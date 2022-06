Ilmastonmuutoksesta johtuva Alppien lumipeitteen pieneneminen näkyy avaruudesta

Muutamassa vuosikymmenessä matala ja laikuittainen vuoristokasvillisuus on tihentynyt, kasvanut korkeutta ja levinnyt aiemmin kasvittomille alueille.

Alpeilla lumipeitteen pieneneminen erottuu jo avaruudesta asti, kertoo Helsingin yliopisto.

Yliopiston tiedotteessa viitataan kansainvälisen tutkimusryhmän kirjoittamaan artikkeliin Science-lehdessä.

Tutkijaryhmä on osoittanut satelliittidatan avulla, että puurajan yläpuolella oleva kasvillisuus on lisääntynyt Alpeilla lähes 80 prosentilla tutkitusta maa-alasta. Muutamassa vuosikymmenessä matala ja laikuittainen vuoristokasvillisuus on tihentynyt, kasvanut korkeutta ja levinnyt aiemmin kasvittomille alueille.

Vehreämmät vuoret heijastavat vähemmän auringonvaloa ja edistävät lämpenemistä entisestään.