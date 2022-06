Tällainen on Suomeen perjantaina saapuva Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley

Yhdysvaltain asevoimien komentajan ura on niin urotekojen kuin kohujenkin sävyttämä.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley saapuu vierailulle Suomeen perjantaina.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan Milleyn on tarkoitus tavata vierailunsa aikana presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Myös aikaisemmin Suomessa vierailleelta Milleyltä ei titteleitä puutu. Hän on muun muassa Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston 20. puheenjohtaja, maan korkea-arvoisin sotilasupseeri sekä presidentin, puolustusministeriön ja Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston sotilaallinen pääneuvonantaja. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli Milleyn kanssa maaliskuussa.

Massachusettsista kotoisin oleva Milley valmistui valtioteiden kandidaatiksi Princetonin yliopistosta vuonna 1980. Lisäksi hän on suorittanut kansainvälisten suhteiden maisteriohjelman Columbian yliopistossa sekä kansallisen turvallisuuden ja strategisten opintojen maisteriohjelman Yhdysvaltain Naval War Collegessa.

63-vuotias Milley on toiminut uransa aikana lukuisissa komento- ja esikuntatehtävissä kahdeksassa divisioonassa ja erikoisjoukoissa viimeisen 42 vuoden aikana. Hän on työskennellyt komentajana muun muassa 506. jalkaväkidivisioonassa ja 101. maahanlaskudivisioonassa.

Milley on toiminut operatiivisissa tehtävissä muun muassa Multinational Force and Observers -rauhanturvajärjestössä, operaatio Just Causessa ja operaatio Joint Endeavourissa.

Kenraali Joseph Dunford oli Milleyn edeltäjä asevoimien komentajan tehtävissä. Kuvassa myös Milleyn vaimo Hollyanne.

Mittavan uransa aikana Milley on pokannut lukuisia palkintoja. Association of the United States Army -järjestön mukaan komentajan palkintokaapista löytyvät muun muassa Nato-mitali pronssisella tähdellä, Korean puolustuspalvelumitali, maailmanlaajuinen terrorismin vastainen palvelusmitali ja humanitaarisen palvelun mitali.

Milley on ollut naimisissa Hollyanne-vaimonsa kanssa yli 36 vuotta. Pariskunnalla on kaksi lasta.

Milley nousi uutisotsikoihin viime syksynä, kun Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin virkakauden viimeisistä ajoista ja nykyisen presidentin Joe Bidenin virkakauden alusta kertova paljastuskirja ilmestyi.

Kirjassa muun muassa väitettiin Milleyn soittaneen kaksi salaista puhelua kiinalaiskollegalleen vakuuttaakseen, etteivät Trumpin Kiina-vastaiset puheet tarkoittaneet sotilaallisten toimien aloittamista.

Lisäksi kirjan mukaan Milley varmisti Capitolin valtauksen jälkeen tiedustelujohtajien ja muiden kansallisesta turvallisuudesta vastaavien johtajien valppauden. Milleyn väitettiin myös varmistaneen sen, ettei Trump voisi laukaista ydinasetta hänen tietämättään.

Yhdysvalloissa varsinkin oikeiston keskuudessa tulkittiin Milleyn ylittäneen valtuutensa. Trump sanoi, että Milleytä syytettäisiin maanpetoksesta, jos hän olisi ollut tekemisissä kiinalaisen kollegansa kanssa presidentin tietämättä. Milley kommentoi kirjan väitteitä AP:lle sanoen, että Kiinaan soitetut puhelut olivat linjassa hänen työnsä vastuiden ja velvollisuuksien kanssa.

Yhdysvaltain entinen presidentti käveli Milleyn, puolustusministerin sekä neuvonantajien kanssa kohti Pyhän Johanneksen episkopaalista kirkkoa.

Milley on ollut Trumpiin liittyen useampien kohujen kohteena. Kesäkuussa 2020 komentaja joutui pahoittelemaan esiintymistään Trumpin rinnalla lähellä Valkoista taloa, kun alueelta oli hetkeä aiemmin poistettu mielenosoittajia voimakeinoin.

Trump oli kävellyt Lafayette Squaren läpi Pyhän Johanneksen episkopaaliselle kirkolle, joka oli vaurioitunut George Floydin kuoleman jälkeisissä protesteissa. Milleyn läsnäolo herätti huolta armeijan roolista kansalaisyhteiskunnassa.

Milley on joutunut useiden kohujen kohteeksi Trumpiin liittyen.

Edellisen kerran Milley vieraili Suomessa viime vuoden syyskuussa, jolloin hän tapasi Helsingissä Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin. Komentajat neuvottelivat siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää Venäjän sotilastukikohtia Keski-Aasiassa Afganistanin epävarman tilanteen vuoksi.