”Muskettisotureiksi” kutsuttu henkivartiokaarti kulkee aina Vladimir Putin kintereillä – näin Venäjän presidenttiä suojellaan

On huhuttu, että Vladimir Putin olisi yritetty salamurhata Moskovassa noin pari kuukautta sitten. Huhua ei ole vahvistettu, mutta joka tapauksessa Putin lienee yksi maailman suojelluimmista miehistä.

Luodinkestäviä sateenvarjoja, kaksoisolentoja ja ruoanmaistajia. Presidentti Vladimir Putinia suojelee eri arvioiden mukaan jopa 20 000 ihmistä.

– Joku Venäjällä voisi hoidella tämän kaverin.

Republikaanisenaattori Lindsey Grahamin sanat amerikkalaisen Fox News -kanavan keskusteluohjelmassa saivat kulmat kohoilemaan maaliskuussa.

”Kaveri” viittasi Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, joka aloitti helmikuussa hyökkäyssodan Ukrainaan.

Maaliskuun idukseen eli keisari Julius Caesarin murhan vuosipäivään oli vielä pari viikkoa, mutta Graham veti mukaan antiikin Rooman tunnetuimman salamurhaajan.

– Löytyisikö Venäjältä Brutusta? Ainoa tapa millä tämä loppuu on, että joku tekee tästä tyypistä selvää, hän jatkoi Twitterissä sen jälkeen kun moni demokraatti ja muutama republikaanikin olivat pöyristyneet kommentista.

Caesarin salamurhaajista tunnetuin, senaattori Marcus Junius Brutus Caepio jäi historiaan ”brutuksena”.

Kremlissä lausunto tuomittiin ”russofobiana”, mutta Grahamin uhkailujen kohde vajaan 8 500 kilometrin päässä hänen vaalipiiristään Etelä-Carolinasta tuskin edes hätkähti.

Heinäkuussa 2018 Vladimir Putin tapasi Helsingissä Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin. Henkivartijat kulkevat hänen kannoillaan minne hän meneekin.

Vladimir Putin on yli kaksi vuosikymmentä kestäneen valtakautensa aikana rakentanut ympärilleen moninkertaisen turvallisuuskoneiston. Sisäpiiritietojen perusteella koronapandemia vain lisäsi hänen vainoharhaisuuttaan virusten ja salamurhaajien suhteen.

– Hän on käyttänyt aikaa ja vaivaa luodakseen Venäjälle turvallisuuskoneiston, jonka ansioista hän on liki haavoittumaton vallankaappausyrityksille, tutkijatohtori Adam Casey Michiganin yliopistosta kommentoi Business Insiderille Grahamin uhkailujen jälkeen.

Putin on käyttänyt aikaa ja vaivaa luodakseen Venäjälle turvallisuuskoneiston, jonka ansioista hän on liki haavoittumaton vallankaappausyrityksille.

Samalla kun hakulauseke ”Putin coup” (suom. Putin vallankaappaus) alkoi kasvattaa suosiotaan Google Trends -analytiikan mukaan, entinen KGB:n rivimies varmisti, ettei häntä ”hoidella” niin vain.

69-vuotiasta Putinia suojelee Business Insiderin mukaan nyt jopa 20 000 ihmisen joukko. Iso osa heistä palvelee joko Liittovaltion suojelupalvelussa FSO:ssa tai Venäjän kansalliskaartissa.

Molempia johtaa Putinin luottomies. Toukokuussa 1996 perustetun FSO:n nykyinen johtaja on kenraali Dmitri Kochnev, joka toimi presidentin turvallisuuspalvelun päällikkönä vuonna 2015.

Putin itse perusti kansalliskaartin vuonna 2016, ja asetti johtoon entisen henkivartijansa Viktor Zolotovin.

Toukokuussa 1996 perustetun FSO:n nykyinen johtaja kenraali Dmitri Kochnev kuvassa keskellä. Kuva vuodelta 2019.

Putin entisen henkivartijansa Viktor Zolotovin kanssa kuvattuna maaliskuussa 2017.

Entinen oligarkki ja väkevä Putin-kriitikko Mihail Hodorkovski kirjoitti saman vuoden huhtikuussa nettisivuillaan kansalliskaartin koostuvan miliisin OMON-erikoisjoukoista ja nopean toiminnan SOBR-poliisijoukoista. Hodorkovskin mukaan kansalliskaartin sotilaiden määrä oli ainakin tuolloin 400 000.

Sen jälkeen kansalliskaarti on tehokkaasti tukahduttanut maan opposition mielenosoituksia. FSO taas on profiloitunut maan korkeimman johdon turvallisuudesta vastaavaksi henkivartiopalveluksi.

Kansalliskaartin jäseniä Moskovassa Venäjän voitonpäivän tapahtumassa 9. toukokuuta 2022.

Luonnollisesti yhtä suojellaan tehokkaammin kuin muita: FSO:n sisällä toimii Putinin henkilökohtainen henkivartijakaarti, jota kutsutaan myös "muskettisotureiksi". He turvaavat presidenttiä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä.

Russia Beyond -julkaisun mukaan kaartit jaetaan neljään ryhmään.

Ensimmäinen ryhmä kulkee julkisilla paikoilla koko ajan presidentin ympärillä – valmiina reagoimaan mihin tahansa uhkaan. Sen jäsenet kantavat puoliautomaattisia 9X21 millimetrin Gyurza-pistooleja, joilla voi ampua 40 luotia minuutissa. Kudit ovat laatua, joka lävistää panssarinkin.

Nimellä SR-1 Vektor tunnettu ase on suunniteltu Venäjän armeijalle. Mikäli tulitus on käänteistä, jokainen ryhmän jäsen on valmis heittäytymään luodin eteen pelastaakseen Putinin.

Putinilla kerrotaan olevan myös esimaistaja, joka testaa jokaisen presidentille tarjoiltavan ruoka-annoksen etukäteen mahdollisen myrkytysyrityksen varalta

Kakkososasto sulautuu ihmisjoukkoihin. He tarkkailevat tilannetta ja mahdollisia epäilyttäviä henkilöitä siviiliasuihin sonnustautuneina. Osasto kolme päivystää kauempana yleisön selustassa ja neljäs koostuu läheisten rakennusten katoille sijoitetuista tarkka-ampujista.

Putinilla kerrotaan olevan myös esimaistaja, joka testaa jokaisen presidentille tarjoiltavan ruoka-annoksen etukäteen mahdollisen myrkytysyrityksen varalta.

”Muskettisoturien” manöövereistä raportoiva Russia Beyond on osa Kremlin talutusnuorassa kulkevaa valtion mediaa. Sitä pyörittää hallinnon rahoittama TV-Novosti.

Kuvatunlainen toiminta tuskin poikkeaa valtavasti muiden maiden päämiesten turvallisuuden vartioimisesta. Russia Beyond korostaa kuitenkin, että Putinin henkivartijoilla on lisäksi erikoistaitoja ja -varusteita, jotka vielä muutama vuosikymmen sitten olisi yhdistetty lähinnä James Bond -elokuviin.

Henkivartijakaarti kulkee Vladimir Putinin ympärillä julkisilla paikoilla kokoajan. Kuva heinäkuulta 2018, jolloin Putin matkusti Helsinkiin tapaamaan Yhdysvaltain silloista presidenttia Donald Trumpia.

”Musketit” kantavat erikoisvalmisteisia salkkuja, jotka he voivat nostaa presidentin suojaksi.

Varusteisiin kuuluvat myös ”luodinkestävät” sateenvarjot, jotka on päällystetty synteettisellä kevlar-kuidulla. Sama aine vahvistaa suojaliivejä. Monet ”muskettisoturit” ovat myös kamppailulajien aatelia – esimiehensä nyt jo hieman haalistuvaan macho-imagoon istuen.

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy käytti "luodinkestäviä" Para Pactum -sateenvarjoja jo yli kymmenen vuotta sitten. Silloin niiden kappalehinnaksi arvioitiin vajaat 12 000 euroa.

– Sateenvarjo pitää hänet melko turvassa. Se ei pysäytä luoteja, mutta vähentää niiden iskuvaikutusta huomattavasti, Daily Mailin haastattelema asiantuntija kuvaili tuolloin.

Vastaavia varjoja käyttivät myös Sarkozyn turvamiehet, joiden oli oltava 165-senttistä pomoaan pidempiä. Vladimir Putin kohoaa metriin ja seitsemäänkymmeneen senttiin, joten pääsyvaatimuksiin lisättäneen Kremlissä vähintään viisi senttiä.

”Muskettisoturilta” vaaditaan muutakin kuin pituutta. Kandidaatin on kyettävä ”toimimaan” tarvittaessa ja oltava luonteeltaan ”hyökkäävä”. Myös kylmää tulee sietää eikä helteellä sovi hikoilla. Lisäksi ura on lyhyt. Mikäli sitä ei päätä salamurhaajan luoti tai terrori-isku, kenttätyöt on taputeltu 35 ikävuoteen mennessä.

Kesäkuussa 2021 Putinin matkustaessa Sveitsiin kuvattiin myös turvamiehiä sekä -toimenpiteitä lentokentällä.

Portaat desinfioitiin ennen Putinin laskeutumista lentokoneesta.

Henkivartijoita ottamassa vastaan Putinia lentokentällä.

Tutkijatohtori Adam Casey näkee FSO:n rakenteessa yhtymäkohtia samaan historian hämärään, josta Lindsey Grahamkin ammensi: antiikin Roomaan.

Casey sanoi Business Insiderille, että FSO tuo mieleen Rooman pretoriaanikaartin, joka koostui keisaria suojelevista henkivartijoista ja vakoilijoista.

Pretoriaanikaarti oli tappavan tehokas, mutta saattoi olla vaarallinen myös työnantajalleen. Mikäli keisari ei voidellut uskottujaan kylliksi etuoikeuksilla ja rikkauksilla, he saattoivat kääntyä häntä vastaan.

2020-luvun ”caesar” on eri tietojen perusteella varmistanut selustansa tässäkin asiassa. New York Postin mukaan Putin palkitsee 35-vuotiaina ”eläköityneitä” henkivartijoitaan usein poliittisilla viroilla tai johtajan paikoilla turvallisuusorganisaatioissa.

Lisäksi eri turvallisuusorganisaatiot, kuten kansalliskaarti, FSO ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on miehitetty johtajilla, jotka ovat riippuvaisia – kenestäpä muustakaan kuin Vladimir Putinista.

” On mahdollista, että FSB:n tai FSO:n ihmiset kääntyisivät Putinia vastaan, mutta Venäjän johtaja on rakentanut niiden välille keskinäisen epäluottamuksen, joka estää organisaatioiden toimivan yhteistyön.

– On mahdollista, että FSB:n tai FSO:n ihmiset kääntyisivät Putinia vastaan, mutta Venäjän johtaja on rakentanut niiden välille keskinäisen epäluottamuksen, joka estää organisaatioiden toimivan yhteistyön, Adam Casey kuvaili.

– Alkujaan sorvariksi valmistunut (Viktor) Zolotov on saanut jättiomaisuutensa Putinin ansiosta, joten hän pysyy takuulla uskollisena presidentille, eversti evp. Martti J. Kari luonnehti Ilta-Sanomille maaliskuussa.

Mikäli kenttäyksikkö kuitenkin todennäköisyyksien vastaisesti kääntyisi pomoaan vastaan, voi olla, että Putin ei sillä kerralla olekaan Putin.

Russia Beyond kertoi jo 2016, että FSO käyttää tosinaan Putinin kaksoisolentoja suojellakseen oikeaa presidenttiä – tai tiedustelutermein ”vartaloa numero yksi”.

