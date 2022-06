Tapio Sadeojan kolumni: Ukraina kokee sodan kauhut, me bensan hinnan nousun

Ukrainan sodalle uhkaa käydä kuten koronalle: se väistyy taka-alalle eurooppalaisten mielissä. Samalla äänet Euroopassa sodan lopettamiseksi jopa Venäjälle myönnytyksiä tehden voivat voimistua, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Niin kuin joku viisas joskus sanoi, korona loppui Suomessa sillä hetkellä, kun Venäjän tyranni Vladimir Putin hyökkäsi Ukrainaan. Oikeasti korona ei tietenkään ole loppunut vaan Suomi on epäonnistunut surkeasti kaikkein heikoimpien kansalaistensa suojelemisessa koko kevään ajan.

Mutta kun Venäjän hyökkäys alkoi, korona jäi karusta todellisuudestaan huolimatta taustalle: Ukrainan karmea kohtalo tulvi vastaamme kaikkialta. Korona oli poissa silmistä, poissa mielestä.

Mutta mitä jos niin käy Ukrainallekin?

Kun aamu valkeni 24. helmikuuta, tuntui selvältä, ettei demokraattisella Euroopalla voi olla kuin yksi tavoite: Venäjän raakalaismaisen valloitussodan murskaaminen. Ja siltä se näyttikin: koskaan eivät Nato ja EU ole olleet niin yhtenäisiä kuin silloin. Niinhän ne ovatkin, mutta ovatko enää, saati syksyn ja talven tullen?

Anteeksi, mutta epäilen.

Sota Ukrainassa jatkuu yhtä julmana kuin se alkoikin. On täysin mahdotonta edes kuvitella niitä kauheuksia kaupungeissa ja kylissä, joita Venäjä tuhoaa täysin sumeilematta ympäri vuorokauden kestävillä tykistötulituksilla.

Vähintään yhtä vaikeaa on kuvitella tilannetta rintamalla, kun Venäjä hyökkää raskaalla tykistöllä, fosforipommeilla ja termobaarisilla aseilla. Jälki on karmaisevaa, mutta sitä todellisuutta ja kauhua me emme näe, saati sitten koe.

Me koemme bensan hinnan nousun.

Kaikkialla Euroopassa leviää nyt huoli taloudesta, eikä vähiten sodan vaikutuksesta siihen: inflaatiosta, energian hinnan noususta, ruoan hinnan noususta, lainakorkojen noususta, mahdollisesta sähköpulasta syksyn tullen, taantumasta jne.

Seuraus tästä kaikesta on jo nähtävissä: huomio kääntyy - niin tavallisten kansalaisten, poliittisten päättäjien kuin mediankin - enemmän ja enemmän ukrainalaisten kärsimyksistä kohti oman maan huolia.

Ukrainan sodalle uhkaa käydä kuten koronalle: se väistyy taka-alalle eurooppalaisten mielissä. Samalla äänet Euroopassa sodan lopettamiseksi jopa Venäjälle myönnytyksiä tehden voivat voimistua, etenkin jos sitä tarjotaan lääkkeeksi talousahdingon helpottamiseen.

Inhorealisti voisi sanoa, että eurooppalaiset saattavat alkaa kärsiä sotaväsymyksestä aikaisemmin kuin heidän elämäntapansa ja arvojensa puolesta taistelevat ukrainalaiset.

Viron pääministeri Kaja Kallas on muistuttanut useasti Stalinin kolmekohtaisesta neuvottelutaktiikasta, jota Putin nyt käyttää: ensiksi vaaditaan mahdottomia, toiseksi esitetään uhkavaatimuksia ja kolmanneksi ei anneta neuvotteluissa periksi tuumaakaan.

Lopputuloksena on väistämättä, että länsi antaa jossain kohtaan periksi ja Venäjä on saanut jotain, mitä sillä ei koskaan ollutkaan.

Suotavaa olisi, että myöntyvyyslinjan kannattajat – etenkin Saksa ja Ranska – EU:ssa muistaisivat edes yhden historian opetuksen: jos Putinille antaa periksi, se tarkoittaa, että uusi hyökkäyssota odottaa kulman takana.