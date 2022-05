Seitsemän vuotta ennen aviomiehensä murhaa vaimo julkaisi esseen, jossa hän pohti yksityiskohtaisesti tapoja ja motiiveja puolison tappamiseen.

Syyttäjien mukaan Nancy Crampton Brophy ampui kokkina työskentelevää miestään tämän työpaikalla vuonna 2018. Vaimo on kiistänyt teon.

Omakustanteisesti rakkausromaaneja kirjoittanut yhdysvaltalainen nainen on todettu syylliseksi aviomiehensä murhaan. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja AP.

Nancy Crampton Brophyn tapauksesta erikoisen tekee se, että hän oli vuonna 2011 julkaissut esseen otsikolla How To Murder Your Husband eli ”Kuinka murhata aviomies”. Kirjoituksessa hän kävi yksityiskohtaisesti läpi motiiveja ja keinoja oman puolison tappamiseen.

”Tiedän murhasta sen, että jokaisessa meistä on kykyä siihen, kun tarpeeksi pitkälle mennään”, Crampton Brophy kirjoitti.

Hän muun muassa mainitsi taloudellisen edun tavoittelun ja aseiden käytön, vaikka myönsikin, että ”aseet ovat äänekkäitä, sotkuisia ja vaativat taitoa”.

Crampton Brophy oli myös kirjoittanut sarjaa, jonka osat olivat nimeltään ”Väärä ei ole koskaan tuntunut näin oikealta”, ”Väärä aviomies” ja ”Väärä rakastaja”.

Syyttäjien mukaan vaimo oli ampunut kokkina työskentelevää miestään Daniel Brophya kaksi kertaa kesäkuussa 2018 tämän työpaikalla Oregonin kulinaarisessa instituutissa.

Vaimon motiivina pidetään talousvaikeuksia ja miehen satojentuhansien dollarien henkivakuutusrahoja.

71-vuotias Crampton Brophy on kiistänyt teon, mutta valamiehistö totesi hänen syyllistyneen toisen asteen murhaan. Naisen lakimiehet aikovat valittaa tuomiosta.

Crampton Brophyn mukaan hän näkyi sattumalta valvontakamerassa rikospaikan läheisyydessä. Murha-asetta ei koskaan löytynyt, mutta nainen oli omistanut kuvaukseen sopivan aseen. Se puolestaan oli hänen mukaansa osa romaania varten tehdyistä tutkimuksista.

Crampton Brophya odottaa elinkautistuomio, joka julistetaan kesäkuussa.