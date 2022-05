Uudenkaan hallinnon tavoitteita ei ole kuitenkaan pidetty riittävinä ilmastonmuutoksen hillintään.

Australia aikoo asettaa pian uuden, kunnianhimoisemman päästövähennystavoitteen, kertoo maan tuore ulkoministeri Penny Wong vierailullaan Tyynenmeren saarivaltio Fidzhillä.

Maa toivoo voivansa myös isännöidä Tyynenmeren saarivaltioiden kanssa yhdessä YK:n ilmastokokousta eli COP-ilmastokokousta.

Australia on saanut moitteita heikkona pidetystä ilmastopolitiikastaan, ja maa on yksi maailman suurimmista fossiilisten polttoaineiden viejistä. Wong myönsi, että Australia on laiminlyönyt ilmastopolitiikkaansa, mutta lupaili uuden hallinnon kääntävän suuntaa.

Puolue kampanjoi ilmastokysymyksillä

Työväenpuolue voitti Australiassa viime viikonloppuna pidetyt vaalit. Puolue kampanjoi etenkin ilmastokysymyksillä.

Aiemman koalitiohallituksen tavoite oli leikata kasvihuonekaasupäästöjä 26–28 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Työväenpuolue on taas aiemmin luvannut vähentää päästöjä 43 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

– Meidät valittiin lupauksella, että vähennämme päästöjä 43 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja olemme hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä, Wong sanoi torstaina.

Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että työväenpuolueen kunnianhimoisempikaan tavoite ei ole silti riittävä tieteellisen tutkimuksen tai Pariisin ilmastosopimuksen valossa.