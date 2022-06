Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Boris Johnson joutui vastaamaan kansalaisten tiukkoihin kysymyksiin: ”En ole samaa mieltä johtopäätöksen tai kysymyksen lähtökohdan kanssa”

Konservatiivikansanedustajista ainakin 16 on ilmoittanut jättäneensä kirjeen epäluottamuksesta pääministeriä kohtaan. Kun kirjeen jättäneitä on 54, edessä on luottamusäänestys.

Boris Johnson on yhä bilekohun keskellä.