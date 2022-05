Asiantuntijat varoittavat: Apinarokon kanssa ei pidä toistaa korona-ajan virheitä

Asiantuntijoiden mukaan apinarokon suhteen ei tule toistaa koronapandemian kanssa tehtyjä virheitä.

Tartuntatautiasiantuntijat vaativat nopeampia toimia kansainvälisiltä terveysviranomaisilta apinarokon leviämisen hillitsemiseksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Asiantuntijoiden mukaan maiden ja Maailman terveysjärjestö WHO:n ei pidä toistaa kaksi vuotta sitten koronapandemian alkuvaiheessa tapahtuneita virheitä, jotka edesauttoivat koronatartuntojen leviämistä.

Asiantuntijoiden mukaan ohjeistus apinarokkoon sairastuneiden osalta tulisi olla selkeämpi. Tarkempia ohjeita tarvitaan eristyksen, riskiryhmäläisten suojaamisen, tartunnan jäljittämisen ja testauksen osalta.

WHO pohtii parhaillaan, tulisiko apinarokkoepidemia julistaa kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Asian vahvistaa Reutersille virkamies.

WHO on aiemmin julistanut kansainvälisiksi terveysuhiksi muun muassa sikainfluenssan, ebolan ja koronaviruksen. Status auttaisi asiantuntijoiden mukaan nopeuttamaan apinarokkoon liittyvää tutkimusta ja rahoitusta taudin hillitsemiseksi.

Osa asiantuntijoista taas katsoo, ettei julistus olisi asianmukainen vallitsevassa tilanteessa. WHO kokoaa taudille oman asiantuntijaryhmän siinä vaiheessa, kun tauti määritellään kansainväliseksi uhaksi.

Sveitsissä Genevessä sijaitsevan uusien virustautien keskuksen professori Isabelle Eckerlen mukaan puheet taudin lievästä oirekuvasta ja rokotteiden sekä hoitojen saatavuus voivat johtaa siihen, että maiden kansallisten terveysviranomaisten toimet tautia vastaan jäävät riittämättömiksi.

Siksi Eckerle kehottaa WHO:ta rohkaisemaan maita ottamaan käyttöön hallitumpia ja tiukempia eristystoimia tautia koskien myös ilman kansainvälisen terveysuhan julistusta.

Tällä hetkellä tartunnan saaneita henkilöitä ja joissakin tapauksissa myös altistuneita on ohjeistettu eristäytymään 21 päivän ajaksi. Reutersin mukaan on kuitenkin epäselvää, kuinka tarkasti ihmiset noudattavat ohjeistusta tällä hetkellä.

Apinarokkotapauksia ja epäilyjä on raportoitu toukokuun aikana yli 300. WHO olettaa lukujen kasvavan tarkkailun lisääntyessä. Tapausten oirekuva on ollut usein lievä, joka on pitänyt sisällään flunssankaltaisia oireita ja aiheuttanut ihottumaa. Nykyisessä epidemiassa ei ole raportoitu yhtäkään kuolintapausta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotti eilen perjantaina Suomen ensimmäisestä varmistuneesta apinarokkotapauksesta. Husin mukaan kotihoidossa olevalla potilaalla on rakkuloita ja korkea kuume, mutta muutoin hän voi hyvin. Tartunnan saaneen kanssa läheisessä kontaktissa olleet on jäljitetty.

Euroopassa ainakin Britannia, Espanja, Portugali, Belgia, Ranska, Saksa, Alankomaat, Italia ja Ruotsi ovat jo aikaisemmin kertoneet apinarokkotartunnoista.

Kotimaassa asiantuntijat ovat rauhoitelleet suomalaisia sillä, että apinarokosta ei uskota muodostuvan uutta koronan kaltaista pandemiaa.

Apinarokon leviäminen vaatii hyvin tiiviin lähikontaktin, toisin kuin koronavirus, joka leviää pieninä aerosoleina hengitysteitse.

Apinarokko on tautina tunnistettava. Tyypillisiä apinarokon oireita ovat rakkulat, kuume, pään- ja lihassärky sekä imusolmukkeiden turpoaminen. Oireettomat henkilöt eivät pääsääntöisesti levitä apinarokkoa. Lisäksi apinarokkoon tepsivät samat rokotteet kuin isorokkoon, joka saatiin rokotteiden avulla kitkettyä maapallolta kokonaan.