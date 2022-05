Putinin terveydentilasta on esitetty erilaisia spekulaatioita Ukrainan sodan aikana.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi Vladimir Putinin terveydentilaa ranskalaisen TF1 -kanavan haastattelussa sunnuntaina.

– En usko, että järjissään olevat ihmiset voivat nähdä tämän henkilön terveydentilassa merkkejä jostain sairaudesta tai vaivasta, Lavrov sanoi.

Putinin terveydentilasta on esitetty erilaisia spekulaatioita Ukrainan sodan aikana. Virallisesti väitteitä sairauksista ei ole vahvistettu. Viimeisimpänä brittitabloidi Mirror uutisoi nimettömään FSB-vakoojan kertoneen, että Putinilla on laajalle levinneen syövän vaikea muoto. Jutun mukaan Venäjän presidentti on menettämässä näkönsä ja lääkärit ovat arvioineet, että hänellä on elinaikaa korkeintaan kolme vuotta.

Huhuja terveysongelmista ovat kirittäneet niin Putinin julkiset esiintymiset kuin poissaolot julkisuudesta.

Lavrov totesi sunnuntaina, että lokakuussa 70 vuotta täyttävä Putin esiintyi julkisuudessa "päivittäin".

– Voitte katsella häntä näytöiltä, lukea ja kuunnella hänen puheitaan. Jätän sen niiden omalletunnolle, jotka tällaisia huhuja levittävät.

Putinin terveys ja yksityiselämä ovat Venäjällä tabuaiheita, eikä niistä keskustella julkisuudessa juuri ollenkaan.