Vanhempi: ”Rynnätään vain sisään, koska poliisit eivät tee, mitä heidän pitäisi tehdä.”

Turhautuneet vanhemmat ja sivusta katsojat vaativat poliisia tekemään rynnäkön Texasin Uvaldessa sijaitsevaan peruskouluun, jossa 18-vuotias nuorukainen Salvador Ramos ampui 19 lasta ja kaksi opettajaa, AP ja New York Times uutisoivat.

Javier Cazaresin neljännellä luokalla ollut tytär Jacklyn Cazares kuoli hyökkäyksessä. Cazares kertoo juosseensa heti koululle kuultuaan ampumisesta ja nähneensä, kuinka poliisit kokoontuivat koulurakennuksen ulkopuolelle.

Cazares turhautui siihen, etteivät poliisit menneet sisälle rakennukseen ja ehdotti sivustakatsojille, että he menisivät sisälle.

– Rynnätään vain sisään, koska poliisit eivät tee, mitä heidän pitäisi tehdä, Cazares sanoi AP:lle.

– He olisivat voineet tehdä enemmän.

Eräässä Facebookissa julkaistussa videossa näkyy vanhempia rikkovan keltaisen poliisinauhan ja huutamassa poliisille, että näiden pitää mennä rakennukseen, Reuters kertoo.

Toisessa YouTubessa julkaistussa videossa näkyy, kuinka poliisit joutuvat pidättelemään ainakin yhtä aikuista.

Victor Luna oli työmaalla toisella puolella kaupunkia, kun hän sai kuulla ampumisesta. Lunalla on lapsi ja kaksi lastenlasta koulussa, joten hän kiiruhti koululle.

Paikalla hän näki paljon poliiseja ja vihaisia vanhempia, jotka syyttivät poliisi toimettomuudesta.

– Näimme poliiseja juoksemassa ympäriinsä, Luna kertoi New York Timesille.

– En tiedä, miksi heillä kesti niin kauan. Sanoin heille: ”Jos ette mene sisään, antakaa minulle (luoti)liivi ja ase ja menen itse.” He vastasivat tyyliin: ”Tiedän, että menet, koska me olemme isiä, mutta me yritämme suojella muita ihmisiä.” Sanoin: ”No, minä mietin, että onko ihmisiä jo haavoittunut.”

Texasin julkisen turvallisuuden viraston (DPS) mukaan ampumisen alkamisesta siihen, kun poliisi lopulta teki rynnäkön kouluun ja surmasi ampujan, meni noin tunti.

Viranomaiset ovat viime vuosina omaksuneet strategian, jonka mukaan kouluampumisissa poliisi pyrkii mahdollisimman pian tunkeutumaan rakennukseen ja pysäyttämään ampujan.

DPS:n edustajan Victor Esalonin mukaan se, olisiko poliisin pitänyt mennä kouluun aikaisemmin, on ”vaikea kysymys”. Escalonin mukaan tilanne koululla oli kaoottinen ja poliisi esimerkiksi evakuoi ihmisiä paikalta.

Reutersin mukaan koulun ovet olivat yleensä lukitut, samoin kuin luokkahuoneiden ovet. Ampumisen aikaan esimerkiksi takaovi oli ilmeisesti auki, sillä koulussa oli palkintopäivä ja vanhempien haluttiin pääsevän helposti kouluun.

Lue lisää: Texasin tragedian aika­jana alkaa hahmottua: Ampuja pääsi esteettä sisään kouluun lukitsemattomasta ovesta

Escalonin mukaan koululla ei ollut aseistettua vartijaa tai poliisia paikalla ampumisen aikaan. Escalonin mukaan kaksi poliisia saapui koululle neljä minuuttia ampumisen alkamisen jälkeen, mutta he joutuivat hakeutumaan suojaan, kun Ramos ampui heitä päin.

Texasin tragedia syveni torstaina yhden opettajan aviomies sai sydänkohtauksen valmistellessaan vaimonsa hautajaisia.