Viikonloppuna Turkin presidentti Erdogan ilmoitti pettyneensä pääkaupunki Ankarassa pidettyihin neuvotteluihin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Ulkopoliittisen instituutin Turkin asiantuntija Toni Alaranta pitää presidentti Recep Tayyip Erdoganin tuoretta ärhentelyä jälleen osana suurvaltapoliittista peliä.

Hänen mukaansa Erdogan uskoo Suomen ja Ruotsin myöntyvän Turkille asetetun asevientikiellon kumoamiseen ja olevan uskossaan luultavasti oikeassa. Kyseessä on kuitenkin neuvotteluissa asetettu minimitavoite.

– Se on ainut asia, joka on Turkille aika helppo. Asevientikielto on asetettu vuonna 2019 lähinnä symbolisena merkkinä. Suomi ja Ruotsi halusivat ilmoittaa, etteivät hyväksy Turkin operaatiota Syyriassa, Alaranta sanoo Ilta-Sanomille.

– Asemäärät ovat hyvin marginaalisia Turkin kannalta. Neuvotteluissa Turkki sai jo käsityksen, että tästä asiasta Suomi ja Ruotsi olisivat valmiita luopumaan.

Erdogan ilmoitti toimittajille lauantaina Azerbaizhanin valtiovierailulta palatessaan, etteivät Ankaran neuvottelut Suomen ja Ruotsin valtuuskuntien kanssa vastanneet hänen odotuksiaan. Presidentin mukaan maat eivät ole rehellisiä tai vilpittömiä. Hän on toistuvasti syyttänyt Suomea ja Ruotsia terrorismin tukemisesta.

Terrorismilla Erdogan viittaa kurdijärjestö PKK:hon ja kurdipuolue PYD:n aseelliseen siipeen YPG:hen Syyriassa. Alarannan mukaan Turkin maksimitavoite onkin saada Yhdysvallat lopettamaan tukensa YPG:lle, jonka rinnalla maan armeija on taistellut äärijärjestö Isistä vastaan.

– Minimitavoite on sitten taas varmistaa, etteivät ainakaan (Syyrian kurdeille suopeat) Ruotsi ja Suomi liity Natoon niin kauan kuin heillä on tämä linjaus.

Turkki on ilmoittanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ehdoksi terroristijärjestöihin kuulumisesta epäiltyjen kurdien palauttamisen maahan. Alaranta ei kuitenkaan usko, että osapuolet tulevat asiassa laajemmalla tasolla vastaan.

PKK perustettiin vuonna 1978 marxilais-leniniläisenä järjestönä, jonka tavoitteena oli itsenäinen kurdivaltio. Turkin lisäksi muun muassa Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa PKK on luokiteltu terroristijärjestöksi.

Yksittäisissä PKK:n aktiiviseen terrorismiin liittyvien henkilöiden tapauksissa palauttamiset olisivat Alarannan mukaan mahdollista. Tässä vain ei olisi varsinaisesti mitään uutta.

– Tällainen palautushan nähtiin Ruotsissa vuonna 2020. Osa Turkin esittämässä listassa olevista tapauksista on kuitenkin jo käynyt oikeusasteessa ja Ruotsissakin on todettu, ettei mitään perusteita palautukselle ole.

Alarannan mukaan Suomen ja Ruotsin mahdollisuudet vaikuttaa Turkin linjaan ovat vähäiset. Sen sijaan presidentti Joe Bidenin Yhdysvallat voisi puuttua peliin soittamalla Erdoganille tai määräämällä tarpeen tullen niskurijäsenelle pakotteita.

Alarannan mukaan edes Yhdysvaltain painostus ei kuitenkaan välttämättä riittäisi kääntämään Turkin päätä. Hän huomauttaa läntisen suurvallan painostaneen vuosia maata luopumaan venäläisestä S400-ilmatorjuntajärjestelmästä tässä kuitenkaan onnistumatta.

Ei auttanut, vaikka Turkki suljettiin rangaistuksena pois F-35-hävittäjähankkeesta. Alaranta täsmentää, että samalla Natossa ei ole sisäistä mekanismia valmiin jäsenen erottamiseksi.

– En usko kovin suoraviivaiseen painostusmenetelmään. Totta kai ajan kuluminen ja erilaiset keskustelut ja tapahtumat kasvattavat painetta Turkissa, ja varmaan Erdogankin miettii omia riskejään, mutta ei tämä kovin suoraviivaisesti mene. Lisäksi painostus voi kriisiyttää tilannetta lisää. Ei myöskään ole oikein sopivaa, että yhtä Naton jäsentä aletaan julkisesti painostaa.

Turkin ja Naton suhteet ovat olleet vuosikausia ongelmalliset. Sotilasliitto edustaa julkisuudessa vapaata ja demokraattista maailmaa, mutta Erdogan on marssittanut johtamaansa valtiota yhä autoritaarisempaan suuntaan.

Alarannan mukaan Turkki on ilman muuta kiinnostunut luomaan läntisen liberalismin vastapainoksi itäisen autoritaariblokin, johon kuuluisivat sen lisäksi muun muassa Kiina ja Venäjä. Turkissa läntisten demokratioiden arvovallan mureneminen nähdään yhtä positiivisena kuin lännessä negatiivisena.

– Kiinalla ja Venäjällä on Turkille ainakin välineellinen arvo. Sen mukaan pitää olla toimijoita, jotka haastavat länsimaiden ylivaltaa. Yksin Turkki ei siihen pysty. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mitään suoraa hyppäämistä Kiinan tai Venäjän leiriin.

Kysyttäessä Alaranta vahvistaa Turkin pyrkivän tavoitteeseensa pikemminkin ”esimerkin voimalla” kuin sotilaallisella liittoutumisella. Maa haluaa siis yhä kuulua Natoon aatteellisista erimielisyyksistä huolimatta.

Lähihistorian saatossa Erdogan on valjastanut Euroopassa asuvaa turkkilaisvähemmistöä omien hankkeidensa toteuttamiseen. Näin kävi muun muassa vuonna 2017, jolloin noin 2,5 miljoonalla Euroopassa asuvalla turkkilaisella oli mahdollisuus äänestää Turkin presidentin valtaoikeuksien lisäämisestä.

Hollanti ja Saksa estivät turkkilaisia ministereitä kampanjoimasta asian puolesta maaperällään, jolloin Erdogan vastasi syyttämällä EU-maita natsi-Saksaa muistuttavasta käytöksestä ja turkkilaisten syrjimisestä.

Alarannan mukaan on mahdollista, että samanlaisia vaikuttamispyrkimyksiä nähdään Ruotsissa ja Suomessa myös Nato- ja kurdikysymysten yhteydessä.

– Siitä on paljon viime vuosina kirjoitettu. Englanniksi tämä muotoillaan sanoilla weaponizing the diaspora, eli yritetään käyttää ulkomailla asuvaa turkkilaisvähemmistöä hyväksi omien päämäärien ajamiseen, ja omaa viestiä myllytetään sen keskuuteen, Alaranta sanoo.

– Tätä ilman muuta tapahtuu kaikissa Euroopan maissa, Suomessakin. Mutta viesti varmasti jakaa turkkilaisväestöä Erdoganin kannattajiin ja vastustajiin. Suomessa on sekä turkkilaisia, jotka kannattavat Erdogania, mutta vähintään yhtä paljon niitä, jotka vastustavat hänen politiikkaansa.