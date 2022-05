Putinin terveydentilasta leviää entistäkin hurjempia huhuja – Asiantuntija löytää 5 mahdollista selitystä

Venäjän presidentin Vladimir Putinin terveydentilasta leviää nyt viikoittain uusia väitteitä. Venäjä-asiantuntija Hanna Smithin mukaan spekulaatiot Putinin terveydestä voivat kieliä monesta asiasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mahdollisista sairauksista on kevään mittaan levinnyt julkisuuteen useita vahvistamattomia ja toinen toistaan villimpiä väitteitä.

Viimeisimpänä brittitabloidi Mirror uutisoi nimettömään FSB-vakoojan kertoneen, että Putinilla on laajalle levinneen syövän vaikea muoto. Jutun mukaan Venäjän presidentti on menettämässä näkönsä ja lääkärit ovat arvioineet, että hänellä on elinaikaa korkeintaan kolme vuotta.

– Meille kerrotaan, että hän kärsii päänsäryistä ja kun hän esiintyy televisiossa, hän tarvitsee papereita, joihin kaikki mitä hän aikoo sanoa on kirjoitettu valtavin kirjaimin, nimetön venäläinen tiedustelulähde väittää lehdelle.

Kun Putin piti tiukasti pöydän reunasta kiinni keskustellessaan videolla puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa, hänen uskottiin peittelevän Parkinsonin taudin aiheuttamaa käsien vapinaa. Muutama viikko sitten amerikkalaiselle New Lines Magazine -lehdelle levisi nauha, jolla venäläinen oligarkki ”Juri” väittää, että Venäjän presidentillä on leukemia, eli verisyöpä. Venäläinen Proekt-sivusto puolestaan kertoi huhtikuussa, että Putinin mukana kulkee jatkuvasti liuta lääkäreitä, joista yksi on syöpähoitojen ammattilainen.

Putin puristi pöydänkulmaa tapaamisessaan puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

Huhuja terveysongelmista ovat kirittäneet niin Putinin julkiset esiintymiset kuin poissaolot julkisuudesta. Venäjän voitonpäivänä ihmeteltiin, miksi kovan kundin imagoa viljellyt Putin istui sotaveteraanien vieressä polvet viltin alla palellen kuin vanhus. Huomiota herätti niin ikään, että jääkiekkofanina tunnettu presidentti jätti väliin perinteisen jääkiekon näytösottelun toukokuun alussa Sotshissa. Läntisissä tiedotusvälineissä on pantu merkille myös Putinin turpeat kasvot ja tummat läikät poskilla. Turvotuksen on arvioitu johtuvan lääkkeiden tai steroidien käytöstä.

Putinin on väitetty olleen onnistuneessa syöpäleikkauksessa toukokuun puolivälissä. Aiemmin on spekuloitu, että presidentillä olisi kilpirauhassyöpä.

Huhuja Putinin terveydentilasta on liikkunut jo vuosien ajan, muistuttaa Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith. Esimerkiksi kun Putin oli vuonna 2015 jonkin aikaa poissa julkisuudesta, hänen väitettiin kärsivän selkäongelmista ja syövän hyvin vahvoja kipulääkkeitä. Myös Putinin eristäytyminen korona-aikana herätti kysymyksen, sairastaako hän jotain tautia, jonka vuoksi koronavirus olisi hänelle erityisen vaarallinen.

Kuluneen kevään aikana huhut ovat kuitenkin lähteneet aivan uusille kierroksille. Smithin mukaan se johtuu yhdestä asiasta: Ukrainan sodasta.

– Viime aikoina terveydentilasta on tullut havaintoja ja tiedustelutietoja julkisuuteen melkein viikoittain. Nyt kaikkea Kremlissä tarkkaillaan niin ison suurennuslasin läpi kuin vain löytyy. Silloin se voi mennä myös vahingossa ylianalyysin puolelle ja kokonaiskuva voi hukkua, Smith pohtii.

Mirrorin tuoreet väitteet ovat Smithin arvion mukaan aivan liian tarkkoja ollakseen totta. Jutun lopussa mainitaan esimerkiksi, että ykkössuosikki Putinin seuraajaksi olisi presidentin entinen henkivartija, Tulan alueen kuvernööri Aleksei Djumin.

– Niin kauan kuin olen Venäjää seurannut, olen todennut, että jos meillä on joku selkeä kuva Kremlin valtajärjestyksestä tai jonkun terveydentilasta, niin sitä pitää heti epäillä.

Smithin mukaan kiivaana pyörivä huhumylly kielii siitä, että jotain Putinin terveydessä on pielessä. Mutta mikä, sitä on vaikea sanoa.

– Putin on sen ikäinenkin, melkein seitsemänkymmentä, että takuuvarmasti jotain kremppaa on.

Sairausspekulaatiot voivat Smithin mukaan kertoa monesta asiasta. Venäjä-asiantuntija löytää ainakin viisi mahdollista selitystä.

1. Toiveajattelua

Kyse voi yksinkertaisesti olla toiveikkaasta ajattelusta, että luonto hoitaisi pois päiviltä julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän autoritäärisen presidentin.

– Onko kyse Venäjänkin puolelta epätoivoisesta ajatuksesta, että kaikki vain toivoivat, että joku korkeampi voima puuttuisi asiaan ja saataisiin joku järkevä ratkaisu tähän?

2. Valtataistelua

Putinin sairauksien yhteydessä on viime aikoina kirjoitettu paljon myös siitä, että Kremlin sisällä kuohuu ja valtataistelu presidentin seuraajasta käy jo kovana.

– Yksi selitys terveydentilaspekulaatioille on se, että on valtakamppailua ja siksi joku vuotaa jotakin. Toisaalta nykytrendi on se, että tiedustelutietoa vuodetaan tarkoituksella yhä enemmän.

3. Heikot lenkit esiin

Voi myös olla, että Venäjän valtakoneiston sisältä vuodetaan tarkoituksella täysin palturia, jotta nähdään, miten siihen reagoidaan.

– Siinä voidaan etsiä heikkoja lenkkejä ja huomata, että kuka lähtee tukemaan esimerkiksi sitä, että Putin pitäisi syrjäyttää.

4. Selitys vallanvaihdolle

Sairauksista saatetaan vuotaa tietoa myös, koska pohditaan, olisiko terveydellinen syy hyväksyttävä selitys sille, että Putin voitaisiin nätisti siirtää pois vallasta.

– Voi olla, että tämäkin on mietitty juttu vallanpitäjien kanssa. Niin sisäisiä kuin ulkoisia syitä voi olla useampia, miksi näitä vuotoja on riippumatta siitä, mikä Putinin terveydentila oikeasti on.

5. Oman edun tavoittelua

On jopa mahdollista, että joku ajaa jotain henkilökohtaista etua levittämällä väitteitä Putinin sairauksista, Smith huomauttaa. Putinin terveysongelmista ja lääkityksestä on myös etsitty selitystä yhä lyhyemmältä vaikuttavalle pinnalle ja raivokohtauksille.

– Putin on saanut raivokohtauksia aina. Hän on menettänyt kevyesti malttinsa jo useaan kertaan vuosien varrella. Kun hän hermostuu, hän päästää suustaan melkein mitä tahansa, Smith muistuttaa.