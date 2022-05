Tämä kuva venäläisestä panssariajoneuvosta levisi maailmalle – Ukrainasta paennut Alina huomasi jotain tuttua

Ukrainasta paennut nainen kertoo, että kuvassa näkyy hänen tavaroitaan venäläisen panssariajoneuvon päällä.

Ukrainasta Britanniaan paennut Alina Koreniuk näki jotain tuttua, kun hänen aviomiehensä näytti Popasnan kaupungista otettua valokuvaa, BBC kertoo. Reutersin kuvassa on venäläinen panssariajoneuvo, jonka päällä on muun muassa pahvilaatikko ja erilaisia kangaspeitteitä. Kuva on otettu toukokuun loppupuolella.

Kuvassa on Koreniukin mukaan hänen uusi boilerinsa vielä pahvilaatikossaan. Koreniuk oli hankkinut laitteen ennen sodan alkua.

Boilerin lisäksi panssariajoneuvon päällä on Koreniukin mukaan perheen kesätalon pöytäliina, uudet Disney-lakanat hänen lapsilleen sekä punainen peitto.

Naisen mukaan kuva on otettu paikalta, josta on vain viisi minuuttia perheen talolle.

Koreniuk pakeni miehensä ja lastensa kanssa 8. huhtikuuta Britanniaan. Venäläisjoukot valtasivat Itä-Ukrainan Luhanskin alueella sijaitsevan Popasnan 8. toukokuuta.

– Meidän reaktiomme oli, että mitä he eivät tuhoa, sen varastaisivat, Koreniuk kommentoi kuvaa.

– Odotimme, että talomme Popasnassa ryöstettäisiin. Meille kerrottiin tästä monta kertaa.

Riippumaton uutissivusto Mediazona on aiemmin väittänyt, että venäläissotilaat ovat lähettäneet kotiin jopa 58 tonnin edestä varastettuja tavaroita sodan alettua, The Moscow Times on uutisoinut.

Ukraina on myös syyttänyt Venäjää muinaisten kultaesineiden varastamisesta museosta, New York Times on kirjoittanut.