Vuoristoisessa Nepalissa on lukuisia lentokenttiä, joiden kiitoratoja pidetään hankalina kokeneillekin lentäjille.

Nepalissa matkustajalentokone on kadonnut kyydissään 22 ihmistä, kertoo lentoyhtiö Tara Air. Lentoyhtiön edustajan mukaan kone oli lähtenyt liikkeelle aamukymmenen tienoilla paikallista aikaa Pokharasta ja sen päämääränä on Jomsom. Yhteys koneeseen menetettiin vartti lähdön jälkeen.

Lentoyhtiö kertoo, että kyydissä oli 19 matkustajaa ja kolme koneen miehistöön kuuluvaa ihmistä. Heistä suurimman osan kerrotaan olevan nepalilaisia, kahden saksalaisia ja neljän intialaisia.

Nyt lentoyhtiö sanoo pyrkivänsä paikallistamaan alueen, jossa kone voisi olla, ja paikalle on lähetetty etsintäryhmiä sekä poliisista että armeijasta. Sisäministeriön tiedottajan mukaan kaksi helikopteria on lähetetty etsimään konetta. Etsintää haittaa kuitenkin erittäin huono näkyvyys.

Jomsom on suosittu vaelluskohde Himalajan vuoristossa. Lento Pokharasta Jomsomiin kestää parikymmentä minuuttia.

Nepalin ilmailuteollisuus on viime vuosina kasvanut, kun turisteja, vaeltajia ja kiipeilijöitä sekä tavaroita on lennätetty maan sellaisiin osiin, joihin on rajallinen pääsy maateitse. Köyhän maan ilmailun turvallisuus on kuitenkin ollut huonoa, koska koulutus ja huolto ovat olleet riittämättömiä.

Euroopan unioni on kieltänyt kaikkien nepalilaisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n ilmatilaan turvallisuushuolien vuoksi.

Lisäksi maassa on maailman syrjäisimpiä ja hankalia kiitoratoja, joita reunustavat lumihuippuiset vuoret ja joille laskeutuminen on vaikeaa kokeneillekin lentäjille. Vuoristossa myös sääolot voivat vaihdella äkillisesti.

Matkailuministeri kuoli lento-onnettomuudessa vuonna 2019

Maaliskuussa 2018 yhteensä 51 ihmistä kuoli, kun US-Bangla Airlinesin kone syöksyi maahan lähellä Kathmandun kansainvälistä lentokenttää. Tuolloin kone luisui pakkolaskun jälkeen jalkapallokentälle, jossa se syttyi tuleen. Parikymmentä matkustajaa onnistui pelastautumaan palavasta koneesta, mutta he loukkaantuivat vakavasti.

Tapahtunutta seuranneessa tutkinnassa selvisi, että koneen kapteeni oli saanut hermoromahduksen ja häirinnyt vastavalmistunutta lentoperämiestä, joka ohjasi konetta onnettomuushetkellä. Lisäksi tutkintaraportissa kerrotaan lennonjohdon sekoittaneen kiitotien kaksi päätä toisiinsa, mutta tällä ei tiettävästi ollut vaikutusta lentoon.

Seuraavana vuonna kolme ihmistä kuoli, kun kone kaarsi ulos kiitotieltä kesken nousun ja osui kahteen helikopteriin. Onnettomuus tapahtui Luklan lentokentällä, joka on pääasiallinen kulkureitti Everestin alueelle ja jota pidetään yhtenä vaikeimmista lentokentistä nousuille ja laskuille.

Niin ikään vuonna 2019 Nepalin matkailuministeri Rabindra Adhikari oli seitsemän kuolonuhrin joukossa, kun helikopteri syöksyi maahan Nepalin vuoristoisessa itäosassa.

Nepalin tuhoisin lento-onnettomuus on ollut Pakistan International Airlinesin maahansyöksy koneen yrittäessä laskeutua Kathmanduun vuonna 1992. Kaikki koneessa olleet 167 ihmistä kuolivat. Vain kaksi kuukautta aiemmin 113 ihmistä kuoli, kun Thai Airwaysin kone syöksyi maahan lähellä samaa lentokenttää.

Tässä kuussa Nepalin toinen kansainvälinen lentokenttä avattiin Bhairahawassa. Sen tarkoitus on hellittää ylikuormitettuun Kathmandun lentokenttään kohdistuvaa painetta.