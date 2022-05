Yle: Suomi kuulee Ukrainan pakolaisia mahdollisista todistamistaan sotarikoksista

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi tahtoo selvittää nopeasti, ovatko Suomeen saapuneet ukrainalaiset joutuneet sotarikosten uhreiksi tai nähneet niitä tapahtuvan.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo Ylen haastattelussa, että poliisi kuulee Suomeen saapuneita ukrainalaisia mahdollisesti todistamistaan sotarikoksista. He ovat voineet joutua itse sotarikosten tai ihmisyyden vastaisten rikosten uhreiksi tai he ovat voineet nähdä rikoksia.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Poliisi on Venäjän hyökkäyssodan alettua rekisteröinyt Suomeen saapuneeksi yli 23 000 ukrainalaista. Todellinen luku on todennäköisesti tätä suurempi, sillä kaikkia Suomeen saapuneita ei ole rekisteröity.

Kolehmainen kertoo keskustelleensa asiasta valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen kanssa. Kolehmaisen mukaan kuulemiset aloitetaan pikaisesti.

– Varaudumme, että Ukrainassa tapahtuneita hirveyksiä selvitetään vaikkapa kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa. On tärkeää, että talletamme mahdollisimman paljon todisteita ja niiden ihmisten havaintoja, jotka ovat nähneet tai kokeneet sotarikoksia. Näitä todisteita saatetaan tarvita myöhemmin tuomioistuimissa, Kolehmainen kertoo.

Venäjän uskotaan syyllistyneen suureen määrään sotarikoksia muun muassa Mariupolissa. Kuva mariupolilaisen kerrostalon pihalta huhtikuun lopulta.

Sotarikoksia ovat muun muassa siviilien tai sotavankien tahallinen surmaaminen, kidutus tai epäinhimillinen kohtelu ja biologiset kokeilut sekä tahallinen hyökkäys siviiliväestöä kohtaan tai muun muassa sairaaloihin.

Rikos ihmisyyttä vastaan voi tarkoittaa sotaa käyvässä maassa muun muassa laajamittaista ja järjestelmällistä siviilien murhaamista, orjuuttamista, kidutusta, raiskausta tai vangitsemista.

Venäläiset ovat hyvin todennäköisesti syyllistyneet suureen määrään sotarikoksia Ukrainassa.

Toisin kuin rikosoikeudessa yleensä, kaikki valtiot ovat velvoitettuja etsimään ja tuomitsemaan sotarikolliset riippumatta heidän kansallisuudestaan tai siitä, missä rikos tehtiin.

Sotarikoksia käsitellään tyypillisimmin Kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa ICC:ssä Haagissa. Sotarikostuomioistuin on avannut tutkinnan, ja sen syyttäjän mukaan on syytä olettaa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vuodesta 2014 alkaen.

Esimerkiksi Jugoslavian ja Ruandan sisällissotien aikana tapahtuneita sotarikoksia varten on perustettu omat sotarikostuomioistuimensa.

Sotarikosoikeudenkäyntejä voidaan järjestää myös eri valtioiden kansallisissa tuomioistuimissa. Suomessa on käsitelty tänä vuonna Liberian sisällissodassa mahdollisesti tehtyjä sotarikoksia.

Venäläissotilas tuomittiin maanantaina elinkautiseen tuomioon ensimmäisessä sotarikosoikeudenkäynnissä sen jälkeen, kun Venäjä kolme kuukautta sitten hyökkäsi Ukrainaan.

21-vuotias Vadim Shishimar myönsi tappaneensa 62-vuotiaan siviilin hyökkäyssodan alkupäivinä. Hän kertoi oikeudessa, että häntä painostettiin verityöhön ja pyysi anteeksi leskeltä. Hän sanoi ymmärtävänsä, että ei välttämättä saa leskeltä anteeksiantoa.