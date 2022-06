Palossa on useita loukkaantuneita. Aamupäivällä noin 120 ihmistä on saatu evakuoitua palavasta rakennuksesta.

Venäjän pääkaupungissa Moskovassa palaa Setunj Plaza -niminen toimistorakennus ilmiliekeissä. Uutistoimisto Bazan mukaan ihmisiä on loukussa palavan toimistorakennuksen kerroksissa ja katolla.

Uutistoimisto Baza on saanut lukijoiltaan kuvia ja videoita palavasta toimistorakennuksesta.

Yli 1 000 neliömetrin alue on tulessa, Tass uutisoi. Venäjän hätätilaministeriön mukaan paikalle lähetettiin alussa yli 40 sammutusyksikköä ja 180 palomiestä. Tieto palosta tuli kello 9.31 perjantaina aamulla.

Aamupäivällä sammutustöihin osallistuu yli 300 palomiestä. Sammutustöissä auttaa myös kolme helikopteria.

Tassin mukaan rakennuksessa on loukussa noin 20 ihmistä. Bazan mukaan osa on saatu jo evakuoitua ja loukkaantuneita on ainakin 11.

Valtiollisen Tassin mukaan palon epävirallinen syttymissyy oli oikosulku, joka johtui julkisivun valaistuksen virheellisestä asennuksesta.