Näin Turkki teki Suomesta pelinappulan – nyt Venäjän liikkeet Syyriassa antavat lisää syytä huoleen

Turkki asettaa Suomen, Ruotsin ja Yhdysvallat kiusalliseen tilanteeseen, kun se suunnittelee hyökkäävänsä kurdijärjestö YPG:n hallussa pitämille syyrialaisalueille.

Venäjä vaikuttaa vetävän joukkojaan Pohjois-Syyriasta alueilta, joihin Turkki suunnittelee hyökkäävänsä. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan turkkilaisen median käsiinsä saama tieto voi hyvin pitää paikkansa.

– Tiedot ovat yhä vahvistamattomia, mutta kyllä siitä useampia raportteja on, että miehiä viedään Ukrainaan, jossa Venäjä tarvitsee lisäjoukkoja.

Alarannan mukaan kyseessä voi olla nyökkäys Turkin suuntaan tai sitten ei.

Toni Alaranta.

Turkki ja Venäjä ovat eri puolilla Syyrian sodassa, joten Venäjälle on periaatteessa pidemmän päälle takaisku, jos Turkki miehittää yhä suurempaa aluetta Syyriassa.

– Tämä on Venäjälle kaksipiippuinen juttu.

Venäjä on kertonut sillä olleen aiemmin 63 000 sotilasta Syyriassa. The Moscow Times kertoi toukokuun alussa, että Venäjä oli alkanut vetää sotilaita Syyriasta Ukrainaan.

Recep Erdogan on hallinnut Turkkia pääministerinä vuodesta 2003 ja presidenttinä vuodesta 2014. Hänen kaudellaan presidentin valtaoikeuksia on lisätty.

Turkin tuoreet toimet Syyriassa ovat osa ulkopoliittista strategiapeliä, jossa pelinappuloina on muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys. Kortteja kädessään pitää Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, joka tahtoo saada Yhdysvallat pelaamaan pillinsä mukaan.

Kaiken taakse kiertynyt punainen lanka on luonteeltaan sisäpoliittinen. Kyse on kurdien itsehallintoa ajavasta, terroristijärjestöksi luokitellusta PKK:sta. PKK:n liittolainen YPG pitää hallussaan pohjoissyyrialaisia alueita, joille Turkki suunnittelee hyökkäävänsä.

Torstaina Turkin turvallisuusneuvosto tiedotti, että maan nykyiset ja tulevat sotilasoperaatiot etelärajalla eivät kohdistu naapurivaltioiden suvereniteettiin, mutta ovat tarpeellisia Turkin turvallisuuden kannalta. Uutistoimisto Reutersin mukaan toistaiseksi on näkynyt vain vähän merkkejä sotilaallisista liikkeistä, jotka edelsivät Turkin neljää viimeistä hyökkäystä Pohjois-Syyriaan.

Alaranta pitää todennäköisimpänä, että Turkki ennen pitkää ryhtyy jonkinlaiseen operaatioon alueella.

Turkki valmisteli operaatiota Pohjois-Syyriaan YPG:n alueille jo maaliskuussa. Tel Rifaatin, Manbicin ja Kobanen alueet ovat keskellä Turkin hallussa olevaa aluetta. Aiemmin Yhdysvallat ja Venäjä asettuivat Turkin tielle. Molemmilla mailla on joukkoja alueella.

– Aikaisemmin keväällä sen kummemmin Yhdysvalloilta kuin Venäjältä ei tullut vihreää valoa operaatiolle, vaan molemmat antoivat ymmärtää, että Turkin ei pidä yrittää edetä siellä.

Jos Venäjä siirtää joukkojaan Ukrainan rintamalle, toinen elementti on poissa pelistä ja Turkilla entistä vapaampi väylä.

– Kysymys on, mitä Yhdysvallat tekee, jos Turkki todella hyökkää, Alaranta sanoo.

– Asettaako Yhdysvallat YPG:n tukemisen tärkeämmäksi kuin Turkin intressien kuuntelemisen tällaisessa tilanteessa, jossa Turkki on ilmoittanut, että sen intressejä täytyy kuunnella, jotta Suomi ja Ruotsi pääsevät eteenpäin?

YPG:n taistelijat kantavat järjestön lippua Syyrian Kubanessa, joka on yksi alueista, joihin hyökkäämistä Turkki suunnittelee.

Erdogan perustelee hyökkäyspuheitaan halulla saada 30 kilometriä leveä puskurivyöhyke Turkin etelärajoille maan turvaksi.

Alarannan mukaan Turkki viestii toimillaan nimenomaan Yhdysvalloille, joka tukee YPG:tä. Samalla se sekoittaa Nato-pakan.

– Jos Turkki lähtee operaatioon, ja YPG-joukot tarvitsisivat Yhdysvaltojen apua, se asettaa Yhdysvallat ja Suomen ja Ruotsin kiusalliseen tilanteeseen. Miten ne toimivat, jättävätkö ne kurdijoukot taistelemaan omin päin vai ottavatko ne kantoja ja pyrkivät jotenkin ehkäisemään Turkin operaatiota?

– Silloin Turkki pääsisi sanomaan, että taas länsimaat tukevat tätä järjestöä ja valitsevat sen. Se vaikeuttaisi entisestään Suomen ja Ruotsin neuvotteluasemaa.

PKK:n perustaneen Abdullah Öcalanin kuva mielenosoittajien lipussa Helsingissä.

Kurdistanin työväenpuolue PKK perustettiin vuonna 1978 marxilais-leniniläisenä järjestönä, jonka tavoitteena oli itsenäinen kurdivaltio. Turkin lisäksi muun muassa Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa PKK on luokiteltu terroristijärjestöksi.

– PKK on kielletty Suomessa, koska se kuuluu myös Euroopan unionin terroristilistalle. Jos tämä on jollekin epäselvää, voimme sen suurin kirjaimin kirjoittaa ja sen sanoa missä tahansa yhteydessä, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi eduskunnassa viime viikolla.

Syyriassa toimiva YPG on Syyrian kurdipuolue PYD:n aseellinen siipi. PYD taas on osa PKK-puolueperhettä, johon kuuluvat myös Irakin ja Iranin kurdipuolueet.

Alaranta sanoo, että on Yhdysvalloissakin selvää, ettei tuki YPG:lle ole täysin ongelmatonta.

– YPG-joukot Syyriassa sotivat ennen muuta Isisiä ja jihadisteja vastaan, että ei siitä kyllä juuri Turkille ole harmia ollut. Mutta mitenkään ongelmaton asia ei ole, ja kyllä se Yhdysvalloissa hyvin tiedetään. Yhteys (PKK:hon) on olemassa.

Tilanne on kytenyt vuosia.

– Nyt Turkki tuo sen tähän tilanteeseen, jossa Suomi ja Ruotsi hakevat Nato-jäsenyyttä, kun se tietää, että Yhdysvaltojen on pakko kuunnella, Alaranta sanoo.

– Tämä ei ihan muutamalla puhelulla tai kokoontumisella ratkea.

PKK-kysymys olisi Alarannan mukaan Turkille tärkeä minkä tahansa Turkin hallinnon puitteissa, mutta nimenomaan Erdogan viritti tilanteesta ansan Suomelle ja Ruotsille.

Ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara kätteli Turkin edustajaa Ibrahim Kalinia Ankarassa neuvotteluissa keskiviikkona.

Suomelle ja Ruotsille Turkki on esittänyt tiukkoja vaatimuksia edellytyksenä vihreälle lipulle maiden Nato-jäsenyyden suhteen. Monet niistä liittyvät YPG:hen. Maat lopettivat aseviennin Turkkiin, kun Turkki aloitti Syyriassa operaation YPG:ta vastaan.

– Suomalaiset ja ruotsalaiset delegaatiot antoivat ymmärtää, että asevientikiellon purkamisessa on mahdollista päästä eteenpäin, ja sitä väylää olisi mahdollista edetä. Kaikki muut ovat huomattavasti vaikeampia, Alaranta sanoo.

Erdogan on muun muassa syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien majoittamisesta. Turkin oikeusministeriön mukaan Suomi ja Ruotsi olisivat viime vuosina hylänneet Turkin pyynnöt luovuttaa ihmistä, joita Turkki pitää joko PKK:n ja tai Yhdysvalloissa asuvan turkkilaissaarnaajan Fethullah Gülenin liikkeen kannattajina. Turkki luokittelee Gülen-liikkeen terroristiseksi, EU ei.

Turkki on pitänyt Gülen-liikettä terrorijärjestönä vuodesta 2016, jolloin Turkissa yritettiin vallankaappausta. Kuvassa Erdoganin kannattajat juhlivat epäonnistunutta vallankumousta Istanbulissa.

Ennen kuin Suomi päätti julkisesti hakea Natoon, Turkki vakuutti puoltavansa mahdollista jäsenyyttä. Alarannan mukaan Turkki on saattanut luoda ansan tarkoituksella ajan kanssa, tai sitten kyseessä voi olla salamapäätös.

– Erdogan tekee ulkopoliittisia päätöksiä tosi spontaanisti. On ihan mahdollista, että tämä oli hänen nopea mielenjohteensa. Se tuntui tulevan osalle Turkin ulkoministeriön omista ihmisistä yllätyksenä.

Alaranta olettaa Turkin puoltavan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, mutta sanoo, että siinä voi kestää kauan ja se voi vaatia pitkiä neuvotteluja ja myönnytyksiä myös Yhdysvalloilta.

– Prosessin päätä ei vielä näy, mutta yleinen käsitys on, että Turkki jossain vaiheessa myöntyy.

– Turkkihan ilmoitti, että sillä ei ole mikään kiire. Sen kanta on, että nyt vaan täytätte näitä ehtoja, ja sitten katsotaan uudestaan.

Suomen ja Ruotsin delegaatiot neuvottelivat keskiviikkona Ankarassa viisi tuntia. Uutta päivämäärää ei sovittu vaan tyydyttiin toteamaan, että neuvottelut jatkuvat.

Toni Alaranta on erikoistunut Turkin ulko- ja sisäpolitiikkaan ja muun muassa kurdikysymykseen kansainvälisessä politiikassa.

Venäjän ja Turkin välejä painaa Syyrian sota. Venäjä tukee Assadin hallinnon joukkoja, Turkki taas oppositiota.

– Toisaalta ne ovat vuosien varrella oppineet olemaan tiiviisti kanssakäymisessä ja neuvottelemaan, Alaranta sanoo.

– Ne ovat vähän pakotetusti neuvotteluosapuolina ja partnereina, ja se on vähentänyt Yhdysvaltain painoarvoa alueella, mikä sopii tietysti sekä Turkille että Venäjälle.

Alaranta kuvailee Turkin ja Venäjän välejä mutkikkaiksi.

– Itse asiassa ne ovat vähän samanlaiset kuin Turkin ja länsimaiden välit. Luottamus puuttuu, yhteistyötä tehdään, ja molemmat ajavat omia intressejään.

Venäjä on Turkille taloudellisesti tärkeä kauppakumppani. Turkki tuo Venäjältä paljon energiaa sekä maatalous- ja elintarvikkeita. Myös venäläinen turismi on Turkille tärkeää.

Tärkeä Turkille on myös Mustanmeren toisella puolella siintävä Ukraina. Turkki on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan selvästi ja muun muassa isännöinyt maiden välisiä rauhaneuvotteluita.

– Turkki pyrkii tasapainoilemaan näiden kahden välillä ja pitämään huolta siitä, että suhteet pysyvät kunnossa sekä Ukrainaan että Venäjään.

Turkille on tärkeää, että Ukraina pysyisi itsenäisenä tekijänä Mustallamerellä eikä Venäjän vaikutusvalta alueella kasva liikaa.

Pakotteita Venäjälle Turkki ei kuitenkaan määrännyt.

Turkin sijainti on strateginen myös siksi, että se hallitsee liikennettä Mustallemerelle. Kuvassa venäläinen merivoimien huoltoalus Bosporinsalmella 2018.

Syyriassa Turkki on Alarannan mukaan ensisijaisesti siksi, ettei YPG pidä hallussaan alueita Turkin vastaisella rajalla. Turkilla on käynnissä PKK-vastainen operaatio myös Irakin puolella.

Kurdeja on eri arvioiden mukaan 36–45 miljoona, ja he asuvat alun perin Turkin, Iranin, Irakin, Syyrian ja Armenian alueilla. Aluetta kutsutaan Kurdistaniksi, mutta itsenäistä valtiota kurdeilla ei ole koskaan ollut.

Turkki sai Osmanien valtakunnan kaatumisen jälkeen valtaosan kurdivaltiolle muinoin kaavaillusta alueesta. Turkin tasavallan perustaja Mustafa Kemal Atatürk ei tunnustanut kurdeja etnisenä vähemmistökansana vaan ryhtyi turkkilaistamaan kurdialueita.

Kurdien asema on Turkissa ollut vuosikymmenet vaikea, ja se on Erdoganin myötä entistä vaikeampi, Alaranta sanoo. Erdogan on pyrkinyt tukahduttamaan kurdien laillisen, parlamentaarisen puolueen HPD:n, ja sen johtajat ovat olleet viisi vuotta vankilassa.

– Kun parlamentaarisen puolueen toiminta tehdään vaikeaksi, se vain legitimoi PKK:n toimintaa kurdien silmissä, hän sanoo.

– Jos Turkki oikeasti haluaisi ratkaista PKK-ongelmansa, sen pitäisi nimenomaan rohkaista parlamentaarista puoluetta, jotta kurdit voivat ajaa asiaansa rauhanomaisesti parlamentissa.