Päihtyneitä venäläis­sotilaita, lahjus­rahoja ja monen vuoro­kauden auto­jonoja – pako­matka Ukrainan miehitetyiltä alueilta on hurja koettelemus

Ilta-Sanomat tapasi Zaporizzjassa miehitetyiltä alueilta paenneita ukrainalaisia.

Zaporizzja

Sergei Novikovin punainen farmarimallinen Lada näyttää paljon nähneeltä. Tuulilasissa on särö, korissa lommoja.

Paljon Lada on nähnytkin. Novikov, 46, on ajanut sen sodan aikana seitsemän kertaa Venäjän miehittämiltä alueilta Ukrainan hallussa olevaan Zaporizzjan kaupunkiin.

Hän on yksi vapaaehtoisista kuljettajista, jotka tuovat pakolaisia miehitetyiltä alueilta turvaan.

– Se on erittäin vaikeaa, Novikov sanoo.

Sergei Novikov on tuonut jo seitsemän kertaa pakolaisia miehitetyiltä alueilta turvaan.

Sergei Novikov haluaisi löytää isomman auton, sillä Mariuopolissa on vielä paljon ihmisiä, jotka haluavat pakoon.

Pakolaisten ensimmäinen etappi on yleensä Zaporizzjan ulkopuolella sijaitsevan ostoskeskus Episentrin parkkipaikka, jossa viranomaiset rekisteröivät heidät ja tarjoavat apua. Sieltä he jatkavat matkaa muualle Ukrainaan tai Eurooppaan.

Novikov järjestelee matkatavaroita Episentrin parkkipaikalla. Hän on saapunut sinne edellisenä iltana neljän matkustajan kanssa. Reissu oli rankka.

– Vietimme neljä yötä tiesululla Vasylivkassa, Novikov kertoo.

– Venäläiset tekevät tiesuluilla mitä haluavat. Ei heitä kiinnosta, onko mukana invalideja tai vanhuksia.

Pakolaiset joutuvat ohittamaan matkallaan useita tiesulkuja. Novikovin mukaan niitä vartioivat venäläissotilaat ovat arvaamattomia.

– He ryöstelevät pakolaisia. Menetin heille lisävirtalähteen. Joskus he vievät rahaa, joskus tupakkaa, Novikov sanoo.

– Jos tiesulku ei ole kaupungissa vaan jossain pellolla, missä kukaan ei kontrolloi heitä, he tekevät mitä haluavat. Joskus he ovat päihtyneitä. En tiedä juovatko he vai piikittävätkö jotain.

Venäläisten hallussa olevasta Vasylivkasta on muodostunut pakolaisvirran tulppa. Kaupunki sijaitsee Dneprin mutkassa paikassa, jonka kautta Etelä-Ukrainan miehitetyiltä alueilta pakenevat joutuvat kulkemaan.

Toisinaan venäläiset eivät päästä autoja tiesuluilta läpi useaan päivään. Syytä ei pakolaisille ole kerrottu.

– Sotilaat sanoivat, että me olemme vain tavallisia sotilaita ja meidän täytyy totella ylhäältä tulevia käskyjä, Svetlana kertoo.

Mariupolin läheltä paenneet Svetlana ja Denys aikovat jäädä Dniproon, kunnes sota on ohi.

Hän matkusti Novikovin kyydissä Zaporizzjaan. Svetlana ja hänen aviomiehensä Denys tulivat Mariupolin läheltä Manhushin taajamasta.

Pariskunta pelkäsi, että Venäjä alkaa värvätä paikkakunnan miehiä Donetskin kansantasavallan armeijaan. Taajaman asukkaiden henkilötiedot ja sormenjäljet on jo kerätty.

– Huhujen mukaan kaikki saavat Donetskin kansantasavallan passin, ja sen jälkeen miesten pitää palvella sen armeijassa, Svetlana sanoo.

Lapset leikkivät pakolaisten vastaanottokeskukseksi muutetulla parkkipaikalla.

Venäläiset ovat pystyttäneet Mariupolin lähelle useita niin sanottuja suodatusleirejä. Mikäli asukkaat haluavat liikkua pois Mariupolista tai sitä ympäröivien paikkakuntien välillä, täytyy heidän hakea suodatusleiriltä lupa.

Useat Ilta-Sanomien haastattelemat pakolaiset kertoivat suodatusleirien tapahtumista. Heidän mukaansa venäläissotilaat kuulustelevat ukrainalaisia heidän yhteyksistään armeijaan ja viranomaisiin.

Mariupolista kotoisin oleva Jelena Opajets, 35, kertoi, että suodatusleirillä häntä kuulusteli kolme venäläissotilasta.

– Ensimmäinen kysyi mitä sotilaallisia toimia olen nähnyt. Toinen tarkisti puhelimeni. Kolmas vertaili tietojani venäläiseen tietokantaan, Jelena kertoi.

– He lataavat puhelimelta kaikki tiedot ja kontaktit. Niiden perusteella he tarkastavat, onko ollut töissä armeijassa tai hallituksella.

Jelena Opajets pakeni vuoden vanhan lapsensa kanssa miehitetyltä alueelta.

Pakolaiset kertoivat, että venäläiset tarkistavat myös miesten tatuoinnit ja pyrkivät niiden perusteella päättelemään, onko henkilöllä yhteyksiä äärioikeistoon tai armeijaan.

Yhdysvaltain Etyj-lähettiläs Michael Carpenter kertoi lauantaina suodatusleireistä kuulemistaan raporteista. Ne vastasivat Ilta-Sanomien kuulemia kertomuksia.

Carpenterin mukaan joidenkin raporttien mukaan venäläiset pahoinpitelevät leireillä epäilyttävinä pitämiään ukrainalaisia ja kuljettavat heitä Donetskin alueelle, jossa heitä on surmattu.

Ilta-Sanomien haastattelemat pakolaiset eivät tunteneet ihmisiä, jotka olisi pidätetty suodatusleireillä. Sen sijaan he vahvistivat hiljattain mediassa liikkuneet tiedot miehittäjien vaatimista lahjuksista.

Dnipropruhesta paennut Aleksandr, 45, sanoi maksaneensa tshetsheenisotilaille 5 500 hryvnaa (170 euroa), jotta hänen viisihenkinen perheensä pääsi jatkamaan matkaa tiesululta.

– Pääsimme halvalla. Jotkut maksoivat 2 000 hryvnaa hengeltä.

Dmitri, Daniil, Viktoria, Maksim, Aleksandr ja Vitaly pakenivat miehitetystä Dnipropruhesta, jonka lähellä sijaitsee Zaporizzjan ydinvoimala.

Aleksandr perheineen suuntasi Puolaan, mutta Sergei Novikov aikoi palata farmari-Ladallaan takaisin Mariupolin seudulle hakemaan lisää pakolaisia. Siinä on riskinsä.

– En voi olla varma, etten joudu vankilaan tai venäläisten armeijaan, kun palaan kotiin, Novikov sanoi.

– Se on kuin rulettia.