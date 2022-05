Kurdien itsehallintoalue Rojava varautuu Turkin uuteen hyökkäykseen Syyrian pohjoisosiin. IS tavoitti alueen johtaviin poliitikkoihin kuuluvan Salih Muslimin, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin ei pitäisi käydä Turkin kanssa minkäänlaisia keskusteluja maiden Nato-jäsenyydestä.

Turkin itsevaltainen presidentti Recep Tayyip Erdogan saattaa ryhtyä uuteen sotilaalliseen operaatioon kurdeja vastaan Syyrian pohjoisosissa.

Turkin odotettu hyökkäys aiheuttaisi todennäköisesti laajan humanitaarisen katastrofin – ja veisi Natoon liittymisestä neuvottelevat Suomen ja Ruotsin hankalaan poliittiseen rakoon. Jos Suomi ja Ruotsi arvostelisivat Turkkia hyökkäyksestä, Erdogan voisi kasata lisää kiviä molempien maiden Nato-tielle.

Suomen ja Turkin valtuuskunnat tapasivat 25. toukokuuta Ankarassa. Turkin puolelta neuvotteluja johti presidentin edustaja Ibrahim Kalin (takarivissä 2. vas.), Suomen puolelta valtiosihteeri Jukka Salovaara.

Syyrian kurdien demokraattisen yhtenäisyyspuolueen PYD:n puolueneuvoston jäsen Salih Muslim kehottaa Suomea ja Ruotsia asioimaan jäsenyyshankkeissaan suoraan Naton kanssa, ei Turkin.

– Nato tarvitsee Suomea ja Ruotsia enemmän kuin Suomi ja Ruotsi tarvitsevat Natoa, sanoi Muslim IS:lle sunnuntaina puhelimitse toimistostaan Hasakasta.

– Luulenpa, ettei kummankaan maan tarvitse olla huolissaan. Niiden tarvitsee vain hakea jäsenyyttä ja odottaa siihen saakka kunnes Nato pystyy päättämään asiasta. Mutta mitä Turkkiin tulee, Turkki haluaa kaikkien tottelevan sulttaanin käskyjä, Muslim kommentoi.

Sulttaani-nimityksellä Muslim viittaa Erdoganiin.

– Tähän ei pidä suostua, varsinkin kun katsoo Turkin ihmisoikeustilannetta ja tapahtumia Turkin sisällä. Turkki haluaa Suomen ja Ruotsin muuttuvan Turkin kaltaisiksi ja muuttavan perustuslakiaan ja lainsäädäntöään – käyttäytyvän ihmisoikeuksien, sananvapauden ja kokoontumisvapauden suhteen niin kuin Turkki. Sitä ei voi hyväksyä, Muslim sanoi.

– Tunnen Suomea ja suomalaisia, ja myös Ruotsia. Tiedän, etteivät ne voi hyväksyä Turkin asettamia ehtoja.

” Luulenpa, ettei kummankaan maan tarvitse olla huolissaan. Niiden tarvitsee vain hakea jäsenyyttä ja odottaa siihen saakka kunnes Nato pystyy päättämään asiasta.

Turkki on esittänyt Suomelle ja Ruotsille joukon vaatimuksia, joiden mukaan molempien maiden pitäisi muun muassa lopettaa tuki Turkin terroristisina pitämille järjestöille.

Salih Muslimin näkemyksen mukaan Suomen ja Ruotsin ei tarvitse tehdä minkäänlaisia diilejä Turkin kanssa.

– Teidän ei pitäisi edes tavata Turkin edustajia, se ei ole tarpeen. Te olette jättäneet Natolle hakemuksenne. Ottakaa asiaan nyt etäisyyttä ja odottakaa. Nato päättää asiasta, sillä se tarvitsee teitä.

Kurdien YPG-järjestön naistaistelijoita Syyrian ja Turkin välisellä rajaseudulla vuonna 2015.

Salihin edustaman Syyrian kurdipuolueen PYD:n aseellinen siipi on YPG, jota Turkki pitää terroristijärjestönä ja Turkissa kielletyn Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n suorana jatkeena. Aseellisen taistelun Turkkia vastaan 1980-luvulla aloittanut PKK on Yhdysvaltain ja Euroopan unionin listalla terroristisista järjestöistä, mutta YPG ei ole. Rojavan hallinto ja YPG ovat länsimaiden keskeisiä liittolaisia taistelussa Isis-järjestöä vastaan

Salih Muslim kuvailee PYD:n ja YPG:n suhdetta PKK:hon näin:

– Meillä ei ole järjestöllisiä yhteyksiä keskenämme. Me olemme eri puolueita ja eri puolilla rajaa, mutta me kunnioitamme toisiamme. Ideologisesti olemme saaneet ajatuksia ja periaatteita herra Öcalanilta. Ne ajatukset kuitenkin sopivat kaikille, ja jopa eurooppalaiset voisivat hyötyä niistä.

Abdullah Öcalan on PKK:n johtaja, jonka Turkki vangitsi vuonna 1999. Hänen omintakeiset poliittiset oppinsa perustuvat ”demokraattiseen konfederalismiin”, ruohonjuuritason osallistumiseen, ekologiaan ja feminismiin.

Ja tällä tavalla Muslim kommentoi Turkin väitteitä PYD:n ja YPG:n terroristisesta luonteesta:

– Me olemme antaneet 12 000 marttyyria taistelussa terrorismia vastaan, Muslim sanoi, viitaten YPG:n uhrauksiin Isisin kukistumiseen johtaneessa sodassa.

– Turkki puolestaan on sekoittanut koko Lähi-idän ja aiheuttanut paljon ongelmia myös Euroopalle... Turkin tapana on syyttää kaikkia kurdeja ja pitää kaikkia heitä terroristeina.

Turkki on lähettänyt maavoimansa Syyriaan viime vuosina kolmesti ja vallannut kussakin operaatiossa alueita Syyriasta.

Ensimmäinen hyökkäysoperaatio oli nimeltään Eufratin kilpi (2016), toinen Oliivinoksa (2018) ja kolmas Rauhan lähde (2019). Suomi on päättänyt olla viemättä aseita Turkkiin operaatioiden vuoksi.

Turkki on esittänyt Pohjois-Syyriaan noin 30 kilometrin syvyistä ”turvavyöhykettä”, joka suojaisi sen rajoja. Toteutuessaan vyöhyke kuitenkin lohkaisisi ison palan pois kurdien itsehallintoalueesta.

Turkki pitää YPG:tä vihollisenaan ja on tunkeutunut Syyriaan jo useita kertoja tuhotakseen järjestön. Kuva Turkin hyökkäyksestä vuodelta 2019.

Salih Muslimin mukaan uhka Turkin uudesta hyökkäyksestä on olemassa.

– Se pitää ottaa vakavasti. Meidän täytyy olla valmiina puolustamaan itseämme, Muslim sanoi.

– Poliittisesti ilmapiiri ei kuitenkaan suosi Turkkia. Sellaista seikkailua ei olisi ollenkaan helppo toteuttaa. Se olisi iso riski Turkille.

”Turvavyöhykkeen” toteutuminen merkitsisi Muslimin mukaan alueen turkkilaistamista.

– Lisäksi, kuten tiedämme, Erdogan on ollut hyvissä väleissä Isisin, al-Nusran ja jopa al-Qaidan kanssa. Osa niistä toimii Idlibin alueella, osa Turkin sisällä, Muslin kuvaili.

Muslim kutsuu ”mustaksi vyöksi” näiden radikaali-islamististen terroristijärjestöjen toiminta-aluetta Syyriassa ja Turkissa. Isisillä on yhä soluja Syyriassa, ja järjestön taistelijoita on päässyt pakoon kurdien ylläpitämistä vankiloista.

– Erdogan ehkä ajattelee, että musta vyö auttaa takaamaan Turkin turvallisuutta. Tosiasiassa me emme kuitenkaan ole koskaan uhanneet Turkkia. Ongelma on Erdoganin mentaliteetti: hänen mielestään paras kurdi on kuollut kurdi. Hän haluaa päästä eroon kurdeista kaikkialla.

Salih Muslimin arvion mukaan Isis saa alueella uudelleen toimintavapautta, jos kurdijoukot joutuvat laajaan taisteluun Turkin asevoimien kanssa.

Amerikkalaissotilaat partioivat Hasakan maakunnassa Syyriassa toukokuun lopulla.

Syyrian pohjoisosissa on Turkin joukkojen lisäksi yhä myös Venäjän ja Yhdysvaltain sotilaita.

Venäläiset tukevat presidentti Bashar al-Assadin johtamaa Syyrian hallitusta. Amerikkalaiset taas toimivat yhdessä YPG:n ja alueen asejärjestöjen katto-organisaationa toimivan Syyrian demokraattisten joukkojen SDF:n kanssa.

Kummankaan suurvallan läsnäolo Syyriassa ei ole Erdoganille pidäke, Muslim arvioi.

– Venäläiset eivät estäisi Turkkia hyökkäämästä, Muslim sanoi IS:lle.

– Amerikkalaiset puolestaan eivät tietenkään taistelisi Turkkia vastaan, mutta he eivät pitäisi Turkin hyökkäyksestä. He tietävät hyvin, että hyökkäys tarjoaisi Isisille uuden tilaisuuden järjestäytyä. Turkkilaisten tulo hyödyttäisi Isisiä, ja sitä amerikkalaiset pelkäävät.