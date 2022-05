Pommit ovat tuhonneet Tatjanan työpaikan jo kahdesti, mutta hänen siskonsa ei kuvia usko – Harkovassa tiivistyy Putinin propagandan älyttömyys

Ukrainan toiseksi suurimmalla kaupungilla Harkovalla on vahvat siteet Venäjään. Kaupunki ei kuitenkaan antautunut miehittäjille. Siitä se maksaa kovaa hintaa.

Harkova

Kun työpaikalle tulee kranaatti-isku, useimmat ihmiset lähettävät kuvan siitä siskolleen. Niin aikoi tehdä myös Tatjana Viazovitshenko, 48, joka ehti työskennellä harkovalaisessa elintarvikekioskissa kolme päivää ennen kuin venäläinen rypälepommi iski tiistaina sen ikkunat säpäleiksi ja vitriiniin reikiä.

Tatjana oli kuitenkin varma, että hänen siskonsa ei kuvaa usko.

– Hän väittää, että ukrainalaiset pommittavat itseään.

Tatjanan sisko on asunut vuodesta 1995 Venäjällä. Ensin Murmanskin alueella (”hän saattoi kävellä Suomeen”) ja viimeiset kaksi vuotta Pietarissa.

– Hän katsoo televisiota aivan zombina kuten Venäjällä kaikki muutkin.

Harkovan sotilashautausmaalla on monta riviä tuoreita hautoja.

Siskokset puhuvat puhelimessa päivittäin, mutta eivät sodasta. Siitä puhuminen ei johda mihinkään.

Tatjanan puolison omistama asunto tuhoutui pommituksessa, samoin Tatjanan edellinenkin työpaikka.

Siskon mukaan nekin olivat ukrainalaisten elleivät sitten amerikkalaisten tekosia. Hän on niellyt venäläisen propagandan kokonaisena.

– Meillä on kaksi täysin eri näkökulmaa. Tiedän tarkasti, että täällä ei ole mitään natseja. Kukaan ei ole koskaan estänyt minua puhumasta venäjää, Tatjana sanoo.

Harkovaan pohjoisesta johtavan tien varrella käytiin rajuja taisteluita.

Tatjana Viazovitshenkon tarina on Harkovassa tyypillinen. Ukrainan toiseksi suurin kaupunki sijaitsee vain 30 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Ennen sotaa siellä asui 1,4 miljoonaa asukasta, joista yli 70 prosenttia puhui äidinkielenään venäjää. Lähes kaikilla on Venäjällä asuvia lähisukulaisia.

Harkova on niitä kaupunkeja, joiden Vladimir Putin taisi odottaa kaatuvan – ellei jopa juoksevan – Venäjän syliin.

Toisin kävi.

Venäjä hyökkäsi heti sodan ensipäivistä alkaen voimakkaasti Harkovaan. Sen joukot etenivät pohjoisesta ja idästä aina kaupungin kaduille asti, kunnes ukrainalaiset onnistuivat puskemaan ne kehätien ulkopuolelle.

Viranomaiset kantoivat Uragan-raketinheittimen ammusta tiistaina Harkovassa.

Saltivkan kaupunginosa on kärsinyt rajuja tuhoja venäläisten tykkitulessa.

Harkovan asukkaat ojensivat miehitysjoukoille kukkien sijaan myrkytettyjä leivoksia. Koska hyökkäys ei edennyt, alkoivat venäläiset moukaroida kaupunkia raketinheittimillä, tykistötulella, ohjuksilla ja lentopommituksilla.

Harkovan palolaitoksen tiedottaja Jevgeni Solenko kertoo Ilta-Sanomille, että kaupungissa on tuhoutunut sodan aikana noin tuhat rakennusta. Se on reilusti enemmän kuin pääkaupunki Kiovassa. Ukrainan suurista kaupungeista vain Mariupol on kärsinyt pahemmat tuhot.

Aseet ovat ilkeitä. Solenko kertoo, että venäläiset ampuvat muun muassa raketteja, jotka kylvävät asuinalueille ajastettuja panssarimiinoja.

– Ihmiset eivät tunnista niitä miinoiksi ja heittävät roskikseen, Solenko kertoo.

Solenkon mukaan venäläiset suuntasivat rypälepommeja paikkoihin, joihin kokoontui siviilejä. Hän kertoo, että Harkovassa ja sitä ympäröivässä maakunnassa on kuollut sodan aikana 600 siviiliä, mutta luku on luultavasti todellisuudessa suurempi, sillä tiedot vielä miehitetyiltä alueilta ovat puutteellisia.

Tatjana Viazovitshenkon kioskin lähistölle osui Uragan-raketinheittimen rypäleammus. Ei kioski mikään sotilaskohde ole, mutta Ukrainan vastahyökkäys on puskenut viime viikkoina venäläisten linjat niin kauas, että tarkoilla aseilla ei kaupunkiin enää yllä.

Se tarkoittaa, että siviiliuhrien määrä nousee edelleen. Torstaina yhdeksän ihmistä kuoli Harkovassa pommituksiin, joukossa viisikuukautinen vauva. Se oli karuin saldo pitkiin aikoihin.

Bytshmakatu 36 on yksi Saltivkan pahoin tuhoutuneista kerrostaloista.

Jelena ja Juri Miroshnitshenkan asunto on tuhottu ja ryöstetty.

Lääkäri Jelena Miroshnitshenka, 56, katsoi sodan alkupäivinä venäläisten lähestymistä seitsemännessä kerroksessa olevan kotinsa ikkunasta.

– Se oli kuin elokuvissa, Jelena sanoo.

Jelena asui Saltivkan kaupunginosassa, joka on Harkovan koilliskulmassa kehätien varrella. Hänen asuintalonsa on pienen rinteen harjalla Butshmykadun varrella. Siksi venäläisten tykkituli suuntautui suoraan kohti rakennusta.

Sodan kolmantena päivänä Jelena poistui eräästä asuntonsa huoneesta vain hetkeä ennen kuin sinne lensi sirpale. Sen jälkeen hän muutti tyttärensä luokse samaan naapurustoon mutta kauemmas etulinjasta.

Saltivkan tiet ovat nyt kraattereiden puhkomat.

Juri Miroshnitshenko näyttää osaa raketista, joka ampui reiän hänen asuntoonsa Harkovan Saltivkan kaupunginosassa.

Muutamaa päivää myöhemmin samaan huoneeseen osui tykinlaukauksen täysosuma. Huoneen ulkoseinästä ei jäänyt jäljelle juuri mitään.

Jelena on aviomiehensä Jurin kanssa hakemassa asunnostaan tavaroita. Ryöstelijät ovat jo vieneet arvoesineet. Vaikka venäläiset eivät koskaan Saltivkaan päässeet, käyttivät ukrainalaiset rosvot tilanteen hyväkseen ja putsasivat monta asuntoa ihmisten ollessa niistä sotaa paossa.

Sekä Juri että Jelena ovat koko tilanteesta hämmentyneitä. Eivät he olisi koskaan voineet odottaa venäläisten hyökkäävän Ukrainaan.

Pian selviää, että itse asiassa Jelena on venäläinen, syntynyt rajan toisella puolella Belgorodissa. Hän ei ole sodan alkamisen jälkeen ollut sukulaisiinsa Venäjällä yhteydessä.

– Minulla ei ole aavistustakaan, mitä he ajattelevat tästä tilanteesta.

Vaikuttaa siltä, että myöskään Jelena itse ei ole vielä pystynyt käsittelemään asiaa.

– Minulla on nyt paljon ongelmia. Kun olen ratkaissut ne, mietin voinko palauttaa yhteyden heihin.

Ulkoseinää vailla olevan huoneen lattialla lojuu sekamelskassa rullalla oleva vanha Neuvostoliiton kartta, joka on lentänyt sinne jostain kaapin päältä pölyttämästä.

Räjähdysten kuumuus on sulattanut mainoskyltin Saltivkassa.

Samassa talossa asuvan Vladimir Vashurinin, 69, kanta on selvä.

– Sota syttyi, koska se paskiainen syntyi. Putin on pahempi kuin Hitler. Vihaan häntä, Vladimir sanoo.

Myös Vladimir on venäjänkielinen. Hän on asunut Harkovassa koko ikänsä, lukuun ottamatta kahden vuoden asepalvelusta Neuvostoliiton kaukoidässä. Tässä kerrostalossa hän on asunut 42 vuotta.

Vladimir laskee yhdeksänkerroksisen kerrostalon saaneen kymmenen täysosumaa tykistötulesta. Yksi ammus osui talon ulkopuolella kulkeneeseen kaasuputkeen ja sytytti tulipalon.

– Palolaitos tuli tänne ja näki, että tykkituli oli liian vaarallista. He lähtivät pois, ja koko rappu paloi.

Vladimir Vashurin on palannut asuntoonsa, vaikka siellä eivät toimi kaasu tai sähköt.

Mitä Vladimir ajattelee Putinin aikeista vapauttaa venäjänkieliset ukrainalaiset?

– Tässä sen näet. Tässä rakennuksessa luultavasti sata prosenttia asukkaista on venäjänkielisiä. Meitäkö hän on muka vapauttamassa?

Vladimirin vanhempi tytär asuu Moskovan lähellä. Hän seurasi sinne puolisoaan, joka teki uran Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän asevoimissa.

– Nuorempi tyttäreni puhuu isosiskonsa kanssa Skypellä. Vanhempi tyttäreni näkee todellisen kuvan. Hän yrittää auttaa meitä mutta ei tiedä miten sen tekisi. Venäjältä ei voi lähettää Ukrainaan enää rahaa eikä tavaraa.

Butshmykatu 36 on vain yksi kymmenistä ellei sadoista Saltivkan kerrostaloista, jotka on ammuttu käytännössä asuinkelvottomiksi. On suorastaan ihme, että osa rakennuksista pysyy pystyssä. Silti asuntoihin on palannut ihmisiä, joilla ei ole muutakaan paikkaa minne mennä.

Harkovaan palaa hiljalleen myös ihmisiä, jotka olivat paenneet sotaa kaupungin ulkopuolelle. Bussit ja johdinautot kulkevat jälleen. Pommitusten jälkiä siivotaan.

Kadut ovat silti yhä hiljaisia. Suurin osa kaupoista ja ravintoloista on kiinni. Ruokajonot avustuspisteillä ovat pitkiä. Ulkonaliikkumiskielto alkaa kello 21, ja ikkunoiden eteen vedetään verhot.

Ihmiset jonottivat kirkon ruoka-apua Harkovan ulkopuolella.

Sankarihaudat ovat tuoreita.

Yksi harvoista auki olevista ravintoloista Harkovan keskustassa on tyyliä tihkuva Protagonist. Se on täynnä nuoria aikuisia. Seinää vasten nojaa skeittilautoja ja taustalla soi trendikäs musiikki.

Tunnelma muistuttaa siitä, millaista Harkovassa oli ennen sotaa. Vanha teollisuuskaupunki oli muuntautumassa teknologiakeskukseksi.

Kun ravintolasta astuu ulos, musiikki vaihtuu tykkien jatkuvaan jylyyn. Rintama ei edelleenkään ole kaukana pohjoisessa ja idässä. Taustaääneen tottuu muutamassa päivässä. Ilmahälytykset ovat päivittäisiä, mutta ihmiset eivät enää reagoi niihin.

Ehkä syytä olisi, sillä taistelu Harkovasta ei ole ohi. Tatjana Viazovitshenkon työpaikan tuhonneessa iskussa ei onneksi kuollut kukaan ja haavoittuneitakin oli vain yksi. Ainekset olisivat olleet paljon pahempaan. Sen näyttävät pommien aiheuttamat kuopat asfaltissa.

Tatjana on ollut koko sodan ajan Harkovassa. Hän palasi töihin auttaakseen kaupungin taloutta takaisin jaloilleen. Rypälepommi teki aikeista lopun ainakin toistaiseksi.

Sota on vienyt ihmisiltä tulot, joten monet tarvitsevat hätäapua.

Harkovassa on noin tuhat sodassa tuhoutunutta rakennusta.

– Harkova kasvoi nopeasti viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Olin hyvin onnellinen täällä. Kukaan ei halunnut tänne venäläisiä. En ymmärrä, miksi hänen piti tehdä se, Tatjana sanoo.

Hän on Putin ja se on sota. Tatjana toivoo, että hänen siskonsa kaltaiset ihmiset – zombit – näkisivät karistaisivat suomut silmiltään ja tekisivät sodasta lopun.

Tatjanan sisko omistaa Pietarissa lemmikkiliikkeen. Sisko on jo valittanut, kuinka Venäjällä ei ole enää saatavissa ulkomaalaista koiran- ja kissanruokaa.

Pian talouspakotteet saattavat tehdä myös venäläisten ihmisten elämästä hankalaa. Tatjana toivoo, että sitä kautta myös tavalliset venäläiset nousisivat johtajiaan vastaan.

– Ehkä ajan myötä sanktiot kääntävät heidän katseensa televisiosta jääkaappiin.

Tatjanan kioskin jääkaappi ei enää toimi. Hän jää odottamaan autoa, joka kerää maitotuotteet ennen kuin ne pilaantuvat.

Tykit jatkavat jylinää.