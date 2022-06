18-vuotiaalle epäillylle luettiin keskiviikkona New Yorkissa kaikkiaan 25 kohdan syytelista.

Poliiseja ja FBI:n agentteja rikospaikalla valintamyymälän edessä New Yorkin Buffalossa 16. toukokuuta.

Buffalon toukokuisesta joukkoampumisesta epäilty on saanut syytteen vihan motivoimasta maan sisäisestä terrorismista, kertoo New York Times. 18-vuotiaalle epäillylle luettiin keskiviikkona New Yorkissa kaikkiaan 25 kohdan syytelista.

Terrorismisyytteen lisäksi nuorta miestä syytetään muun muassa murhan yrityksistä, ampuma-aserikoksista sekä kymmenestä murhasta.

New Yorkin osavaltion laki maan sisäisestä terrorismista tuli voimaan vuonna 2020. Epäiltyä uhkaa elinkautinen vankeusrangaistus jo pelkästään terrorismisyytteestä.

Lisäksi liittovaltion syyttäjien kerrotaan harkitsevan viharikossyytteiden nostamista.

Uhreista valtaosa afroamerikkalaisia

New Yorkin osavaltion Buffalossa sijaitsevassa valintamyymälässä tehdyssä ampumisessa kuoli kymmenen ihmistä ja kolme muuta haavoittui. Kuolleista ja haavoittuneista yhteensä 11 oli afroamerikkalaisia.

Ampujan sanotaan suunnitelleen hyökkäystään kuukausia ja valinneen valintamyymälän kohteeksi, koska alueella asui paljon mustia. Viranomaisten mukaan ampuja matkusti kotoaan yli 300 kilometriä tehdäkseen veritekonsa.

Iskun tekijä latasi verkkoon hieman ennen hyökkäystä 180-sivuisen manifestin, jossa hän kertoi saaneensa inspiraatiota valkoista ylivaltaa kannattavien tekemistä aseellisista iskuista. Hän jakoi teosta myös suoraa kuvamateriaalia verkkoon.

Buffalon joukkoampuminen ja viime viikolla tapahtunut Texasin Uvalden kouluampuminen ovat nostaneet jälleen tapetille Yhdysvaltain aselait.

Uvalden kouluampumisessa kuoli 19 koululaista ja kaksi opettajaa. Kyseessä oli pahin kouluampuminen Yhdysvalloissa noin kymmeneen vuoteen.

Keskiviikkona maassa tapahtui jälleen uusi joukkoampuminen, kun ampuja avasi tulen sairaalassa Oklahoman Tulsassa.