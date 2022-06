Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on uhannut erota: ”Tämä on hyvin vaarallista”

Syynä on oikeusministerille esitetty epäluottamuslause.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on uhannut erota oikeusministeri Morgan Johanssonille esitetyn epäluottamuslauseen vuoksi. Sekä Andersson että Johansson edustavat sosiaalidemokraatteja.

Koko hallitus eroaa, jos epäluottamuslause Johanssonia vastaan menee läpi Ruotsin valtiopäivillä, Andersson sanoi uutistoimisto TT:n mukaan. Ruotsidemokraattien edustaja ehdotti torstaina kyselytunnilla, että Johanssonin luottamuksesta äänestettäisiin ensi viikolla.

TT:n mukaan ruotsidemokraattien rinnalle ovat asettumassa maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Oikeisto-opposition äänet eivät kuitenkaan aivan riitä, vaan ne tarvitsisivat tukea esimerkiksi keskustapuolueesta.

Andersson arvosteli oppositiota sen toimista ”herkkänä” aikana, jolloin Ruotsi ja Suomi hakevat Nato-jäsenyyttä ja käynnissä on sota Ukrainassa.

– Vaaleihin on kolme kuukautta aikaa ja lähialueellamme on sota käynnissä. Olemme hyvin herkässä vaiheessa Nato-jäsenhakemuksemme kanssa. Tämä on täysin vastuutonta. Tämä on uskomatonta. Me emme ole tilanteessa, jossa voi pelata poliittisia pelejä. Tämä on hyvin vaarallista, hän sanoi TT:n mukaan tiedotustilaisuudessa.

Opposition mielestä Johansson ei ole tehtäviensä tasalla. Ruotsissa on ollut tänä vuonna useita ampumistapauksia, ja pääsiäisenä useissa Ruotsin kaupungeissa mellakoitiin rajusti.