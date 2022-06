Noin 130 poliitikkoa ja eri alan asiantuntijaa kokoontuu vuosittain tapaamiseen, josta ei paljon kerrota julkisuuteen.

Sanna Marin on osallistumassa Bilderberg-tapaamiseen.

Suomen pääministeri Sanna Marin matkusti loppuviikoksi Yhdysvaltoihin osallistuakseen Bilderberg-tapaamiseen.

Bilderberg-tapaamisia on järjestetty vuodesta 1954. Nimensä ne ovat saaneet Alankomaissa sijaitsevan Bilderberg Hotelin mukaan, jossa ensimmäinen tapaaminen pidettiin. Bilderberg-tapaamisia kutsutaan myös muun muassa Bilderbergin seuraksi tai Bilderberg-ryhmäksi.

Tapaamisten vieraslista vaihtelee vuosittain. Bilderberg-tapaamisten sivuilla kerrotaan, että tapaamisen kutsuu koolle ohjauskomitea, jota johtavat ekonomisti Victor Halberstadt ja liikemies Marie-Josée Kravis. Ohjauskomitea ja sen entiset jäsenet ovat käytännössä ainoat, jotka varmasti ovat kutsuttuja jokaiseen tapaamiseen.

Tapaamisten tarkoituksena on toimia ”foorumina epävirallisille keskusteluille, tuoda yhteen yksilöitä, jotka jakavat kiinnostuksen asiohin, jotka ovat olennaisia Euroopan ja Pohjois-Amerikan väliselle suhteelle. Tapaamisella on yksi päätavoite: edistää keskustelua ja dialogia.”

Victor Halberstadt on yksi tapaamisten ohjauskomitean puheenjohtajista.

Tapaamisten sivuilla kerrotaan, ettei tapaamisilla ole mitään tiettyä haluttua lopputulosta eikä sen seurauksena synny loppulausuntoa tai anneta lupauksia.

Vieraita on vuosittain noin 130. He ovat poliittisia johtajia ja eri alojen asiantuntijoita. Noin kaksi kolmasosaa on eurooppalaisia ja loput Pohjois-Amerikasta. Noin kolmannes edustaa politiikkaa ja hallintoja ja loput ovat muilta aloilta.

Vieraat saavat hyödyntää tapaamisen sisältöä, mutta he eivät saa kertoa tietojensa alkuperää. Tällä pyritään siihen, että vieraat uskaltaisivat puhua vapaasti.

Suomalaisista aiemmin ryhmän kokoukseen ovat osallistuneet muun muassa Erkki Liikanen, Antti Herlin, Björn Wahlroos, Elina Valtonen (ent. Lepomäki), Matti Apunen, Alexander Stubb ja Mikael Pentikäinen.

Tapaamisiin on liitetty paljon erilaisia salaliittoteorioita, koska niistä tiedotetaan yleensä vasta juuri ennen kuin sellainen pidetään. Lisäksi se, ettei julkisuuteen tiedoteta keskustelujen sisällöstä ja siitä, kuka on sanonut ja mitä, on lisännyt spekulaatioita.

Marie-Josée Kravis on ohjauskomitean toinen puheenjohtaja.

Esimerkiksi Independent otsikoi tapaamisia käsitelleen juttunsa vuonna 2019: ”Mikä on Bilderberg-ryhmä ja juonivatko sen jäsenet todella uutta maailmanjärjestystä?”

Independentin mukaan ryhmä on herättänyt epäilyksiä yli puoli vuosisataa ja salaliittoteoreetikot ovat väittäneet, että ryhmän jäsenet yrittävät saada kansainvälisen dominanssin. Joidenkin mukaan Bilderbergerit edustavat ”varjoissa olevaa maailman hallitusta”.

Täällä järjestettiin ensimmäinen Bilderberg-tapaaminen.

Vaikka tapaamisiin osallistuneet eivät yleensä kommentoi sitä, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu, Britannian työväenpuolueen kansanedustaja ja puolueen entinen varajohtaja Denis Healey, joka oli ohjauskomitean jäsenenä yli 30 vuotta, valotti salaisuuden verhoa toimittaja Jon Ronsonille tämän vuonna 2001 ilmestyneessä kirjassa Them.

– Se, että pyrkisimme koko maailman hallitukseen on liioiteltua, muttei täysin epäreilua, Healey sanoi.

– Me Bilderbergissä tunsimme, ettemme voisi ikuisuuksiin taistella toisiamme vastaan ilman mitään hyötyä ja tappaa ihmisiä ja aiheuttaa sen, että miljoonat ihmiset ovat kodittomia. Joten meistä tuntui siltä, että yksi maailmanlaajuinen yhteisö olisi hyvä asia.