Siviilejä on piilossa kemikaali­tehtaalla Severodonetskissa

Luhanskin alueen kuvernöörin mukaan siviilit ovat tehtaan pommisuojissa.

Savua nousi Severodonetskissa viikonloppuna. Venäjän joukkojen on arvioitu saaneen yli puolet kaupungista haltuunsa.

Siviilejä on piiloutunut Venäjän tulitukselta kemikaalitehtaalle Severodonetskissa. On mahdollista, että laitoksessa on yhä vaarallisia kemikaaleja, Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi.

– Siviilejä on siellä pommisuojissa, heitä on aika monta, mutta kyse ei ole toisesta Azovstalista, sillä siellä (tehtaalla) oli valtava maanalainen kaupunki... jollaista ei ole siellä Azotissa, Haidai sanoi Reutersin mukaan.

Azovstal oli ukrainalaisten viimeinen linnake Mariupolissa. Ukraina määräsi taistelijansa siellä antautumaan 20. toukokuuta, jonka jälkeen venäläiset valtasivat alueen.

Ukrainalaiset ovat arvioineet, että heidän hallussaan on enää noin 20 prosenttia Severodonetskista. Venäjän on arvioitu vallanneen noin 60–70 prosenttia kaupungista.

Kaupunginjohtajan Oleksandr Stryukin mukaan kaupungissa on yhä noin 12 000–13 000 ihmistä, BBC kertoo. Koska kaupungin infrastruktuuri on käytännössä täysin tuhoutunut, ei kaupungissa yhä oleville saada toimitettua ruokaa tai lääkkeitä.

– He elävät oloissa, joissa pommitukset ovat jatkuvia ja nyt myös katutaistelut ovat käynnissä, mikä on lisännyt vaaraa siviiliväestölle.