi sunnuntaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että Venäjän joukot jatkavat hyökkäystä Severodonetskiin ja hallitsevat kaupungin itäosaa.

Haidai kertoi myös, että osa Azotin kemikaalitehtaasta vaurioitui lauantaina iskuissa.