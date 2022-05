Moni suomalainen on toivottanut Illia Ponomarenkon tervetulleeksi Suomeen, kunhan sota Ukrainassa on ohi.

Kuuluisa ukrainalaistoimittaja Illia Ponomarenko hehkuttaa Twitterissä suomalaisia.

– Minun pitää ehdottomasti matkustaa Suomeen sodan jälkeen. Te tyypit olette mahtavia.

Twiitistä ei selviä, mistä juuri Suomi ja suomalaiset olivat tulleet Ponomarenkon mieleen.

Kyiv Independentin puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin keskittyneellä toimittajalla on Twitterissä 1,2 miljoonaa seuraajaa. Ponomarenko on raportoinut Ukrainan konfliktista jo sen alkupäivistä lähtien ja on usein ollut ukrainalaisjoukkojen mukana Donbasin alueella.

Ponomarenkon twiitti on kerännyt lukuisia vastauksia suomalaisilta. Vastauksissa pääosin kehutaan ukrainalaisten taistelutahtoa ja toivotetaan toimittaja tervetulleeksi Suomeen.

– Ei vaan te olette mahtavia! Mutta olet tietysti enemmän kuin tervetullut vierailemaan maassamme, ex-jalkapalloilija Tim Sparv twiittasi.

Sparv on aiemmin saanut kiitosta siitä, että hän majoitti ukrainalaisen perheen, joka oli paennut sotaa.

Myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Simon Elo kommentoi ukrainalaistoimittajan päivitystä.

– Me toivotamme teidät tervetulleiksi vierailemaan Suomessa. Tervetuloa!

Lisäksi useat muut suomalaiset Twitter-käyttäjät vastasivat Ponomarenkolle.

– Kiitos, veli. Te olette todellisia sankareita. Terveisiä Venäjän toisesta naapurimaasta, sen länsinaapurista Suomesta. Me pidämme peukalot ylhäällä puolestanne. Teitä ei ole unohdettu. Olette ajatuksissamme, eräs kirjoitti.

– Kiitos, herra! Taistelette meidän kaikkien puolesta, emme koskaan unohda sitä. Slava Ukraini!

– Kunnioitus on molemminpuolista ja haluaisin ehdottomasti toimia isäntänä sinulle.

– Tervetuloa! Ostan sinulle oluen. Tai kaksi. Lisäksi minä ja perheeni aiomme ehdottomasti tulla Ukrainaan. Se on pakko, kunhan tämä on ohi. Ukrainalaisten kestävyys ja urheus on aivan uskomatonta!

– Te olette sankareitamme! Pysykää vahvoina, voitatte tämän sodan ja me autamme teitä matkallanne voittoon ja jälleenrakentamaan upean maanne.

– Olen varma, että sinulla on paljon majapaikkoja ja paljon vapaaehtoisia tarjoutumassa oppaiksi. Lämpimästi tervetuloa!