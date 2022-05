Naton Euroopan-joukkojen uusi komentaja: Venäjä joutuu rakentamaan ”puskurin” Suomea vastaan

Naton asevoimia Euroopassa johtaa pian venäjää puhuva kenraali, joka kehuu avoimesti Suomen puolustuskykyä – aina talvisodan ajoista lähtien.

Yhdysvallat on nostamassa kenraali Christopher G. Cavolin uudeksi Nato-joukkojen komentajaksi Euroopassa (SACEUR). Nimitys on tärkeä, sillä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut Euroopan turvallisuusympäristöä ratkaisevalla tavalla.

Cavoli on venäjän kieltä osaava maavoimien neljän tähden kenraali, jolla on muun muassa maisterin paperit Yalen yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen laitokselta. Hän on asunut Moskovassa ja matkustellut laajasti entisen Neuvostoliiton alueella.

Nykyisessä tehtävässään Yhdysvaltain maavoimajoukkojen komentajana Euroopassa ja Afrikassa Cavoli on toiminut vuodesta 2020 alkaen.

Presidentti Joe Bidenin esittämä komentajanvaihdos Naton päämajassa Belgiassa toteutuu pian sen jälkeen, kun senaatti on vahvistanut Cavolin nimityksen. Hän seuraa tehtävässä ilmavoimien kenraali Tod Woltersia.

Venäjän hyökkäyssota on saanut Naton tehostamaan sotilaallista läsnäoloaan Ukrainan lähialueilla. Kuvassa Yhdysvaltain ja Puolan joukkoja harjoituksissa Bemovo Piskiessä, Puolassa, 24. toukokuuta.

Senaatin puolustusvaliokunta kuuli Cavolia torstaina Capitol-kukkulalla Washington D.C:ssä.

Kuulemistilaisuudessa nousi esille muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys. Cavolin mukaan Suomen vahva kansallinen puolustus ja historia Venäjän rajanaapurina ovat ”iso voimavara” Naton itäisellä sivustalla.

– Suomalaiset ovat huippuluokan asiantuntijoita tuon rajan puolustamisessa, Cavoli sanoi senaattoreille Yhdysvaltain asevoimien uutislehden Stars and Stripesin mukaan.

– Olen itse ajanut moottorikelkalla rajavartiolaitoksen päällikön ja Suomen puolustus­voimien komentajan kanssa puolet rajan pituudesta ja olin hyvin vaikuttunut suomalaisten kyvystä puolustaa sitä.

Aivan puolta Suomen 1 340 kilometriä pitkästä itärajasta Cavoli kuitenkaan tuskin ehti tarkastaa kelkan satulasta. Cavoli vieraili Suomessa 10.–12. tammikuuta 2021 ja tutustui maavoimien arktiseen koulutukseen Jääkäriprikaatissa Sodankylässä. Kenraali seurasi myös taisteluammuntoja Rovajärven harjoitusalueella ja tutustui Ivalossa Lapin rajavartioston toimintaan.

Senaattori Tom Cotton kysyi Cavolilta muun muassa sitä, uskooko tämä Venäjän yleisesikunnan tuntevan hyvin Suomen talvisodan.

– Sir, minä tiedän että se tunnetaan. Talvisotaa eivät tutki ainoastaan länsimaiden asevoimat mallina, jonka mukaan toimien voidaan lyödä vahvempi vastustaja. Sitä tutkitaan myös Venäjällä tärkeänä oppituntina menneisyydestä, Cavoli vastasi.

Cavolin mukaan Moskovan ja Helsingin hyvät suhteet antoivat Venäjälle vuosien ajan mahdollisuuden pitää suhteellisen kevyitä maavoimien joukkoja Suomen-vastaisella rajallaan ja sijoittaa suurin osa maavoimistaan muualle.

– Tämän mahdollisuuden Venäjä nyt menettää, kenraali sanoi.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ulottaa liittokunnan lähes koko Itämeren rannikolle. Cavolin senaatin puolustusvaliokunnalle esittämän analyysin mukaan tämä pakottaa Venäjän muuttamaan pitkäaikaisia suunnitelmiaan joukkojen sijoituksista ja rakentamaan ”puskuria” Suomea vastaan.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on jo ilmoittanut uusien sotilastukikohtien perustamisesta maan länsiosiin, vastauksena Naton laajentumiselle.

Shoigun mukaan Venäjän länsiosiin perustetaan tämän vuoden loppuun mennessä kaksitoista uutta sotilasyksikköä ja divisioonaa. Mitä tämä konkreettisesti merkitsee, siitä ei ole vielä tietoa. Sotilasyksikkö voi tarkoittaa mitä tahansa komppaniasta ylöspäin.

Naton laajentuminen Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä ei Cavolin mukaan ole erityinen riski liittokunnalle.

Kenraali kuitenkin korosti kuulemistilaisuudessa, että Yhdysvaltain ja Nato-liittolaisten pitäisi noudattaa harjoittelussaan mahdollisimman suurta läpinäkyvyyttä. Näin voidaan välttää väärinymmärrysten vaara Venäjän suuntaan.

– Tasapaino on tässä asiassa herkkä, sillä pysyäksemme vahvoina meidän ei pidä välttää toimintaa... On kuitenkin tarpeen välttää liioittelua ja olla luomatta ongelmia siellä, missä ei ole ongelmia, Cavoli sanoi.

Ruotsin asevoimia Cavoli kehui senaattoreille: Ruotsin merivoimilla on Itämerellä sekä vahvoja pinta-aluksia että sukellusveneitä, jotka kenraalin mukaan auttavat Natoa. Lisäksi Ruotsin liittyminen Natoon avaa liittokunnalle pääsyn strategisesti tärkeään Gotlantiin, joka sijaitsee vain muutaman sadan kilometrin päässä Venäjän tärkeästä tukikohta-alueesta Kaliningradista.

Kenraali Christopher Cavoli tapasi amerikkalaisjoukkoja Naton Defender Europe -harjoituksessa Kroatiassa toukokuussa 2021.

CavolI syntyi Saksassa yhdysvaltalaiseen sotilasperheeseen. Hänellä on sotakokemusta Yhdysvaltain operaatioista Afganistanissa, jossa hän toimi pataljoonankomentajana 2006–2007.

Monet yhdysvaltalaiset kollegat ja asiantuntijat pitävät Cavolin valintaa uudeksi Nato-komentajaksi onnistuneena.

– En keksi ketään muuta, joka olisi yhtä hyvin valmistautunut (tehtävään) sekä älyllisestä perspektiivistä että taistelukokemuksen puolesta, sanoi eversti (evp) ja Rand-tutkimuslaitoksen tutkija Dave Johnson verkkolehti Politicolle.

– Hän on jossakin vaiheessa tehnyt töitä lähes kaikkien maavoimakomentajien kanssa Euroopassa, ja hän tuntee alueen poliittisen ja operatiivisen toimintaympäristön.