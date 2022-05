Konservatiivit uskovat korona-ajan juhlinnan aiheuttaneen puolueelle peruuttamatonta vahinkoa.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin syntymäpäivien vietto pääministerin virka-asunnossa Downing Streetillä voi koitua kohtalokkaaksi hänen johtamalleen konservatiiviselle puolueelle, puoluetoverit pelkäävät.

Koko Britanniaa puhuttaneesta ”bilekohusta” (eng. Partygate) julkistettiin hiljattain raportti, joka kertoo kaksi vuotta sitten kesäkuussa Johnsonin henkilökunnan järjestämistä syntymäpäiväjuhlista keskellä korona-ajan tiukkoja rajoituksia. Juhliin osallistui maan ylintä johtoa.

Lontoon poliisi aloitti juhlista omat tutkimuksensa ja antoi sen seurauksena sakkoja yli 80 ihmiselle, myös pääministerille.

Partygate-raportin mukaan juhlijat oksentelivat seinille, tappelivat käytävillä, likasivat paikkoja sekä kohtelivat huonosti vartijoita ja siivoojia.

Ihmiset osoittavat mieltään huonosti kohdeltujen siivoojien ja vartijoiden puolesta.

Uutiskanava CNN:n haastattelemat Johnsonin puoluetoverit ovat huolissaan siitä, että pääministerin maine tahraa puoluetta ja että skandaali on aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa konservatiiviselle puolueelle.

Nykyisen hallituksen ministeri kertoo CNN:lle, että ihmiset ovat skandaalin aikana saaneet tarkemman käsityksen siitä, millainen Boris Johnson todellisuudessa on.

– Hänen imagonsa on muuttunut iloisesta brexittäjästä valehtelijaksi, joka rikkoi lakia.

Boris Johnsonista on vanhastaan tiedetty, että hänellä oli ongelmia työelämässä jo ennen pääministerikauttaan. Hän on saanut ainakin kaksi kertaa potkut. Brexit-kansanäänestyksen aikana hän venytti totuuden käsitettä.

Britit ovat antaneet pääministerille tähän asti anteeksi, mutta raja on voinut tulla vastaan.

– Hän on kyennyt välttämään ne kliseet, jotka on yhdistetty konservatiivijohtajiin. Heitä on pidetty elitistisinä ja kaukaisina. Johnson on onnistunut välttämään karikatyyrin, entinen konservatiivisten hallitusten neuvonantaja Salma Shah sanoo CNN:lle.

Shahin mukaan Partygate-raportti haastaa Boris-brändin.

Boris Johnson ei ole enää suosittu, iloinen hahmo, vaan hän muistuttaa konservatiivijohtajiin liitettyä karikatyyriä.

CNN:lle puhunut hallituksen ministeri uskoo, että totuuden hetki koittaa kahdessa erityisvaalissa, jotka järjestetään 23. kesäkuuta.

Hän pelkää, että konservatiivit voivat hävitä molemmat vaalit oppositiolle, joka on jo tuominnut Johnsonin juhlat.

– Siinä vaiheessa jotkut meistä alkavat miettiä omia paikkojaan.

Julkisuuteen on tullut lisää paljastuksia Johnsonin luonteesta. Neuvonantajat kuvailevat häntä mieheksi, jolla on lyhyt pinna ja joka harvoin uskoo tehneensä jotain väärin.

Lue lisää: Partygate-raportti vaatii Britannian poliittista ja virkamies­johtoa vastuuseen korona­juhlinnasta