Omikronmuunnos BA.5 lähti leviämään Portugalissa viime keväänä.

Uusi omikronmuunnos on johtanut koronatartuntojen rajuun nousuun Portugalissa, The Guardian uutisoi. Myös koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on kasvussa.

Portugali vahvisti keskiviikkona 26 848 uutta koronavirustartuntaa ja 47 uutta koronakuolemaa. Enemmän kuolemia on tilastoitu vuorokaudessa viimeksi 17. helmikuuta, jolloin tilastoitiin 51 koronakuolemaa.

Portugali ja Suomi tilastoivat tartuntoja hieman eri tahtiin. Viimeisin päivä, jolloin molemmilta on saatu tuoreet tiedot Our World in Data -sivustolle on 2. kesäkuuta. Tuolloin Portugalissa oli seitsemän päivän keskiarvon mukaisesti todettu 2 877,68 uutta tartuntaa miljoonaa ihmistä kohden päivittäin. Suomessa vastaava luku oli 335,18.

Koronaviruksen uuden BA.5-muunnoksen, joka tunnetaan myös omikronmuunnoksena, aiheuttama tartuntamäärien kasvu alkoi huhti-toukokuussa. Näiden kuukausien aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli 1 455 ihmistä, Portugalin terveysministeriö on sanonut.

Koronatartuntojen määrään on vaikuttanut tarttuvan omikronmuunnoksen leviäminen.

Portugalissa kuolemien suhteellinen määrä on etenkin toukokuun puolivälin jälkeen ollut kasvussa.

Suomessa kuolemien suhteellinen määrä oli kuitenkin koko kevään korkeammalla. Vasta toukokuun 27. päivä alkaen Portugalissa on todettu säännöllisesti enemmän kuolemia suhteutettuna miljoonaan ihmiseen kuin Suomessa. Molemmissa maissa on todettu selvästi suhteellisesti enemmän kuolemia kuin esimerkiksi Portugalin naapurimaassa Espanjassa tai esimerkiksi Saksassa tai Italiassa.

Omikronmuunnos on levinnyt myös muihin Euroopan maihin. Pelkona onkin, että muut maat seuraavat Portugalin jalanjälkiä.

– Valitettavasti on ilmeistä, että Portugalissa BA.5-muunnoksen myötä myös kuolleisuus jälleen lisääntyy. Tähän meidän pitää varautua syksyllä, Saksan terveysministeri Karl Lauterbach twiittasi.

Suomessa asiantuntijat ovat pitäneet tapausmäärien kasvua mahdollisena.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi Ilta-Sanomille perjantaina, että omikronmuunnos leviää jo sairaanhoitopiirin alueella.

– Viime viikolla oli Husin positiivisista näytteistä 8 prosenttia BA.5-muunnosta alustavan tiedon mukaan, tällä viikolla 11 prosenttia. Käyrä on selvästi kasvava. Sitä tietoa ei ole, että tauti olisi välttämättä oirekuvaltaan vakavampi, mutta jos sairastuneita on iso määrä onhan siellä myös vakavasti oireileviakin joukossa.

Lue lisää: BA.5-omikronmuunnos rantautui Suomeen – asiantuntijat arvioivat vaikutukset

Pari päivää aiemmin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen oli kertonut uskovansa, että koronatilanne pahenee tulevina viikkoina, sillä uusi muunnos näyttää kiertävän entistä tehokkaammin rokotesuojaa.

– Kyllähän tämä korona aika hurja virus on. Muutaman kuukauden välein näyttäisi tulevan aina uusi variantti, joka tämän suojan voi kiertää, Lehtonen sanoo.

– Euroopan tartuntatautivirasto teki kaksi viikkoa sitten oman riskiarviointinsa ja piti uutta omikronia jälleen kohtalaisena riskinä sille, että tapausmäärät ja sairaalahoidon tarve voivat lähteä pian taas kasvuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut uuden omikronmuunnoksen aiheuttavan Suomessa uuden epidemia-aallon mahdollisesti ensi syksynä.