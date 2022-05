Ukrainan merisaarto olisi saatava auki, mutta miten? Yksi vaihtoehto on kansainvälinen laivasto-operaatio

Yhdysvallat avasi Persianlahden öljykuljetukset 1980-luvulla lähettämällä sotalaivat saattamaan säiliöaluksia. Entinen Naton sotilaskomentaja ehdottaa samankaltaista operaatiota Mustallemerelle.

Venäjä on saartanut jo noin 22 miljoonaa tonnia viljaa ja muita elintarvikkeita ukrainalaisiin satamiin Mustallamerellä, kertoo Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba pikaviestipalvelu Twitterissä.

Nämä massiiviset varastot pitäisi saada ulos maasta ja vientiin, ennen kuin ukrainalaiset viljelijät korjaavat seuraavaa satoaan tänä kesänä ja syksynä. Viljasadot kypsyvät kesä- ja heinäkuussa, auringonkukkasato elo-syyskuussa. Jos niille ei ole tilaa siiloissa, voi suurin osa tuotannosta jäädä mätänemään pelloille.

Venäjän ilmaiskun tuhoama viljavarasto Siverskissä, Donbasin alueella 25. toukokuuta.

Ukrainalainen vilja ruokkii normaalivuosina peräti 400 miljoonaa ihmistä Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Juuri siksi seuraukset Venäjän merisaarron jatkumisesta voivat olla järkyttäviä. Esimerkiksi syvissä talousvaikeuksissa olevassa Libanonissa vehnän hinta on noussut 70 prosenttia.

Ruokakriisi syöksee ihmisiä köyhyyteen ja aiheuttaa nälkää. YK:n elintarvikejärjestö WFP on jo varoittanut miljoonien ihmisten nälkäkuolemasta, ellei saartoa saada auki.

– Ukraina on maatalouden supervalta. Tämä on meidän ongelmamme numero yksi, kuvaili tilannetta Ukrainan entinen puolustusministeri Andriy Zagorodnyuk brittilehti The Guardianille.

– Pelissä on kansakunnan eloonjääminen. Ilman viljaa taloutemme pysähtyy ja kuolee. Kyse ei ole vain meistä, vaan koko maailmasta. Tässä puhutaan valtavan laajasta nälästä.

Osa Ukrainan pelloista on jäänyt sotatoimien alle. Kuvassa tuhoutunut panssariajoneuvo miinoitetulla pellolla Tshernihivissä 24. toukokuuta.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Putin toistaa Stalinin julmuuksia nälänhädän aiheuttajana – uusi holodomor uhkaa Ukrainan lisäksi koko maailmaa

Nälkäaseeseen tarttuneen presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä suostuu kyllä avaamaan Ukrainan satamia viljanviennille – mutta vain sillä edellytyksellä, että Venäjää vastaan asetetut pakotteet puretaan. Se taas on länsiyhteisölle mahdotonta, ellei Venäjä lopeta hyökkäyssotaansa ja vedä kaikkia joukkojaan pois Ukrainasta.

Umpisolmu on siis tiukka.

Mikä neuvoksi? Vaihtoehtoja on, mutta ne ovat hankalia, hitaita ja riskialttiita.

Radikaalein ehdotus on murtaa Venäjän merisaarto kansainvälisen laivasto-operaation avulla.

Tällaisesta operaatiosta on jo olemassa onnistunut esimerkki, kirjoittaa Naton Euroopan-joukkojen entinen komentaja, amiraali James Stavridis artikkelissaan uutiskanava Bloombergin verkkosivuilla.

Hormuzinsalmella käytiin niin sanottua tankkerisotaa vuosina 1987–1988, jolloin Iran uhkasi katkaista elintärkeät Persianlahden öljykuljetukset.

”Muu maailma halusi pitää öljyn virtaamassa ja valitsi aika dramaattisen ratkaisun: Yhdysvaltain lipun alle rekisteröityjen säiliöalusten saattamisen sisään ja ulos kapeikosta”, kertoo nuorena meriupseerina itsekin operaatiossa mukana ollut Stavridis.

Operaatio onnistui yhtä pahaa takaiskua lukuun ottamatta. Yhdysvaltain merivoimien ohjusristeilijä ampui erehdyksessä alas iranilaisen matkustajakoneen Persianlahdella. Koneessa olleet 290 ihmistä saivat surmansa.

Merisaartoon joutunut Odessan satama on Ukrainan tärkein. Arkistokuvassa satama ennen sotaa vuonna 2016.

Stavridisin mukaan Ukrainan merisaarron voisivat murtaa Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan merivoimat yhteistyössä Mustanmeren alueen Nato-maiden Turkin, Bulgarian ja Romanian kanssa.

YK ei todennäköisesti antaisi operaatiolle toimintavaltuutusta, tuskin myöskään Nato sotilasliittona. Yksittäiset Nato-maat voisivat kuitenkin rakentaa operaatiota varten liittokunnan. Se turvaisi meriliikenteen Odessaan ja sieltä ulos tarvittaessa voimakeinoin, kunhan reitti on ensin raivattu puhtaaksi miinoista.

Liittokunta voisi ilmoittaa Venäjälle, että se vastaa samalla mitalla, jos Venäjän Mustanmeren-laivasto yrittää voimatoimin estää vilja-alusten kulkua.

” Liittokunta voisi ilmoittaa Venäjälle, että se vastaa samalla mitalla, jos Venäjän Mustanmeren-laivasto yrittää voimatoimin estää vilja-alusten kulkua.

Toinen vaihtoehto on etsiä Ukrainan viljalle ja auringonkukansiemenille uusia vientikaupan kuljetusreittejä. Euroopan unioni on jo pohtinut tällaisia ”solidaarisuuskäytäviä”.

Uutta kuljetuslogistiikkaa on vain kovin hankala järjestää, sillä puhe on miljoonien tonnien lasteista. Ennen sotaa Ukraina vei 5–6 miljoonaa tonnia viljaa Mustanmeren satamistaan joka kuukausi.

– Ongelman mittakaava on valtava. OIemme rakentaneet infrastruktuurimme viidentoista viime vuoden aikana niin, ettei sitä voi korvata vain valitsemalla kuljetuksille toisen kohteen toisessa satamassa, sanoi Ukrainan taloudellisen kehityksen varaministeri Taras Katshka hiljattain uutiskanava Bloombergin mukaan.

Viljaa voidaan esimeriksi kuljettaa rautateitse Ukrainasta Puolan Itämeren-satamiin tai Puolan kautta liettualaiseen Klaipedan satamaan. Vaihtoehtoina ovat myös Romanian satamat ja Tonavan jokisatamat Etelä-Saksassa.

Venäjän tulituksen kohteeksi joutuneen Mlyborin myllyn ja viljavaraston alueelta löytyneitä ammusten jäänteitä. Kuva on otettu 24. toukkokuuta Tshernihivin alueella.

Ongelmana rautatiekuljetuksissa on eri raideleveys. Vilja tai viljaa sisältävät kontit pitää siirtää rajalla ukrainalaisista rautatievaunuista standardisoituihin EU-alueen vaunuihin. Siirto kestää aikansa ja maksaa rahaa.

Toinen ongelma on Puolan ja Romanian satamien kapasiteetti. Bloombergin mukaan se on jo ylärajoilla, ja satamiin on myös vaikea saada ammattitaitoista henkilökuntaa. Kuljetuksia rajoittaa lisäksi pula sopivista rautatievaunuista. Pullonkaula on kapea.

Puolalla on 400 kilometriä leveäraiteista rataverkkoa, joka yhdistyy Ukrainan rataverkkoon Sleesian teollisuusalueella. Tätä muun muassa teräksen kuljettamiseen käytettävää rataverkkoa voi ehkä hyödyntää myös viljankuljetuksiin. Sitä varten Ukraina ja Puola voisivat perustaa yhteisen kuljetusyhtiön ja solmia sopimuksen rajakäytäntöjen helpottamisesta.

Kaupallisen Maxar-yhtiön satelliittikuva näyttää, kuinka viljaa lastataan venäläiseen alukseen Sevastopolissa toukokuun lopulla.

Sillä välin Venäjä varastaa ukrainalaista viljaa, kylvää miinoja pelloille ja tuhoa siiloja, joihin se ei pääse käsiksi.

Toukokuun 19. ja 21. päivän välillä otetut satelliittikuvat näyttivät, kuinka mahdollisesti Ukrainasta tuotua viljaa lastattiin venäläisiin aluksiin Sevastopolin satamassa Krimillä. Vilja on ehkä kuljetettu Venäjän joukkojen valtaamilta alueilta Zaporizzjassa ja Hersonissa. Näillä seuduilla on Ukrainan parasta viljelysmaata.

Venäjän miehityshallinto Hersonissa puolestaan on jo alkanut viedä viime vuonna korjattua viljaa Venäjälle, kertoivat miehityshallinnon edustajat maanantaina uutistoimisto Tassin mukaan.