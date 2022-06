Himars-raketinheitin kääntää Venäjän ylivoiman päälaelleen – Pekka Toveri: ”Saa mittavasti tuhoa aikaan”

Taistelu Donbasista on muuttunut hirvittäväksi tykistösodaksi. Venäjällä on ollut siinä ylivoima, mutta Ukrainalle luvattu M142 Himars-raketinheitin sekä jo toimitetut pitkän kantaman haupitsit muuttavat pelin hengen.

Tykistösodan taikasanat ovat kauas ja tarkasti. Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan modernin raketinheitinjärjestelmän tuhovoima yltää muita kauemmas ja on tappavan tarkkaa.

Sellainen on Yhdysvaltain Ukrainalle lupaama M142 Himars-järjestelmä (High Mobility Artillery Rocket System), joka on kevyempi versio MLRS:stä.

– Himars-ajoneuvossa on kuusi rakettia kasetissa. Ajat sen asemaan. Se on ampumavalmis minuuteissa. Ammut raketit pois kymmenissä sekunneissa. Pääset asemasta nopeasti pois, joten siihen on vastatykistöllä vaikea vaikuttaa, kenraalimajuri evp. sanallistaa operaation.

Artikkelin videolla pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kommentoi Himars-raketinheitinjärjestelmää.

– Kun ne kuusi rakettia ovat aluevaikutteisia, niin yhdellä pakalla tuhoat (vihollisen) patterin, ehkä lamautat pääosan koko patteristosta.

M142 Himars-raketinheitinjärjestelmä liikkuu ketterästi ajoneuvon päällä. Kasetissa on kuusi rakettia tai vaihtoehtoisesti ohjus.

– Se pakottaa venäläiset vetämään omaa tykistöään kauemmaksi, Toveri sanoo korostaen tykistösodan avainasiaa.

Himars-raketinheittimen pitkällä ulottuvuudella Ukraina voi kääntää venäläisten aiemman pitkän kantaman edun itselleen. Järjestelmässä on suuri valikoima raketteja, joiden kantama on 40 kilometristä satoihin kilometreihin. Ammuskasettiin voidaan sijoittaa myös ohjus.

Nopeasti liikuteltavat Himars-heittimet osoittivat tehokkuutensa ja käyttökelpoisuutensa sodassa Isis-taistelijoita vastaan Irakissa ja Syyriassa 2015 ja 2016.

M142 Himars esitteli tulivoimaansa sotaharjoituksessa Marokossa 2021.

Yhdysvaltain on kerrottu toimittavan Ukrainalle 80 kilometriin yltäviä raketteja. Tämä riittää ylittämään valtaosan Venäjän kaluston suorituskyvystä.

– Se on merkittävä kyky. Et mene nyrkkeilykehään ja sinulla on 50 sentin ulottuvuus, kun kaverilla on metrin ulottuvuus, Toveri sanoo ja puhkoo nyrkillään ilmaa.

Ex-tiedustelukenraali muistuttaa, että presidentti Joe Biden ei halua antaa Ukrainalle raketteja tai ohjuksia, joilla pystyy vaikuttamaan syvälle Venäjälle.

Toveri korostaa, että Ukrainalle toimitettavien rakettien määrän pitää olla riittävä ja ukrainalaisten maalittamiskyvyn korkeaa tasoa. Jos nämä asiat ovat kunnossa, Ukraina tasapainottaa tilanteen Donbasin tykistösodassa. Määrällinen ylivoima säilyy Venäjällä joka tapauksessa.

Himars-järjestelmän rakettien tuhovoima tulee ulottumaan Donbasin seudulla pitkälle venäläisten etulinjojen taakse. Toveri luettelee Ukrainan tulenjohdon tärkeimpiä maaleja:

– Johtamispaikat, huoltopaikat, ammusvarastot ja tykistöyksiköt.

Kiovan piirityksen yhteydessä maailmankuuluksi tullut paikalleen hyytynyt valtava ajoneuvokolonna olisi varmasti tulilinjalla.

– Aluevaikutteisella raketilla, joita kyllä löytyy, saisi mittavasti tuhoa aikaan.

Venäjän armeijan tärkeä raketinheitin BM-21 Grad.

Ukrainaan on jo toimitettu erittäin tärkeänä aseapuna noin 100 kappaletta huippumoderneja M777-haupitseja Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta.

Ne muuttavat omalta osaltaan tykistösodan asetelmia, sillä niiden kantama on perusammuksella 30 kilometriä. M982 Excalibur -erikoisammuksella 40 kilometriä.

Normaali tykistö, jota molemmilla osapuolilla on Donbasissa valtavasti, yltää noin 25 kilometriin.

Yllä olevalla videolla Pekka Toverin koko Ukraina-studion analyysi 31.5. (48 min).