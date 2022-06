Gis Arta -sovellus sai sodan alussa apua toimintaansa myös Elon Muskilta.

Järjestelmän toimintaperiaatetta on verrattu Uber-kuljetussovellukseen, joka paikallistaa taksin tilaajan ja häntä lähinnä olevat autot sekä saattaa nämä yhteen.

Ukrainan sodan kuluessa on näkynyt selvästi, että Ukraina on kyennyt suuntaamaan tykistönsä ja lennokkiensa tulitusta venäläishyökkääjiin poikkeuksellisen tarkasti.

Käynnissä olevissa taisteluissa Donbasissa Ukraina muun muassa pystyi tuhoamaan venäläispataljoonan vahvuisen joukon Siverskyi Donets -joella toukokuun alkupuolella.

Nyt on käynyt ilmi, että tuossakin taistelussa oli osaltaan apuna ukrainalaisten itsensä kehittämä tulikomento-ohjelmisto, joka mahdollistaa iskun toteuttamisen kohteeseen nopeammin.

Tuhotut venäläisten ponttoonisillat ja ajoneuvot lojuivat joessa ja sen rannoilla lähellä Bilohorivkaa 12. toukokuuta.

Lue lisää: Ukraina tuhosi jokea ylittäneen pataljoonan – epäillään jopa sodan pahimmaksi venäläistappioksi

Järjestelmän toimintaperiaatetta on verrattu Uber-kuljetussovellukseen, joka paikallistaa taksin tilaajan ja häntä lähinnä olevat autot sekä saattaa nämä yhteen.

Sotasovellus ei tilaa kuljetusta vaan kulloinkin järkevimmän aseistuksen ja tavan kohteen tuhoamiseksi.

Järjestelmän ansioksi arvioidaan, että Ukraina on voinut käyttää vähäisempiä resurssejaan tehokkaammin venäläiskohteisiin.

Venäjän taktiikka Ukrainan tämänhetkisessä kulutussodassa on aivan toisenlainen. Sen armeija luottaa murskaavaan tuliylivoimaansa ja suuntaa Ukrainan asemiin hirvittäviä tykistön ja raketinheittimistöjen keskityksiä. Kun ampuu tarpeeksi paljon, joskus myös osuu.

Ukraina julkaisi kuvaa venäläisen raketinheittimistön iskuista ukrainalaisasemiin viime viikolla.

Ukrainalaissovelluksesta käytetään nimitystä Gis Arta sen suunnitelleen it-yrityksen mukaan. Ohjelmalla on verkkosivu, jossa on vain kuva tietokonenäytöstä.

Ukrainalaisyritys juhlisti vastikään sovelluksensa 8-vuotispäivää, eli se esiteltiin ensi kertaa 30. toukokuuta 2014. Venäjä oli samana keväänä vallannut Krimin, ja Itä-Ukrainassa käytiin rajuja taisteluja Ukrainan armeijan ja Venäjän tukemien kapinallisten välillä.

Brittilehti Timesin mukaan sovelluksen kehittelyssä oli mukana digitaalisiin karttoihin erikoistuneita brittiasiantuntijoita.

Myös tanskalainen JyllandsPosten-lehti sai Gis Artalta vahvistuksen, että sovellus oli armeijan apuna Siverskyi Donets -joen taistelussa. Tarkempia tietoja ei ole kerrottu.

Venäläisiä sotilasajoneuvoja lojui tuhottuna joenylitysyrityksen jälkeen.

Taistelua käytiin toukokuun 8. ja 9. päivänä lähellä Bilohorivkan kylää, ja siitä jäi jäljelle kymmeniä tuhottuja venäläisajoneuvoja joen rannoilla.

Kannettavalla tietokoneella tai tabletilla käytettävää ohjelmaa on alusta lähtien kehitetty myös käyttäjien kanssa.

Järjestelmän toimintaperiaate käy yksinkertaistetusti selville seuraavasta kuvasta, joka perustuu Times-lehden esitykseen:

Gis Arta on kommentoinut Facebook-tilillään oheista kuvaa toteamalla että se ”ei ole kaukana totuudesta”.

Sovelluksen käytön laajuutta tai joukkoja, jotka sitä hyödyntävät, ei paljasteta operationaalisista syistä.

– Voin sanoa, että määrä on suuri. Jotkut niistä näkyvät uutisissa. Venäläiset eivät pysty piileskelemään taistelukentällä, koska löydämme heidät kaikkialta, jopa Venäjältä, järjestelmän kehityksessä mukana ollut henkilö kertoi Timesille.

Järjestelmä soveltuu vaihtelevaan tilanteeseen, jossa etulinjan joukkojen on saatava nopeasti epäsuoraa tulitukea tai jossa kohde on raskaasti linnoitettu ja sen tuhoaminen onnistuu vain raskaalla kalustolla.

Gis Arta määrittelee kohteen paikannuksen jälkeen, mikä lähistöllä oleva tuliyksikkö sopii parhaiten iskuun ja antaa suosituksia iskutavoista. Tuliasemia voidaan myös käyttää useampia kerralla.

Myös Ukrainan pelätyt Bayraktar-lennokit voivat olla iskuvaihtoehto, jos kohde on kaukana linjojen takana.

Maxar-yhtiön satelliittikuvissa näkyi vedettävien tykkien asemia Lymanin kaupungin pohjoispuolella 27. toukokuuta.

Tulikomennon antamisessa viesti kulkee aina myös joukkojen päämajan kautta.

Virheiskujen välttämiseksi Gis Arta -järjestelmän kartoissa on värjätty siviilikohteita, kuten kouluja ja sairaaloita, jotta niihin ei osuisi harhaiskuja.

Yleensä kranaatinheittimien, tykistön ja raketinheittimien on ammusten laukaisun jälkeen vaihdettava paikkaa, jotta ne eivät joudu vihollisen vastatykistötulen kohteeksi. Näin myös Gis Arta -järjestelmään pitää syöttää uudet tiedot tuliasemien sijainnista.

Venäläisjoukkojen telatykki oli ajettu asemaan Luhanskin alueella 24. toukokuuta.

Järjestelmän avulla tulikomennon välittämisestä laukaisuun kuluu lähteiden mukaan nopeimmillaan vain minuutteja, kun muilla järjestelmillä kerrotaan kestävän jopa 20 minuuttia.

Järjestelmän kerrotaan toimivan nykyisin myös toiseen suuntaan, eli jos kohde on paikannettu muuten kuin maastossa olevien joukkojen avulla, ne saavat sen kautta varoituksen omien iskusta.

– Jos työskentelemme tutkien kanssa, tiedämme vain paikan jossa vihollinen on. Jos ammumme tutkan perusteella ja tiedämme mihin ohjus osuu, voimme automaattisesti tunnistaa, missä joukkomme ovat ja varoittaa, että ne poistuvat paikalta, toinen järjestelmän kehityksessä mukana ollut kertoi Timesille.

Lue lisää: Ukrainan sodan luonne muuttui – ”kuolettavin länsiapu” tuo Ukrainalle tärkeän edun

Gis Artan toiminta on olemassaolonsa aikana myös kyseenalaistettu.

Vuonna 2016 amerikkalainen kyberturvallisuusyritys CrowdStrike väitti, että venäläiset hakkerit olisivat onnistuneet murtautumaan järjestelmään ja paikantamaan hakkeroinnin avulla ukrainalaisten tykistöasemia, jotka olisi sitten onnistuttu tuhoamaan.

Gis Arta on kiistänyt tämän jyrkästi ja myös monet länsimaiset asiantuntijat ovat epäilleet väitettä, jonka uskotaan perustuneen osin virheelliseen dataan.

Gis Artan merkityksestä on esitetty erilaisia arvioita, mutta selvää on, että sen avulla koko sotaa ei voiteta. Ukrainan kohtalon kannalta keskeisintä on edelleen sen saama aseapu lännestä.

M777-haupitseja lastattiin kuljetettavaksi Ukrainaan Yhdysvaltain aseapuna huhtikuussa. Ensimmäiset tykit ovat jo maastossa Ukrainassa.

Viestintä- ja datayhteyksien toiminta on ollut Ukrainan sodan aikana myös olennainen osa taistelutoimintaa. Sodan alussa nettiyhteydet katkesivat paikoitellen Ukrainassa, jolloin myöskään Gis Artaa ei kyetty käyttämään.

Apuun ehätti yllättävä taho, kun miljardööri Elon Muskin SpaceX-yritys toimitti Ukrainaan Starlink- tukiasemia, joilla internet saadaan toimimaan satelliittiyhteyksien avulla. Näin nettiyhteydet kyettiin palauttamaan.

– Arvostamme todella paljon Elon Muskin nopeaa apua kommunikaatio-ongelmien ratkaisemisessa Ukrainassa, Gis Arta kommentoi Timesille.