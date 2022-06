Ljudmila Denisova erotettiin tiistaina ihmisoikeusasiamiehen virastaan.

Ukrainan parlamentti Verhovna Rada päätti tiistaina erottaa tehtävistään maan ihmisoikeusasiamiehen Ljudmila Denisovan. Ukrainska Pravda -lehden mukaan 450:stä kansanedustajasta 234 kannatti Denisovan potkuja.

Denisovan erottamista edelsi voimakas julkinen kritiikki sananmuodoista, joita on käytetty Venäjän armeijan tekemiä seksuaalirikoksia koskevissa raporteissa ja vahvistamattomien tietojen levittämisestä.

Viime viikolla ukrainalaiset tiedotusvälineet ilmaisivat huoltaan sekä pöyristystään Denisovan julkaisemien raporttien retoriikasta avoimessa kirjeessä. Siinä Denisovaa vaadittiin korjaamaan viestintäänsä arkaluontoisten tietojen levittämistä koskevan etiikan mukaiseksi.

Yhteensä 89 median edustajaa ja 51 aktivistia, asianajajaa, psykologia, opettajaa, kansalaisjärjestön edustajaa ja muiden tahojen edustajia allekirjoitti Denisovaa kritisoineen kirjeen, The New Voice of Ukraine -sivusto uutisoi.

Kirjeen allekirjoittajat muun muassa kritisoivat Denisovaa sensaationhakuisista sanamuodoista koskien erityisesti väitetysti lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Allekirjoittajat toteavat, että kaikki venäläiset sotarikolliset on saatettava vastuuseen teoistaan, mutta epäillyistä rikoksista tulisi kertoa harkiten.

– Seksuaalirikokset sodan aikana ovat perhetragedioita, vaikea ja traumaattinen asia, eivätkä ne ole ”tabloidijuorujen” hengessä tehtyjen julkaisujen aihe. Päämäärä pitäisi muistaa: huomion kiinnittäminen rikoksia koskeviin faktoihin.

Toimittajat myös huomauttivat, että virkamiehenä Denisovan julkaisuja pidetään lähtökohtaisesti luotettavina. Lisäksi esimerkiksi seksuaalirikoksia koskevia väitteitä on yleensä mahdoton vahvistaa. Toimittajat huomauttivatkin, että Denisovalla tulisi olla selkeitä todisteita niistä epäillyistä rikoksista, joista kertoo.

Denisova ei ole suinkaan ainoa taho, joka on raportoinut venäläisjoukkojen tekemistä raiskauksista. Useat kansainväliset järjestöt ja lehdet ovat kertoneet venäläisiä vastaan esitetyistä väitteistä ja Ukrainassa on käynnistetty useita tutkintoja väitteiden vahvistamiseksi.

Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) kertoi huhtikuun alussa tiedotteessa, että Venäjän siviileihin kohdistamiin rikkomuksiin lukeutuvat muun muassa toistuvat raiskaukset ja useita muita siviileihin kohdistuneita väkivalta- ja uhkailutapauksia Ukrainan Tshernihivin, Harkovan ja Kiovan miehitetyillä alueilla.

Denisovan itsensä mukaan erottamispäätös tehtiin presidentti Volodymyr Zelenskyin aloitteesta sen jälkeen, kun hän oli tavannut tämän. Presidentin esikunta on kiistänyt väitteen.

Zelenskyin Kansan palvelija -puolueen edustajat kertoivat ennen äänestystä tukevansa Denisovan erottamista, koska heidän mukaansa tämä on epäonnistunut humanitääristen käytävien perustamisessa sota-alueille sekä siviilien evakuoimisen edistämisessä niiltä.

He syyttivät Denisovaa myös siitä, että tämä ei ollut ponnistellut riittävästi venäläisjoukkojen tekemien sotarikosten varmistamiseksi. Edustajat kritisoivat Denisovaa myös siitä, että tämä on viettänyt sodan aikana huomattavan osan ajastaan ulkomailla.

Ihmisoikeusjärjestö Zminan hallituksen puheenjohtajan Tetjana Petshontshykin mukaan Denisovan erottamiselle ei ollut perustuslaillista pohjaa. Denisovalle ei ole toistaiseksi nimitetty seuraajaa.